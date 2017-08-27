Крупнейший в Европе карнавал в Ноттинг-Хилле. Фотографии

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Каждый год в конце августа в лондонском районе Ноттинг-Хилл проводится карнавал, который считается самым большим в Европе и вторым по размаху в мире после Рио-де-Жанейро.

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История карнавала восходит к 1960-м годам, когда общины выходцев из стран Карибского бассейна собирались в районе Ноттинг-хилл. Лозунгом первых карнавалов был "Свобода народа рождает его искусство".

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Представители британской афро-карибской общины играют и поныне ведущую роль на карнавале.

Традиционная часть фестиваля - красочные бои.

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Наряды для карнавала готовят весь год.

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Первый день карнавала традиционно называется "детским". Сотни детей и подростков принимают участие в шествии, которое начинается в 9 часов утра и продолжается до вечера.

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По традиции воскресенье - день семейного посещения карнавала.

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Власти принимают усиленные меры безопасности в дни проведения карнавала.

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В этом году критики отмечали, что проводить веселое шествие неподалеку от сгоревшего в июне дома Гренфелл-тауэр - неуважение к жертвам пожара. Многие участники пришли в зеленой одежде с надписями, выражающими солидарность с пострадавшими и призывающими к единству.

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В результате пожара в Гренфелл-тауэр в ночь на 14 июня погибли по меньшей мере 80 человек.

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Пришедшие почтили память погибших во время пожара минутой молчания, а также выпустили в небо белых голубей.

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Также почтить память погибших и продемонстрировать свою солидарность с жителями района приехал мэр Лондона Садик Хан. Обычно карнавалы обходятся без визитов чиновников и политиков.

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Карнавал начался в субботу и продлится до понедельника 28 августа.