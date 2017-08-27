Фото: военные учения с бабушками и дедушками в Венесуэле

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez Image caption В Каракасе командовал учениями министр обороны страны Владимир Падрино Лопес

Власти Венесуэлы провели по всей стране военные учения, чтобы обучить мирное население, как пользоваться оружием и участвовать в рукопашном бою.

По оценкам властей, в первом дне учений приняли участие около 200 тысяч солдат и 700 тысяч мирных жителей и резервистов.

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez Image caption Гражданские лица обучались работе с различным типом вооружений

Венесуэла переживает тяжелый политический и экономический кризис. Падение цен на нефть, экспорт которой составляет львиную долю бюджетных доходов страны, привело к значительному урезанию социальных программ, резкому обнищанию населения и дефициту товаров первой необходимости.

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez Image caption В Каракасе в учениях приняли участие 1200 военнослужащих

С апреля в стране не прекращаются антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Жертвами таких стычек уже стали более 120 человек.

В ряде городов Венесуэлы в субботу также прошли марши протеста.

Кроме того, на правительство президента Николаса Мадуро усиливают давление Соединенные Штаты. В минувшую пятницу президент США президент Трамп назвал Мадуро диктатором и подписал распоряжение, усиливающее финансовые санкции против Венесуэлы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед началом учений немножко капоэ́йры - в котором боевое искусство сочетается танцем и акробатикой

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez

Правообладатель иллюстрации EPA/Miguel Gutierrez

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые венесуэльцы пришли на учения с изображениями бывшего президента страны Уго Чавеса

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