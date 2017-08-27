"Игра престолов": кто же истинный наследник Железного трона?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Вестероса и Великобритании больше общего, чем кажется на первый взгляд

Седьмой сезон сериала "Игра престолов" почти окончен, и все его поклонники задаются вопросом: кому же достанется Железный трон?

Мир Вестероса, может, и вымышленный, но его истоки - вовсе нет. "Средневековая Британия оказала колоссальное влияние на сериал", - не раз признавался его создатель, писатель Джордж Мартин.

Поэтому очень логично попытаться вычислить законного наследника Семи Королевств, изучив правила, по которым живет британская монархия.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Кто же победит в Игре престолов?

Мы составили список претендентов на заветный Железный трон (именно на нем восседает правитель Семи Королевств, король или королева Андалов и Первых людей) и попросили взвесить шансы каждого из них комментатора по делам британской королевской семьи Ричарда Фитцуильяма и ученых-медиевистов - профессора Сару Певерли и Гордона Маккелви.

Предупреждение: в тексте могут быть спойлеры!

Правообладатель иллюстрации HBO / Hulton Archive Image caption У Серсеи Ланнистер и королевы Маргариты есть немало общего

Кандидат 1: Серсея Ланнистер

Родившаяся и выросшая в Вестеросе Серсея - преданная мать, ставшая членом королевской семьи благодаря замужеству. Ее муж Роберт Баратеон возглавил жестокое восстание, покончившее с правлением династии Таргариенов.

Все ее дети - результат кровосмесительной связи Серсеи со своим братом Джейме, и оба их сына еще детьми взошли на престол.

Плетя заговоры против своих соперников, Серсея потеряла всех трех своих детей, но сумела занять трон сама.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Кровосмесительная связь Ланнистеров не пойдет им на пользу

Ричард Фитцуильямс: В Британии наследник определяется по кровной линии, что закрепляется парламентским статутом. Старшинство членов королевской семьи также влияет на передачу власти.

Серсея объявила себя королевой, не имея на это прав. Ее претензии на трон основываются на двух фактах: она - вдова Роберта Баратеона и мать двух погибших королей.

Серсея напоминает злодейку Маргариту Анжуйскую, королеву-консорта немощного короля Англии Генриха VI. Маргарита также была безжалостной к своим врагам и обладала огромным влиянием.

Сара Певерли: Престолонаследие в Семи Королевствах основано на настоящих средневековых законах, которые зачастую подвергаются прямо противоположной трактовке.

Вообще, судя по всему, в случае с Железным троном действует так называемое когнатическое право первородства: если нет наследников-мужчин, на престол могут претендовать женщины. Или женщина может править до тех пор, пока юный король не достигнет приемлемого возраста, как и пыталась поступить Серсея. Но ее нынешние притязания подкреплены исключительно той властью, что она имеет.

Гордон Маккелви:История знает много непопулярных королев, у которых было слишком много власти и влияния. Серсея, похоже, из их числа.

Я не могу вспомнить ни одного примера из истории, когда бы король (не имевший детей) умер бы и передал корону своей матери. Никто в средневековой Англии не предпринимал столь дерзкой попытки захватить власть, как это делает Серсея.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Дейенерис считает себя единственной законной претенденткой на Железный трон

Кандидат 2: Дейенерис Таргариен

Путь, пройденный Матерью драконов, впечатляет: от находящейся в бегах дочери короля Эйриса II Безумного, которого сверг с престола Роберт Баратеон, - до повелительницы сразу нескольких народов, с мощной армией и драконами.

Целеустремленность Дейенерис снискала ей преданность многих помощников и сторонников. Сначала она боролась за отмену рабства, но теперь ее взгляд устремлен на Железный трон, взойдя на который, она намеревается покончить с порочным кругом политических интриг.

У Дейенерис множество титулов - их список впечатляет. Но сможет ли она отомстить за свою семью и восстановить королевскую династию?

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Создателя "Игры престолов" вдохновила реальная война Алой и Белой розы между Йорками и Ланкастерами

Ричард Фитцуильямс: Таргариены были законными правителями континента Вестерос, пока у них силой не отняли власть. В этом смысле претензии Дейенерис на трон имеют серьезные основания - то, что она находится в изгнании, дела не меняет.

На протяжении столетий монархия в деле престолонаследия отдавала предпочтение мальчикам, а не девочкам. В 2015 году в Акт о престолонаследии были внесены изменения, согласно которым корона переходит к старшему ребенку монарха вне зависимости от пола.

Это бы порадовало Дейенерис - если бы только не вероятность того, что у ее скончавшегося старшего брата мог быть законный сын. Поклонникам сериала довольно прозрачно намекнули, что Джон Сноу на самом деле - сын Рейегара Таргариена и Лианны Старк.

На стороне Дейенерис поддержка ее детей-драконов. У нас, в Британии, тоже есть дракон - он изображен на флаге Уэльса и впервые был использован Генрихом VII Тюдором в битве при Босворте, где он разбил армию английского короля Ричарда III, положив конец войне Алой и Белой розы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Валлийский флаг: как будто из декораций к "Игре престолов"

Сара Певерли: Любая прежде правившая династия может претендовать на Железный трон. Однако проблема в королевстве Вестерос состоит в том, что никто не следует установленным законам.

Предок Дейенерис Эйгон I был завоевателем, тогда как его потомки были свержены с престола во время восстания, начатого Робертом Баратеоном. Если мы будем рассуждать в этом же русле, то любой, кто способен завоевать земли и удержать их, обладает правом на власть.

У Дейенерис есть законное право претендовать на трон. У нее также есть армия, драконы и любовь тех, кого она освободила.

