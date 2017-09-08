Как Россия теряла миллиардеров после Крыма и падения цен на нефть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местом жительства Юрия Мильнера теперь указывают Лос-Альтос, город в Калифорнии

За три года после аннексии Крыма Россией из страны за рубеж уехало как минимум четыре миллиардера с совокупным состоянием $37 млрд (более 2 трлн рублей), показал анализ данных списка Forbes Русской службой Би-би-си.

В ближайшее время их может стать больше. Американским бизнесменом вскоре может стать Михаил Прохоров, писали "Ведомости".

Бывший владелец "Норникеля" и медиахолдинга РБК, чье состояние Forbes оценивает почти в $9 млрд, постепенно распродает свои российские активы и покупает американские - в том числе из-за политического давления со стороны Кремля, утверждало издание.

Исход богатейших

Его примеру ранее последовал Юрий Мильнер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, чтобы сосредоточиться на инвестициях в зарубежных IT-гигантов вроде Xiaomi и Facebook.

В марте 2014 года Forbes еще указывал Москву в качестве места жительства Мильнера. По состоянию на 2017-й это уже Лос-Альтос - город в округе Санта-Клара, штат Калифорния.

Сменили прописку и основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев, а также Дмитрий Рыболовлев, избавившийся от последних российских активов в 2014-м.

Пользуясь аналогичной методикой, Русская служба Би-би-си посчитала, что Россию таким образом вместе с бизнесменами покинули около $37 млрд, что составляет 9% от общего состояния российских миллиардеров (эти и нижеуказанные цифры - из последней версии ежегодного списка Forbes, вышедшей в марте нынешнего года).

Всего в других странах живут россияне-миллиардеры, чье богатство оценивается в $56 млрд, при том что в самой России проживают обладатели состояний еще на $331 млрд. Таким образом, за три года доля состояния "мигрантов" из списка Forbes выросла с 5% до 14%.

Среди них - житель Женевы Геннадий Тимченко ($15,3 млрд), попавший в санкционный список западных стран после аннексии Крыма за свою дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

Тимченко, имеющий двойное гражданство России и Финляндии, переехал в Швейцарию в начале 2000-х ради налоговых льгот. В мае 2014 года после санкций он заявил, что переводит свой бизнес и банковские счета в Россию, чтобы платить местные налоги.

Если смотреть на список российских миллиардеров поименно, то окажется, что большинство из них после санкций и падения цен на нефть покинуло этот список не по причине переезда, а из-за того, что перестали относиться к этой категории. Иными словами, их состояние упало ниже отметки в $1 млрд.

Константин Григоришин за минувшие три года одновременно лишился статуса миллиардера и стал гражданином Украины, где находились его основные активы.

Что случилось с российскими миллиардерами за три года после начала кризиса В России В других странах Общее число в 2014 году 106 4 С тех пор... перестали быть миллиардерами -27 0 стали миллиардерами +12 +1 переехали -4 +4 Общее число в 2017 году 87 9 Источник:forbes.com

Кто может уехать следующим?

Люди из "золотой сотни" Forbes имеют достаточно возможностей для покупки яхт, акций, недвижимости и прочих активов за рубежом.

Десять миллиардеров особенно преуспели в географической диверсификации своих активов - они вошли в список российской версии журнала с говорящим названием "Им не страшна национализация".

Помимо вышеупомянутых имен, в него попали создатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, сооснователи Альфа-банка Герман Хан и Петр Авен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, а также основной акционер холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов.

Каждый из них владеет ценными бумагами, счетами в банках и прочим имуществом за границей на миллиарды долларов, сообщало издание.

Вполне возможно, что кто-то из них переедет вслед за нажитым имуществом, когда для этого будут причины. Пока же список богатейших людей с российским паспортом по городам мира выглядит так.

Самый богатый россиянин-миллиардер в городе 2014 год 2017 год Россия Верхняя Пышма Андрей Козицын Андрей Козицын Екатеринбург Дмитрий Пумпянский Игорь Алтушкин Казань Братья Шаймиевы, Рустем Сультеев Братья Шаймиевы Краснодар Сергей Галицкий Сергей Галицкий Магнитогорск Виктор Рашников Виктор Рашников Москва Алишер Усманов Леонид Михельсон Ростов-на-Дону Сергей Кислов (не было миллиардеров) Санкт-Петербург Борис Ротенберг Борис Ротенберг Соликамск Петр Кондрашев Петр Кондрашев Сургут Владимир Богданов Владимир Богданов Тула Владимир Груздев (не было миллиардеров) Другие страны Вустер, Массачусетс Валентин Гапонцев и семья Валентин Гапонцев и семья Женева Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко Лондон Вячеслав Кантор Михаил Фридман Лос-Альтос, Калифорния (не было миллиардеров) Юрий Мильнер Монако (не было миллиардеров) Дмитрий Рыболовлев Источник:forbes.com

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