Карнавал в Ноттинг-Хилле: можно ли веселиться рядом с Гренфелл-тауэром?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ноттинг-Хиллский карнавал - самый большой из уличных фестивалей в Европе, который в этом году празднует 51-ю годовщину в Лондоне

В эти выходные в лондонском районе Ноттинг-Хилл пройдет 51-й по счету карнавал. Некоторые считают, что проводить крупнейший в Европе фестиваль-карнавал неподалеку от сгоревшего в июне Гренфелл-тауэр - неуважение к жертвам пожара.

"Это очень тяжело, - говорит в интервью VICE Майк Лонг, священник методистской церкви в Ноттинг-Хилле, которая находится неподалеку от сгоревшего здания. - Я по-прежнему вижу страдания людей, причем не только мусульман".

Многие из жертв пожара были последователи ислама. "Проводить карнавал - это как сыпать соль на рану", - заключает Лонг.

Карнавал, ведущую роль в котором играют представители афро-карибской общины, проходит всего спустя пару месяцев спустя пожара многоэтажного здания Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек.

Организаторы фестиваля проконсультировались с жителями Гренфелл-тауэра, прежде чем планировать его в этом году.

"Они наши соседи, - сказала в интервью VICE Дебра Аллан де Газон, креативный директор фестиваля. - Мы будем праздновать, но также почтим память и отнесемся с уважением [к жертвам трагедии]".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция ввела технологию идентификации лиц участников карнавала, некоторые считают эту меру проявлением расизма

Как пишет Vice, организаторы надеются, что хотя бы один из жителей сгоревшей башни примет участие в карнавале.

По словам Дебры Аллан де Газон, карнавал начнется с мульти-религиозного молебна, в котором примут участие представители разных религий. В память о Гренфелле-тауэре исполнят песню, в небо выпустят 50 голубей. Жертв пожара почтут минутой молчания.

Территорию жилого комплекса Lancaster West Estate, на которой находилось сгоревшее здание Гренфелл-тауэр и рядом с которой проходит фестиваль, огородят во время карнавала.

Для активистки местного центра молодежи Зои Левак, которая основала Kids On The Green - проект для поддержки жертв Гренфелл-Тауэра, проведение карнавала олицетворяет мультикультурность района.

"Было много переживаний, связанных с проведением карнавала в этом году, однако он будет как-никогда пышным и сплотит общество, чтобы коллективно почтить жертв", - заявила она в интервью Vice.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Проводить карнавал это как сыпать соль на рану",- считает местный священник, ссылаясь на переживания пострадавших от пожара Гренфелл-тауэра

"Это будет прекрасно и печально одновременно. Будет много слез и смеха. Это будет очень сильно", - добавила активистка.

Несмотря на то, что организаторы называют атмосферу карнавала "позитивной", полиция предприняла повышенные меры по обеспечению безопасности еще до начала фестиваля.

"Мы направили силы на предотвращение действий преступных группировок, поставки наркотиков, преступлений, связанных с ножевыми ранениями и нарушениями, которые могут навредить безопасности во время выходных", - заявил представитель лондонской полиции.

По данным полиции, еще до начала карнавала были задержаны 290 человек, изъяты 190 ножей и 18 единиц оружия, а также конфискован килограмм героина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожар башни Гренфелл-тауэр стал самым разрушительным в Британии за последние сто лет, унеся жизни 79 человек

В этом году полиция планирует применить технологию идентификации лиц десятков тысяч посетителей карнавала, что позволит быстро обнаружить нарушителей порядка. Многие активисты считают эту меру проявлением расизма.

"Они хотят засунуть лица каждого из нас в базу данных, - заявил в интервью газете Guardian Скот Стэффорд, представитель благотворительной организации Monitoring Group, занимающейся предотвращаем расовой дискриминации. - Технологию, которую используют для отслеживания террористов, будут применять на обычных черных ребятах, веселящихся на празднике".

Беспокойство также прозвучало в социальных сетях, когда один из пользователей "Твиттера" заявил, что якобы какой-то мужчина собирается пронести на карнавал бутылки с кислотой, "чтобы облить ей девчонок во время фестиваля".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году семь тысяч полицейских были превлечены для наблюдения за порядком на карнавале

Бывший член совета района Кенсингтон Виктория Борвик в интервью радио LBC обратилась к организаторам с просьбой попросить участников "не брать с собой ножи, не брать пистолеты, не брать кислоту".

"Мы почтим память жертв Гренфелл-тауэра, обеспечив безопасность карнавала в этом году", - добавила Борвик.

В прошлом году на фестивале были арестованы 454 человека, 90 из них - за ношение оружия, что стало самым высоким показателем за последние десять лет проведения карнавала.

По данным Лондонской полицейской ассамблеи, карнавал создает риск для общественной безопасности из-за многочисленных правонарушений и большого столпотворения людей.

Однако, по данным статистики 2013-2016 годов, количество арестов на Ноттинг-Хиллском карнавале составляет лишь половину от задержаний на фестивале в Гластонбери (одном из главных музыкальных фестивалей Британии).

В Ноттинг-Хилле на каждые 10 тысяч человек приходится три с половиной ареста, в то время как в Гластонбери - 7,4.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году на фестивале были арестованы 454 человека, что стало самым высоким показателем за последние десять лет проведения карнавала

Из статистики остается непонятным, какие из правонарушений были мелкими, а какие носили высокую степень опасности для общества.

Организаторы карнавала отмечают, что в этом году приоритетом фестиваля станет фокус на "нашем сообществе, нашей культуре и праздновании".

"Мы расстроены бесконечными разговорами, связанными с преступностью [на карнавале], - заявил член совета карнавала Кеми Соберс. - Если бы преступности не было в обществе и нарушения существовали только в границах фестиваля, мы бы непременно обратили на это внимание".

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить порядок и безопасность для миллиона посетителей, а также будем пристально следить за собственным поведением", - пообещал он.