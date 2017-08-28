С кем вы, мастера культуры: доверенные лица Путина о деле Серебренникова

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Актера Михаила Боярского мало волнует дело Серебренникова

Уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова заставило многих российских деятелей культуры открыто выступить с политическими заявлениями. Некоторые из них, как, например, режиссер Иван Вырыпаев, призвали своих соратников отказаться от какого-либо сотрудничества с государством.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили у бывших доверенных лиц Владимира Путина из числа деятелей культуры, что они думают о деле против Серебренникова и будут ли вновь агитировать за Путина, если он выдвинется на президентских выборах 2018 года.

Михаил Боярский, актер:

О письме Вырыпаева: не видел, отказался комментировать.

О деле Серебренникова: "Оно меня мало волнует, у меня свои проблемы есть".

Станет ли снова доверенным лицом: "Почту за честь".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Музыкант Игорь Бутман (справа внизу) играет в Ночной хоккейной лиге, придуманной Владимиром Путиным

Игорь Бутман, руководитель Московского джазового оркестра:

О письме Вырыпаева: "Мой оркестр с 2012 года является государственным, половина нашего бюджета поступает от московского правительства. Мне отказаться от государственных денег не то что сложно, я просто не вижу в этом смысла. Если чьи-то взгляды не соответствуют линии государства, то, конечно, они должны отказаться от бюджетных денег и спокойно возмущаться, фрондировать, протестовать. Представим, что государство - это человек, который дает тебе деньги. А ты у него деньги берешь и потом говоришь, что он гад. Это не совсем корректно и красиво".

О деле Серебренникова: "Вся эта история для меня неприятна, потому что мой коллега, режиссер, попал в сложную ситуацию. Я не могу судить, совершал ли он противоправные действия, это должно разобраться следствие. С другой стороны, мы все хотим заработать денег, иногда считая, что мы заслужили больше денег, чем у нас есть. Есть много людей, которые еще больше оприходовали. Я сочувствую Серебренникову, но я, пытаясь выбить деньги на свои проекты, получаю деньги, о которых даже неприлично говорить. На 700 тысяч [рублей] мы проводим фестивали, и когда мы слышим, что 200 млн дают на какие-то разработки, то у нас не возникает чувства зависти, но мы тоже хотим денег и готовы их потратить правильно и отчитаться за это. На сегодня я могу за каждый рубль отчитаться, который мы получили от государства".

Станет ли снова доверенным лицом: "Мое удостоверение о том, что я доверенное лицо Путина, утратило силу после выборов, но неформально я остаюсь им. Если мне предложат снова стать доверенным лицом на выборах, окажут эту честь, то я соглашусь. Мне не дают столько денег, чтобы я от этого отказался. Если б мне дали больше денег, может, я бы пошел в оппозицию. Но, к сожалению, не дают".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Пианист Денис Мацуев считает, что в деле Серебренникова надо разобраться

Денис Мацуев, пианист:

О письме Вырыпаева: не видел, отказался комментировать.

О деле Серебренникова: "Надо разобраться. Неправильно все в одну кучу сваливать".

Станет ли снова доверенным лицом: отказался комментировать.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Режиссер Карен Шахназаров (слева) никогда не скрывал, что поддерживает Владимира Путина (справа)

Карен Шахназаров, режиссер, директор киностудии "Мосфильм":

О письме Вырыпаева: "Не очень представляю, как наши культурные деятели могут отказаться от сотрудничества с государством. У нас государство финансирует все. Просто закроются все театры и все. И это проблема, культура должна быть более рыночной, чем сейчас".

О деле Серебренникова: "Есть следствие, оно разберется. Сажать в тюрьму человека неверно до выяснения всех обстоятельств. Поэтому правильно поступили, что дали домашний арест. А все остальное - вопрос следствия".

Станет ли снова доверенным лицом: "Я никогда не скрывал того, что поддерживаю президента Путина. Не знаю, согласился ли бы быть доверенным лицом и предложили ли бы мне, но я его поддерживаю как президента".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова считает, что ей уже не предложат стать довренным лицом Путина

Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина:

О письме Вырыпаева: не видела, отказалась комментировать.

О деле Серебренникова: "Я ничего не думаю [о деле Серебренникова]. Нет никакой полной информации. Известно только, что есть какое-то подозрение в неправильном расходовании финансовых средств. Как я могу на расстоянии судить, имеет он к этому отношение или нет? Я даже не знаю, что за работы делались на эти деньги. Если бы речь шла о музее, я бы хотя бы представляла себе объем работ и средств, а здесь речь о театре".

Станет ли снова доверенным лицом: "Мне никто этого еще не предлагал. Но, я думаю, мое время ушло, я все-таки уже не директор музея. Но он [Путин] еще не выдвинулся [в президенты]. Поэтому эти разговоры преждевременны. Интересно узнать, какая у него будет программа, проблем в стране много".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Эдгард Запашный в деле Серебренникова остается в нейтралитете

Эдгард Запашный, директор Большого московского государственного цирка:

О письме Вырыпаева: "Я убежден, что эта инициатива [Вырыпаева] не найдет поддержки в театральном сообществе. Конечно же было бы идеально прежде всего для государства [не давать бюджетных денег театрам], это сэкономило бы громадное количество средств. Но я убежден, что в случае реализации такой инициативы, закроется огромное количество театров по всей стране. Это [письмо Вырыпаева] больше похоже на обиду и привлечение внимания к себе и своей проблеме".

О деле Серебренникова: "Я не знаю обстоятельств дела Серебренникова, мне трудно выбрать форму поддержки, и вообще решить, поддерживаю ли я его или нет. Поэтому я вынужден оставаться в нейтралитете".

Станет ли снова доверенным лицом: "Я сторонник линии, которую проводит Путин, я понимаю, что ситуация, прежде всего связанная с войной на Украине, еще на долгое время затянется, и обвинять нашего президента в этом нельзя. Экономическая ситуация не самая простая, но никто меня не может упрекнуть в том, что я поддерживаю президента, потому что пользуюсь льготами. Большой московский государственный цирк не финансируется государством вообще никак. Я рассуждаю как гражданин. На ближайших выборах я буду голосовать за Путина, но я хотел бы, чтобы Владимир Владимирович обрисовал картину, кого он видит своим преемником. Мое убеждение, что кроме Путина, таким авторитетом у народа пользуются [министр иностранных дел Сергей] Лавров и [министр обороны Сергей] Шойгу".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Актриса Лидия Вележева с удовольствием снова станет доверенным лицом Путина

Лидия Вележева, актриса:

О письме Вырыпаева: не видела, отказалась комментировать

О деле Серебренникова: отказалась комментировать.

Станет ли снова доверенным лицом: "С удовольствием".

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