Все это вместе дает ей преимущество перед прочими претендентами, поскольку она действует в интересах простых людей, а не только собственных амбиций.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Помогут ли драконы завоевать сердца людей?

Гордон Маккелви: Она последний потомок рода Таргариенов - во всяком случае, именно так все думают.

Это означает, что восстановление династии Таргариенов вероятно, хотя, возможно, этого хотелось бы не всем.

Для любого монарха важна популярность среди знати, так как корона нуждается в людях, готовых за нее сражаться в случае войны.

Однако неприязнь лорда Рендилла Тарли к Дейенерис как к чужеземной захватчице была близка очень многим на протяжении всей британской истории.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Добьется ли Джон Сноу Железного Трона?

Кандидат 3: Джон Сноу

Джон Сноу проделал длинный путь от незаконнорожденного сына Неда Старка до короля Севера.

Теперь, как выяснилось, он сын Рейегара Таргариена (брата Дейенерис), а стало быть, наследник Железного Трона. Считается, что его отец тайно, но вполне законно обвенчался с матерью Джона Лианной Старк.

Потомок двух самых влиятельных династий Вестероса, по идее, обладает одной из самых серьезных претензий на трон. Но как к такому откровению отнеслась бы реальная монархия?

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Некоторые полагают, что у него прав на трон больше, чем у Дейенерис

Ричард Фицуильям: Если его отцом был Рейегар, то шансы Джона очень велики. Прав на трон в этом случае у него больше, чем у Дейенерис.

Сара Певерли: Быть "законным наследником" - это далеко не все. Династия Таргариенов управляла по праву завоевателей. Ровно как и Баратеоны.

Поскольку Дейенерис полагает, что является единственной законной наследницей Таргариенов, то мы не знаем, как она отнесется к новости о происхождении Джона. Вполне возможно, что она последует "традиции" и уступит ему, следуя правилу первородства.

Гордон Маккелви: Если Джон действительно законный сын Рейегара, то он автоматически становится вторым в очереди престолонаследия (после самого Рейегара - Би-би-си).

После того как его отец был убит в сражении, Джон считался бы его наследником.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Кровь - великое дело, но неожиданные вещи в истории случались

Кандидат 4: Джендри Баратеон

Может ли последний из оставшихся в живых сыновей Роберта побороть других кандидатов в нашем списке?

Молодой Джендри - бастард покойного короля. Поскольку в его жилах течет королевская кровь, некоторые фанаты мечтают, чтобы этот талантливый кузнец возродил одну из последних великих династий Вестероса.

Но имеет ли он на это право?

Ричард Фицуияльм: В сравнении с другими претендентами этого списка у Джендри шансов мало.

Но неожиданные вещи случаются: Вильгельм Завоеватель был незаконнорожденным (сыном правителя Нормандии герцога Роберта II Великолепного - Би-би-си), однако силой взял власть в 1066 году в Битве при Гастингсе. Он победил короля Гарольда и стал королем Англии.

Правообладатель иллюстрации Getty Archive Image caption Вильгельм Завоеватель, изображенный в 1070 году, как и Джендри, был рожден вне брака, но добился больших успехов

Сара Певерли: Джендри родился не в браке, так что у него прав на трон меньше, чем у Дейенерис (и, возможно, Джона).

По средневековым законам, бастард не имеет права наследования, особенно если есть законные наследники.

Гордон Маккелви: Джендри - прекрасный персонаж, однако по закону он вряд ли станет королем.

В Англии внебрачным детям всегда приходилось нелегко, поэтому позиции Джендри вряд ли сильны в сравнении с чистокровными кандидатами, например Дейенерис.

У короля Генриха I было 24 внебрачных ребенка. Некоторые королевские бастарды добились состояния и влиятельных позиций. Возможно, Джендри ждет то же самое?

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption По Сеньке ли шапка: взберется ли Мизинец на Железный Трон?

Кандидат 5: Петир Бейлиш

А вот кандидат без королевской крови, но не скрывающий своего желания добиться власти.

Простолюдин Петир Бейлиш (по прозвищу Мизинец) пробил себе дорогу и добился положения при дворе покойного короля Роберта.

Он - умелый манипулятор, и известен способностью сталкивать интересы ключевых союзников.

Поскольку его слушаются влиятельные аристократы, знатоки говорят, что история Бейлиша отражает судьбу Томаса Кромвеля, бывшего Первым советником короля Генриха VIII в 1532-1540 гг.

Но достаточно ли одних хитроумных планов, чтобы привести на трон простолюдина?

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Не уготована ли Бейлишу судьба вполне реального Томаса Кромвеля?

Ричард Фицуильям: Его шансы равны нулю. У него нет ни королевской крови, ни харизмы.

Петир Бейлиш смог достичь впечатляющих высот, но это опасная ситуация - на себе ее испытал Кромвель, казненный Генрихом VIII.

Британия - последняя европейская страна, где церемония коронации проходит в соответствии с религиозным ритуалом. На протяжении веков она мало изменилась. Даже в самые неспокойные времена истории самовозведение на престол было незаконным.

Сара Певерли: Мизинец мог бы использовать свой статус, чтобы представить себя "человеком из народа". Если он получит поддержку достаточного числа лордов, то ничто не сможет помешать ему попытаться заполучить корону.

Он хорошо разбирается в людях и заставляет их плясать под свою дудку, так что он может стать очень сильным правителем.

Гордон Маккелви: Как бы мне ни нравились интриги Петира Бейлиша, они бы не сработали в средневековой Британии.

Он похож на многих непопулярных придворных, получивших гораздо больше власти и влияния, чем они заслуживали.

Когда королю приходилось искать замену, наследником всегда оказывался потомок прежних королей.

Так что мой ответ на королевские амбиции Мизинца: это просто невозможно.