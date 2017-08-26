Смертельный оползень в Швейцарии: растают ли Альпы?

Media playback is unsupported on your device Оползень у деревни Бондо в горах Швейцарии

В швейцарской деревне Бондо знали об опасности и готовились к ней. И когда природа нанесла удар, их укрепления выстояли под напором четырех миллионов кубометров глиняной жижи вперемешку с камнями.

Две трети территории Швейцарии - горная местность, и люди тут издавна приспосабливались защищаться от лавин и оползней.

Однако масштаб случившегося 23 августа в отдаленной альпийской долине Валь-Бондаска швейцарского кантона Граубюнден заставил ученых говорить о новой реальности, в которой подобные катаклизмы будут происходить все чаще.

В субботу спасатели прекратили трехдневные поиски восьми пропавших туристов: четырех немцев, двух швейцарцев и двух австрийцев, которые отправились на пик Ченгало в день камнепада.

Последовавший за ним оползень остановился у деревни Бондо, из которой эвакуировали около 100 человек.

Повторный камнепад в пятницу прервал спасательную операцию, и власти не исключают новых катаклизмов в районе, популярном у любителей горных прогулок и восхождений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ни собаки, ни инфракрасные датчики, ни пеленгаторы сотовых телефонов не помогли найти пропавших

Перед трагедией сенсоры, установленные на пике Ченгало на границе с Италией, показали смещение горных пород, и власти в ответ частично перекрыли дороги в том районе.

Последствия последовавшего обвала были бы намного трагичнее, не будь деревня защищена бетонной дамбой, а русло реки - заблаговременно расширено.

Ничто не вечно в мерзлоте

Ученые предупреждают, что на этом природа не остановится. Причина проста: на альпийском высокогорье становится все теплее.

Марчиа Филлипс занимается вечной мерзлотой в швейцарском Институте снега и лавин.

"Мы бурили всевозможные породы на разных высотах, и скальные участки демонстрируют заметное потепление за последние 10-20 лет", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лед в трещинах тает, скалы крошатся, и отколовшиеся камни летят на головы швейцарцам

Ничего страшного в этом не было бы, если бы альпийский камень был однороден. Но швейцарские скалы - не тот случай. Они слоисты и пористы, а трещины в породе забиты льдом.

"Вечная мерзлота играет стабилизирующую роль, и если температура поднимется выше -1,5°C, начнутся проблемы", - говорит Филлипс.

Ущерб от глобального потепления этим не ограничивается. Существенно пострадали и швейцарские ледники.

Тысячелетиями скалы пика Ченгало поддерживал снизу ледник, однако за последние годы он заметно отступил. Гора стала такой нестабильной, что Филлипс с коллегами отказались от выходов наверх в пользу дистанционных исследований.

"Там все в трещинах, все скалы живые и нестабильные, - говорит она. - Работать в таких условиях было слишком опасно".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оползень дошел до деревни Бондо

Лыжи под угрозой

Таяние вечного льда на высоте чревато рисками для зимнего туризма, поскольку опоры подъемников зачастую установлены на вечной мерзлоте.

Швейцарские власти уже ужесточили регулирование и обязали владельцев горнолыжной инфраструктуры постоянно проверять устойчивость и надежность конструкций.

Филлипс допускает, что при дальнейшем повышении температуры ключевая для Альп отрасль может пострадать.

"Я не исключаю, что некоторым придется закрыться или строиться заново", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оползень у Бондо - пример того, как потепление меняет Альпы

К рассвету новой эры ее Институт снега выпустил книгу "Как строить на вечной мерзлоте" с советами желающим сделать все надежно и по науке.

"Технически это выполнимо, но очень, очень дорого", - говорит Филлипс.