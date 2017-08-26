Матушка Фаина: воспоминания о Фаине Яновой

Правообладатель иллюстрации Сева Новгородцев

Мы с покойной, как говорится, домами не дружили, но встречать ее для меня всегда была радость. Я ее называл "Фаиночка", она, со свойственным ей тонким юмором, в ответ называла меня "Севочка".

Фаина был мудрым, доброжелательным, честным и очень добросовестным человеком.

Она пришла работать на Би-би-си по профессии, которой уже давно больше нет, - машинисткой.

В те годы многие коллеги либо не умели печатать себе переводы и тексты, либо предпочитали диктовать, особенно когда время поджимало. Фаина в Советском Союзе подрабатывала секретарем, пока училась на филолога во Львове, печатала вслепую, вот и пригодилось.

Профессиональных журналистов среди нас не было, профессии учились на работе. Года через три Фаина стала продюсером в отделе тематических передач.

После ухода с Би-би-си отца Василия (Родзянко), многолетнего автора религиозной передачи, программа "хромала", переходила из рук в руки, серьезно заниматься этим было некому. Продюсером поставили надежного и скрупулезного человека - Фаину.

Фаина приехала в Лондон из Израиля, в прошлой жизни к православию, скорее всего, отношения не имела. Местные остряки тут же окрестили ее -"Матушка Фаина".

Шутили без злобы, но "Матушка Фаина" своим неустанным старанием и тихой настойчивостью посрамила шутников. При ней передача стала современной, живой, отвечающей нуждам и проблемам времени.

В 1984 году на Русскую службу пришел отец Сергий Гаккель, сын русского богослова Алексея Густавовича Гаккеля. Отец Сергий родился за границей, России не знал, и потому производственная шутка про "Матушку Фаину" пролетала мимо него, не задевая сознания.

У отца Сергия был небольшой приход в старинном городе Льюис на юге Англии, он был доктором философии, профессором. Человек божественный, беззлобный, деликатный, немного рассеянный.

Фаина стала его продюсером. Наступил расцвет религиозной передачи, продолжавшийся до самой кончины отца Сергия в 2005 году.

После распада СССР и бурного возрождения РПЦ у руководства возникали вопросы о необходимости религиозной программы на Би-би-си.

С 1989 года передача выходила в новом формате и под новым названием - Радиожурнал "Воскресение".

Отец Сергий и Фаина ездили по России, беседовали со священниками и прихожанами, богословами и благотворителями, предоставляя платформу тем, кто у себя на родине высказаться не мог.

Отец Сергий умер, когда на Би-би-си был взят курс на сокращение радиовещания. К 2009 году большинство наших передач, в том числе и религиозная, перестали существовать.

Фаина собирала материалы об отце Сергии, надеясь издать их в каком-то виде. Жила на пенсию, грустила. Рассказывала, как в окне ее квартиры виден кусочек моря.

Потом уехала в Израиль, через несколько лет вернулась в прохладный Шропшир к дочери, внукам и правнукам.

Не знаю, стала ли Фаина человеком воцерковленным, на эту тему мы никогда не говорили, но годы ее трудов на ниве религиозного сознания надо, несомненно, отметить.

Шутливый ярлык, который коридорные остряки ей прилепили, всей ее многолетней деятельностью наполнился настоящим смыслом.

Матушка Фаина.