Наступление на оплот ИГ в Ираке: почему так важен Талль-Афар?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Только 5% территории Талль-Афара остается под контролем ИГ

Иракские военные заявляют о скором захвате города Талль-Афар, ставшего одним из последних оплотов "Исламского государства" в стране после возвращения Мосула под контроль Багдада.

Иракские военные на протяжении шести дней ведут ожесточенные бои за город в 55 км к западу от Мосула.

"Талль-Афар скоро полностью перейдет под контроль военных, только 5% территории города остается под контролем ИГ", - сообщил агентству Рейтер представитель армии Ирака.

В городе остаются предположительно около двух тысяч джихадистов и от 10 до 40 тысяч мирных жителей.

После захвата Мосула армией Ирака, Талль-Афар, расположенный близ границы с Сирией, стал одним из важнейших оплотов экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и многих других странах) в Ираке.

Несмотря на то, что это небольшой город, Талль-Афар фактически являлся "стратегической базой" группировки с 2014 года.

Правообладатель иллюстрации US ARMY VIA GETTY IMAGES Image caption В 2003 году американские военные потеряли контроль над Талль-Афаром во время вторжения в Ирак. Город тогда перешел под управление "Аль-Каиды"

Почему так важен Талль-Афар?

Джоан Соли, ближневосточный корреспондент Би-би-си

Сражение за Талль-Афар - непростая операция со многих точек зрения.

Битва за Талль-Афар может привести к росту напряженности в отношениях властей Ирака, иракских курдов, Турции и Сирии.

Талль-Афар с 2004 до 2006 года находился фактически под контролем предшественника ИГ - группировки "Аль-Каида".

До наступления ИГ большую часть населения города (200 тысяч человек) составляли иракские туркмены (или туркоманы), которые сохраняют свой язык и традиции.

Почти все туркоманы Талль-Афара - мусульмане-сунниты.

Как отмечает ближневосточный корреспондент Би-би-си Джоан Соли, их никогда не рассматривали как беспомощных жертв джихадистов: по данным источников в армии Ирака, именно туркоманы занимают руководящие посты в "Исламском государстве" - они становятся командирами, судьями и членами религиозной полиции.

Традиционно иракских туркоманов поддерживает Турция.

Анкара отказывается закрыть или переместить свою военную базу близ Мосула, объясняя свой отказ тем, что база может понадобиться для обороны собственной границы, а также для защиты местных туркоманов.

А только одна мысль о возможном участии турецких военных в операции в Ираке может лишить сна многих - от Вашингтона до Багдада.

За происходящим также внимательно следят лидеры курдов в Эрбиле - столице Иракского Курдистана - оценивая реальные и возможные угрозы со стороны суннитских боевиков, турецких войск и шиитских ополченцев.

Талль-Афар находится в двух часах езды от границы Ирака с Турцией, главная дорога из Мосула в Сирию идет прямо через город. Такое местоположение города делает его значимым для всех сторон конфликта и многих сил в регионе.

Кажется, что наступление иракских военных на Талль-Афар, учитывая его местоположение, было неизбежным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В состав "Сил народной мобилизации" входит в том числе шиитская исламистская военизированная группа "Асаиб Ахль аль-Хакк"

Однако есть еще одна сложность - в составе самих сил, ведущих наступление на город.

В операции принимает участие приблизительно 40 тысяч военных - три дивизии иракской армии, силы коалиции, возглавляемой США, и ополченцы из "Хашд шааби" ("Силы народной мобилизации"), большинство из которых - шииты.

В состав "Сил народной мобилизации" входит в том числе шиитская исламистская военизированная группа "Асаиб Ахль аль-Хакк", которая поддерживается элитным иранским Корпусом стражей исламской революции.

Ранее группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" обвиняли в ряде нападений и похищений на территории Ирака. Члены "Асаиб Ахль аль-Хакк" зачастую не скрывают своего презрительного отношения к суннитам, которые в основном населяют Талль-Афар.

После захвата Талль-Афара, иракские силы столкнутся с необходимостью в проведении еще одной - более масштабной - военной операции, которая может затянуться на многие месяцы.

В 290 км на юго-запад от Мосула - вблизи сирийской границы вдоль реки Евфрат, в провинции Анбар - под контролем у ИГ остаются ряд поселений, известные под общим названием Эль-Кайм.

Эти поселения течением Евфрата связаны с городом Дейр-эз-Зор, который сейчас является сердцем "халифата", провозглашенного ИГ три года назад.

В долине Евфрата, по приблизительным оценкам, остаются 15-20 тысяч боевиков ИГ.

Вытесняя боевиков ИГ из Ирака в Сирию, Багдаду не удастся улучшить ситуацию. Такое решение только добавит проблем Сирии.

Одно из решений - после возвращения контроля над селениями Эль-Кайм - передать полномочия по сохранению порядка на этой территории "Силам народной мобилизации".

В этом случае граница Ирака будет под контролем сил, тесно связанных с Ираном, которые в то же время поддерживаются властями в Багдаде, а Багдад, в свою очередь, поддерживается США и другими западными государствами.

Исламское государство - экстремистская группировка, запрещенная во многих странах, включая Россию.