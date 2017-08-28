СМИ России: в резне в Сургуте все же нашли терроризм

В обзоре российских СМИ:

СКР готов объявить о разоблачении ячейки ИГ в Сургуте

О сложностях торговли оружием

Экономика теряет оптимизм

Электроэнергии Сибири нашли виртуальное применение

Голоса и лица россиян сохранят в банках

"Новая газета": сибирский ислам

Следственный комитет может объявить об обнаружении в Сургуте ячейки террористической организации "Исламское государство", пишет "Новая газета" со ссылкой на источник. По данным издания, в нее входили как минимум пять человек, в том числе и Артур Гаджиев, устроивший 19 августа нападение на прохожих.

"Он действовал осознанно, выбирая своих жертв. Не тронул мужчину с ребенком, просто поинтересовался, его ли это ребенок, и прошел мимо. Другим прохожим он наносил удары, которые должны были стать летальными: в живот, в шею", - отмечает газета.

Ранения получили семь человек, сам Гаджиев был убит сотрудниками полиции. Ответственность за инцидент в тот же день взяла запрещенная в России организация "Исламское государство".

"Новая газета" со ссылкой на данные Росинформмониторинга уточняет, что сейчас в списке разыскиваемых лиц, уехавших из Сургута воевать в Сирию, числится семь человек. В целом же, на данный момент в международном розыске в связи с причастностью к террористической деятельности находятся около 50 жителей ХМАО.

"Коммерсант": глава ФСВТС об экспорте С-400

Россия и Турция почти договорились о поставках комплексов ПВО С-400, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог", - заявил Шугаев, уточнив, что наблюдается большой спрос на системы ПВО. В частности, на С-400 "Триумф" сейчас обрабатывается порядка 10 заявок.

В целом же по объемам поставок лидирует авиация. "Порядка 50% поставок - это наши самолеты и вертолеты. Более того, мы выходим на 27% мировых поставок боевой авиации", - рассказал глава ФСВТС. По его словам, в этом году планируется увеличить поставки сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30%.

Что касается географии поставок, по словам Шугаева, последние годы она не сильно меняется. "Мы по-прежнему ориентированы на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, которые занимают приблизительно по 40% в общем объеме поставок продукции военного назначения", - пояснил он.

В качестве одной из самых интересных стран глава ФСВТС назвал Саудовскую Аравию. В настоящее время межправительственные комиссии работают также с Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном. "У нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго", - заключил Шугаев.

Экспорт российских вооружений и военной техники является одним из основных источников дохода государства, отмечает "Коммерсант": в 2016 году его объем составил свыше 15 млрд долларов (для сравнения в 2000 году он составлял 3 млрд долларов).

"Ведомости": замедление экономики

Во втором полугодии экономика России не сможет расти так же быстро, как во втором квартале, предупреждает Центробанк. Временные факторы - восстановление потребительской и инвестиционной активности, а также рост запасов, - поддержавшие ее, уже перестают действовать, а бизнес теряет оптимизм, сообщают "Ведомости".

Газета поясняет, что стремительный рост (на 4,8% в первом полугодии) инвестиции показали благодаря строительству моста через Керченский пролив и газопровода "Сила Сибири". Запасы же росли на фоне укрепления рубля, когда компании активно закупали продукцию, ожидая роста спроса.

Уже в июле активный рост производства инвестиционных товаров сменился спадом - его поддерживали временные факторы, в том числе госзаказ. В тех секторах, которые не были поддержаны госзаказом и временными факторами, инвестиции выросли всего на 0,4%, а в обрабатывающей отрасли и сельском хозяйстве даже снизились - на 6,7 и 7% соответственно.

Общая динамика экономики без структурных реформ остается слабой и неравномерной, отмечают эксперты. По их словам, поддержать экономику может сельское хозяйство, а также возобновление роста потребительского спроса на фоне роста зарплат и банковских кредитов.

"Ведомости" и "Коммерсант": место заводов займут криптовалютчики

Избыток энергетических мощностей в России нашел неожиданное применение: спрос на них предъявляют майнеры - добытчики виртуальной валюты. Десятки обращений уже получили в "Евросибэнерго" (входит в En+ Олега Дерипаски), сообщают "Ведомости". В июле компания запустила специализированный сайт с обзором площадок, чтобы привлечь инвесторов для создания новых промышленных производств.

Заявки - от 100 кВт до 30 МВт. Но пока сотрудничество в стадии обсуждения, предупредили в компании, договоры ни с кем не заключались.

Сейчас на майнинг приходится 0,1% энергопотребления в России, оценивают эксперты "Ведомостей". По их словам, хранение и обработка данных очень энергоемки и Россия с ее избыточными мощностями и дешевой электроэнергией может стать для такого бизнеса привлекательной. При этом сами энергетики не торопятся майнить криптовалюту, отмечают собеседники газеты. Одна из причин - нет законодательства, которое регулировало бы эти процессы.

"Коммерсант" в статье "Блокчейн без патента" пишет, что, в отличие от Китая, США и Южной Кореи, Россия отстает по числу заявок на защиту технологий. За несколько лет российские предприниматели подали лишь 17 заявок на защиту разработок в этой сфере - причем все они от одного человека. Россияне пока сосредоточились на низкомаржинальных майнинговых проектах, а использование чужих разработок в перспективе может грозить дополнительными расходами, констатируют участники рынка.

"Известия": голоса и лица сохранят в банках

Центробанк разработал законопроект, который обяжет все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. Эту информацию также подтвердили два участника рынка.

Документ поможет создать в России единую биометрическую систему, которая позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций. Стать вкладчиками любого банка, в частности, можно будет не приходя в офис.

"Цель ЦБ - к марту 2018 года обеспечить банкам возможность удаленно идентифицировать как существующих, так и новых клиентов", - отметил собеседник газеты.

В Центробанке изданию заявили, что работа над созданием необходимой технологической инфраструктуры уже начата. В рабочую группу по созданию единой биометрической системы входит ряд крупнейших банков страны, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.