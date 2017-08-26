Фото: сильнейший ураган в США за 13 лет
Ураган "Харви" обрушился на Техас со скоростью 215 км/ч. По меньшей мере один человек погиб, в нескольких городах на побережье разрушены дома, более 200 тысяч человек сидят без света.
Техас готовится к наводнениям: в ближайшие дни ожидается почти 100 мм осадков. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим стихийного бедствия.
Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда "Чарли" убил 15 человек и уничтожил имущества на $16 млрд.
За последние полвека это лишь четвертый достигший берегов США ураган категории 4 или выше по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона.
Пока не ясно, будут ли разрушения сопоставимы с последствиями урагана "Эндрю" пятой категории, обрушившегося на Флориду ровно четверть века назад, или "Катрины", которой хватило третьей категории, чтобы опустошить Новый Орлеан в 2005 году.
Число жертв может вырасти: в местном доме престарелых рухнула крыша, и спасатели пока не могут добраться до людей.
После первого мощного удара пришедший с моря ураган ослабел и притормозил.
Это плохие новости для техасцев: теперь все принесенные "Харви" тучи будут несколько дней проливаться на них дождем.
В спасательной операции задействованы более тысячи человек, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.
Один из пострадавших от стихии населенных пунктов Корпус-Кристи - крупнейший прибрежный город Техаса и третий по объемам перевалки нефтехимических грузов порт в США.
Береговая охрана предупредила о вероятности разливов нефтепродуктов в случае наводнения.
Ураган пришел в Техас не один: за последние сутки метеорологи выпустили почти 70 предупреждений о торнадо.
Власти пообещали, что больницы в соседних районах, куда эвакуируют пострадавших, проявят гибкость, чтобы все смогли получить адекватную медицинскую помощь.
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