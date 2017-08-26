"Прямо сейчас скачайте VPN": в Москве прошел митинг за свободный интернет

Image caption Активисты выступают против цензуры в интернете и запрета VPN и анонимайзеров

Пока митингующие требовали "запретить запрещать" и остановить цензуру в интернете, стражи порядка ножницами отцензурировали плакат на сцене митинга.

Заступиться за свободный интернет на проспект Сахарова пришло меньше тысячи человек. Не помогла протестующим и московская погода: в разгар митинга начался ливень.

"Я вижу, что людей не так много, как хотелось бы. Но я знаю, что даже нас они боятся безумно", - подбадривал митингующих со сцены глава московского штаба Навального Николай Ляскин.

Студент-программист Егор считает, что отсутствие людей тоже следствие цензуры в интернете: "Я политически активный человек, и я об этом митинге узнал только вчера".

Встретить на проспекте Сахарова программиста было, кажется, проще, чем человека, с IT-индустрией не связанного.

Нас и так всего лишили, только интернет и остался Участница митинга за свободный интернет

Программист Виктор пришел на митинг с компьютерной клавиатурой вместо плаката - на ней наклейка "Роскомнадзор надоел".

Виктор хвалится, что он старожил Рунета - зарегистрировался в Яндексе в 1997 году. Теперь Рунет уже не тот, жалуется он: "Пишешь комментарий и думаешь - посадят или не посадят".

Программист Митя вышел не за себя, а за других: "У меня никогда не было с цензурой проблем - все можно обойти. Но если для меня это не проблема, а для большинства людей - беда. Информация перестанет доходить до большинства людей".

Командой на митинг пришли трое кандидатов в муниципальные депутаты - 10 сентября в Москве муниципальные выборы.

"ВКонтакте" была свободным островом, а сейчас соцсеть абсолютно зарегулирована. Я уверен, что они сливают переписку, - говорит кандидат Кирилл Григорьев из Западного Дегунино. - У нас есть запрет обсуждать во "ВКонтакте" нашу кампанию - только через Телеграм".

"Нас и так всего лишили, только интернет и остался", - сердятся две женщины средних лет - плакаты у них пришпилены на спину.

Светлана и Инна - активистки "Новой оппозиции" и знают, что говорят: один из лидеров движения Вячеслав Мальцев уехал из России, чтобы не попасть в тюрьму из-за уголовного дела.

"Власть в России захватили луддиты. Они думают, что можно повернуть время вспять", - говорит со сцены активист и кандидат в муниципальные депутаты Вадим Коровин.

Жена Дмитрия Богатова зачитала письмо от мужа, в микрофон то предлагали бороться с олигархами, то называли русофобами тех, кто выступает "против приватности русских в Сети".

Известных оппозиционеров на сцене не видно.

При этом столько флагов разных политичеких сил рядом - от "Парнаса" и либертарианцев до звезд "Левого блока" и имперок националистов - давно не было видно на московских митингах.

Небольшая группа - автономные национал-социалисты - и вовсе пришла с кельтскими крестами на флагах.

Им тоже есть что сказать о цензуре в интернете: их товарища Владимира Ратникова судили за экстремизм, после того как он выложил в соцсети песни, признанные экстремистскими материалами.

"Спасибо всем, кто пришёл: мы доказали, что за свою свободу больше всего готовы стоять именно правые. Слава России!" - объявляет в мегафон Ратников, и националисты быстро пакуют свой баннер: начинается дождь.

Национал-социалисты уходят как раз вовремя: на митингующих обрушивается ливень, нарисованные фломастерами плакаты начинают течь, и толпа заметно редеет.

"Неужели все запасы правительства иссякли", - шутят мокрые участники митинга, когда дождь наконец стихает.

Image caption После ливня плакаты потекли

Напоследок на сцену выходит создатель приложения "Красная кнопка" для оповещения о задержаниях Александр Литреев и требует у оставшихся слушателей достать телефоны:

"Прямо сейчас скачайте VPN и близким на телефоны поставьте. У всех в этой стране должен стоять VPN, тогда блокировки будут бессмысленными!"

Мокрая толпа бодро скандирует: "Только Tor, только хардкор!" и "Запрещаем запрещать!"

Со сцены говорят, что, хотя акция и согласованная, полиция задержала 17 человек: ЛГБТ-активистов и защитников автора "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан. Их плакаты не соответствовали теме митинга.

А на глазах митингующих цензура выползает в офлайн.

На заднике сцены со словами "Интернет не заберете" виднеется дыра: перед началом акции полицейские вырезали из него слово "гады".

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