Как Россия теряла миллиардеров после Крыма и падения цен на нефть
За три года после аннексии Крыма Россией из страны за рубеж уехало как минимум четыре миллиардера с совокупным состоянием $37 млрд (более 2 трлн рублей), показал анализ данных списка Forbes Русской службой Би-би-си.
В ближайшее время их может стать больше. Американским бизнесменом вскоре может стать Михаил Прохоров, писали "Ведомости".
Бывший владелец "Норникеля" и медиахолдинга РБК, чье состояние Forbes оценивает почти в $9 млрд, постепенно распродает свои российские активы и покупает американские - в том числе из-за политического давления со стороны Кремля, утверждало издание.
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Исход богатейших
Его примеру ранее последовал Юрий Мильнер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, чтобы сосредоточиться на инвестициях в зарубежных IT-гигантов вроде Xiaomi и Facebook.
В марте 2014 года Forbes еще указывал Москву в качестве места жительства Мильнера. По состоянию на 2017-й это уже Лос-Альтос - город в округе Санта-Клара, штат Калифорния.
Сменили прописку и основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев, а также Дмитрий Рыболовлев, избавившийся от последних российских активов в 2014-м.
Пользуясь аналогичной методикой, Русская служба Би-би-си посчитала, что Россию таким образом вместе с бизнесменами покинули около $37 млрд, что составляет 9% от общего состояния российских миллиардеров (эти и нижеуказанные цифры - из последней версии ежегодного списка Forbes, вышедшей в марте нынешнего года).
Всего в других странах живут россияне-миллиардеры, чье богатство оценивается в $56 млрд, при том что в самой России проживают обладатели состояний еще на $331 млрд. Таким образом, за три года доля состояния "мигрантов" из списка Forbes выросла с 5% до 14%.
Среди них - житель Женевы Геннадий Тимченко ($15,3 млрд), попавший в санкционный список западных стран после аннексии Крыма за свою дружбу с президентом России Владимиром Путиным.
Тимченко, имеющий двойное гражданство России и Финляндии, переехал в Швейцарию в начале 2000-х ради налоговых льгот. В мае 2014 года после санкций он заявил, что переводит свой бизнес и банковские счета в Россию, чтобы платить местные налоги.
Если смотреть на список российских миллиардеров поименно, то окажется, что большинство из них после санкций и падения цен на нефть покинуло этот список не по причине переезда, а из-за того, что перестали относиться к этой категории. Иными словами, их состояние упало ниже отметки в $1 млрд.
Константин Григоришин за минувшие три года одновременно лишился статуса миллиардера и стал гражданином Украины, где находились его основные активы.
|Что случилось с российскими миллиардерами за три года после начала кризиса
|В России
|В других странах
|Общее число в 2014 году
|106
|4
|С тех пор...
|перестали быть миллиардерами
|-27
|0
|стали миллиардерами
|+12
|+1
|переехали
|-4
|+4
|Общее число в 2017 году
|87
|9
|Источник:forbes.com
Кто может уехать следующим?
Люди из "золотой сотни" Forbes имеют достаточно возможностей для покупки яхт, акций, недвижимости и прочих активов за рубежом.
Десять миллиардеров особенно преуспели в географической диверсификации своих активов - они вошли в список российской версии журнала с говорящим названием "Им не страшна национализация".
Помимо вышеупомянутых имен, в него попали создатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, сооснователи Альфа-банка Герман Хан и Петр Авен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, а также основной акционер холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов.
Каждый из них владеет ценными бумагами, счетами в банках и прочим имуществом за границей на миллиарды долларов, сообщало издание.
Вполне возможно, что кто-то из них переедет вслед за нажитым имуществом, когда для этого будут причины. Пока же список богатейших людей с российским паспортом по городам мира выглядит так.
|Самый богатый россиянин-миллиардер в городе
|2014 год
|2017 год
|Россия
|Верхняя Пышма
|Андрей Козицын
|Андрей Козицын
|Екатеринбург
|Дмитрий Пумпянский
|Игорь Алтушкин
|Казань
|Братья Шаймиевы, Рустем Сультеев
|Братья Шаймиевы
|Краснодар
|Сергей Галицкий
|Сергей Галицкий
|Магнитогорск
|Виктор Рашников
|Виктор Рашников
|Москва
|Алишер Усманов
|Леонид Михельсон
|Ростов-на-Дону
|Сергей Кислов
|(не было миллиардеров)
|Санкт-Петербург
|Борис Ротенберг
|Борис Ротенберг
|Соликамск
|Петр Кондрашев
|Петр Кондрашев
|Сургут
|Владимир Богданов
|Владимир Богданов
|Тула
|Владимир Груздев
|(не было миллиардеров)
|Другие страны
|Вустер, Массачусетс
|Валентин Гапонцев и семья
|Валентин Гапонцев и семья
|Женева
|Геннадий Тимченко
|Геннадий Тимченко
|Лондон
|Вячеслав Кантор
|Михаил Фридман
|Лос-Альтос, Калифорния
|(не было миллиардеров)
|Юрий Мильнер
|Монако
|(не было миллиардеров)
|Дмитрий Рыболовлев
|Источник:forbes.com
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