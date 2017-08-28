Сооснователь Airbnb - о планах покорить Азию и отдыхе за $18 за ночь

Image caption Нейтан Блечарзик запустил Airbnb в 2008 году вместе с двумя друзьями

Нейтан Блечарзик переворачивал с ног на голову бизнес-модели еще до того, как этот термин стал популярным. Сооснователь Airbnb начал заниматься компьютерной кодировкой в 12 лет, а в старшей школе основал маркетинговую интернет-компанию с клиентами в более чем 20 странах.

Заработав около 1 млн долларов ($780,000) на своей предпринимательской деятельности, он сам оплатил свою учебу в Гарвардаском университете, где изучал информатику.

Попробовав себя на инженерном поприще, Блечарзик рискнул и вместе с двумя друзьями в 2008 году запустил Airbnb - в самый разгар финансового кризиса.

Не сумев привлечь достаточно финансирования, чтобы раскрутить свой бизнес, они начали продавать кукурузные хлопья в коробках с политическим дизайном на съезде Демократической партии во время президентских выборов 2008 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кукурузные хлопья во время президентской кампании помогли Airbnb выйти на рынок аренды жилья

Они продали достаточное количество коробок с Обамой - "Obama O's" - и Маккейном - "Cap'n McCain's", чтобы заработать 30 тыс. долларов начального капитала - этого хватило на запуск компании.

Сегодня эта онлайн-площадка для краткосрочной аренды жилья является одной из самых дорогостоящих компаний Кремниевой долины. Ее стоимость оценивается в 30 млрд долларов. Куда же ей двигаться дальше?

Новые возможности

34-летний Нейтан Блечарзик, отвечающий за стратегическое развитие Airbnb, говорит, что компания нацелена на расширение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Там проживает примерно 60% всех миллениалов в мире - людей в возрасте от 19 до 35 лет - это наиболее быстрорастущая возрастная категория потребителей.

При этом лишь 15% из 4 млн единиц предлагаемого Airbnb жилья находится в Азии.

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"Это огромное число людей, и очень многие из них принадлежат к среднему классу, - говорит Блечарзик. - Первое, на что люди хотят тратить лишние деньги, - это путешествия. Так что думаю, что это было бы большой потерей для нас, если бы мы были популярны везде, кроме Азии".

Возможно, самая трудная для компании задача - это закрепиться в Китае. По данным Всемирной организации туризма ООН, число туристов, выезжающих из КНР в 2016 году, выросло на 6% и достигло 135 млн человек.

Сложная конкуренция

Однако попадание на китайский рынок еще не гарантирует успеха.

К примеру, мобильное приложение для поиска и вызова такси Uber запустило свои услуги на материковом Китае в 2014 году, однако после этого дела застопорились. В 2016 году Uber пришлось продать свой бизнес местной компании-конкуренту Didi Chuxing в обмен на миноритарный пакет акций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Airbnb - одна из самых дорогостоящих компаний Кремниевой долины

В Китае у Airbnb есть примерно 100 тыс. предложений - меньше, чем у одного из главных конкурентов - портала Tujia.com (более 400 тыс. объектов зарегистрированной недвижимости). Так почему же Блечарзик так рассчитывает на успех?

"Все местные компании предлагают жилье в пределах Китая. Но на международный рынок они не вышли, и им будет трудно это сделать. У нас же есть 4 млн предложений в 191 стране мира, поэтому мы сосредотачиваемся на дифференциации своего бренда", - говорит Блечарзик.

Airbnb также учится на ошибках других глобальных брендов, например New Balance и Michael Jordan, которым приходилось судиться с местными компаниями за нарушение правил использования товарного знака.

В марте этого года Airbnb зарегистрировала в Китае новое название - Aibiying (爱彼迎), что означает "встречать друг друга с любовью". Оно гораздо легче для произношения на китайском языке.

В материковом Китае компания зарегистрировала свою торговую марку в двух различных версиях - романизированной форме китайского языка пиньинь и на северокитайском.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Барселоне местные жители вывесили баннеры "Нет квартирам для туристов!"

