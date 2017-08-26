Фото: сильнейший ураган в США за 13 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джессика Кэмпбелл и Джонатан Фитцджеральд оказались в эпицентре стихии - 10-тысячном городке Рокпорт.

Ураган "Харви" обрушился на Техас со скоростью 215 км/ч. По меньшей мере один человек погиб, в нескольких городах на побережье разрушены дома, более 200 тысяч человек сидят без света.

Техас готовится к наводнениям: в ближайшие дни ожидается почти 100 мм осадков. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Разметав Рокпорт, ураган стих до тропического шторма

Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда "Чарли" убил 15 человек и уничтожил имущества на $16 млрд.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Харви" обрушился на побережье за час до полуночи

За последние полвека это лишь четвертый достигший берегов США ураган категории 4 или выше по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аэропорт Рокпорта потребует реконструкции

Пока не ясно, будут ли разрушения сопоставимы с последствиями урагана "Эндрю" пятой категории, обрушившегося на Флориду ровно четверть века назад, или "Катрины", которой хватило третьей категории, чтобы опустошить Новый Орлеан в 2005 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один человек погиб в Рокпорте при пожаре, сообщил мэр города Чарльз Уокс

Число жертв может вырасти: в местном доме престарелых рухнула крыша, и спасатели пока не могут добраться до людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дом Билли Рейни разрушен, а сам он спасся, укрывшись в душевой кабинке

После первого мощного удара пришедший с моря ураган ослабел и притормозил.

Это плохие новости для техасцев: теперь все принесенные "Харви" тучи будут несколько дней проливаться на них дождем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В спасательной операции задействованы более тысячи человек, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Друзья Дэйзи Грэхам чудом спаслись, когда с дома ветром снесло крышу, и стены сложились внутрь. Она думала, что они погибли.

Один из пострадавших от стихии населенных пунктов Корпус-Кристи - крупнейший прибрежный город Техаса и третий по объемам перевалки нефтехимических грузов порт в США.

Береговая охрана предупредила о вероятности разливов нефтепродуктов в случае наводнения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ливневая канализация уже не справляется

Ураган пришел в Техас не один: за последние сутки метеорологи выпустили почти 70 предупреждений о торнадо.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Прибрежные районы приняли на себя первый, самый мощный, удар стихии.

Власти пообещали, что больницы в соседних районах, куда эвакуируют пострадавших, проявят гибкость, чтобы все смогли получить адекватную медицинскую помощь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Убежище "Миссии добрых самаритян" в Корпус-Кристи осталось без света

.