Проблемы с регуляторами

Несмотря на то что Airbnb удалось изменить традиционную бизнес-модель гостиничной индустрии и краткосрочной аренды жилья, регулирующие органы разных стран мира довольно сильно сопротивлялись этому.

В этом году, к примеру, власти Нью-Йорка и Барселоны приняли ряд ограничительных мер в отношении подобных платформ: местные жители жаловались на то, что работа таких сервисов приводит к повышению цен на аренду жилья и сокращают рынок доступной недвижимости.

Тем, кто незаконно выставляет на Airbnb свои квартиры и комнаты, грозят теперь крупные штрафы.

Блечарзик это не комментировал, однако представительница компании ответила следующее: "Власти, с которыми мы работаем, понимают, какую пользу Airbnb приносит для их городов... Но на то, чтобы закон поспевал за нововведениями, требуется время".

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сайты по аренде комнат и квартир выиграли судебный процесс в июне 2017 года, когда японское правительство дало им разрешение на развитие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне Airbnb получила добро на работу в Японии

Однако выйти на рынок других регионов будет сложнее, полагает профессор Брайан Кинг, замдекана факультета гостиничного и туристического управления в Политехническом университете Гонконга.

"Сложнее работать в Гонконге и Сингапуре, - говорит он. - Сингапур в последнее время смягчил необходимое условие аренды с шести до трех месяцев, что дает некоторую надежду на более быстрый рост в будущем. Прогресс варьируется от страны к стране, но в целом Airbnb эффективно конкурирует с местными компаниями".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Airbnb стала одной из первых компаний, занявших активную гражданскую позицию после беспорядков в Вирджинии

Недавно компания привлекла внимание СМИ совсем по иной причине. Всего через несколько часов после беспорядков, вспыхнувших в американском штате Вирджиния, Airbnb стала одной из первых компаний, запретивших доступ к своим услугам белым националистам, которые участвовали в демонстрации.

"Мы верим в силу путешествий, которые сближают людей и содействуют всеобщему единству, - говорит Блечарзик. - И когда мы видим, что происходит нечто прямо противоположное этому, мы должны спросить себя: хотим ли мы жить в соответствии с нашими ценностями или же это просто слова, которые мы декларируем, потому что они красиво звучат?"

Основатель и хозяин

Концепция так называемого познавательного туризма (когда путешественник пытается сблизиться с местными людьми, их историей и культурой) - это страсть Нейтана Блечарзика.

Если он - отец двоих детей - не дома в Северной Калифорнии, то, значит, он путешествует, пробуя различное жилье, предлагаемое на Airbnb, и проверяя работу его дополнительной услуги Trips.

Trips предлагает туристам заглянуть поглубже в местную культуру, приняв участие, например, в кулинарных классах, пешем походе или экскурсии по культурным достопримечательностям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Airbnb образовали (слева напрво) Нейтан Блечарзик, Джо Геббия и Брайан Чески

А если вы вдруг решите воспользоваться Airbnb в Сан-Франциско, то есть шанс, что чистые полотенца вам принесет сам Нейтан Блечарзик. Он тоже сдает жилье. Правда, по его словам, большинство людей не знает, кто он такой, поскольку его аккаунт зарегистрирован не напрямую.

Сам он выбирает для себя разное жилье. В Италии он останавливался в замке с виноградником, на свой юбилей жил на Бали в современном бамбуковом "шалаше" на дереве, а на Гавайях снимал несколько роскошных домов.

Однако, несмотря на место в рейтинге самых молодых миллиардеров, он не боится жить и в простых условиях. Самое дешевое жилье, которое он снял несколько лет назад, было в Латвии по цене 18 долларов за ночь.

"Я жил три дня с парнем, который сдал мне свою спальню, а сам спал в гостиной на кушетке - очень небольшое, скромное жилье. Но было очень здорово, - вспоминает Блечарзик. - Иногда самое интересное - жить вместе с владельцем. Он провел со мной все 48 часов, водя меня по всему городу".

"Выяснилось, что мы оба любим ездить на велосипеде, так что мы целый день провели на великах. За примерно 50 долларов эта поездка оказалась одним из самых незабываемых впечатлений".