От "Катрины" до "Харви": выучили ли в США уроки 2005 года?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спасатели на лодках перевозят постарадавших от наводнения в Хьюстоне

Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро пребывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда на США обрушился ураган "Катрина". Жертвами "Катрины", которую признали самым разрушительным ураганом в истории США, стали почти 2000 человек.

Усилия властей по защите населения можно назвать крайне неудачными - в первую очередь это на себе ощутили самые бедные жители США, которые не смогли самостоятельно покинуть пострадавшие от урагана районы.

Спустя 12 лет можем ли мы говорить, что власти США выучили урок, который им преподал ураган "Катрина"?

Эвакуировать или нет?

Жители Нового Орлеана и соседних населенных пунктов были эвакуированы за несколько дней до того, как ураган "Катрина" обрушился на США. Около миллиона человек - почти 80% населения - покинули свои дома.

Те жители, которые не смогли самостоятельно покинуть опасную территорию, должны были уехать на автобусах, но главная дорога города быстро оказалась перегружена.

Тогда власти решили разместить людей на трибунах стадиона Superdome. Там в конечном итоге скопилось около 30 тысяч человек, а условия быстро начали ухудшаться.

В Хьюстоне мэр Сильвестер Тернер решил, что эвакуация жителей города - 2,3 миллиона человек - приведет к возникновению еще большего числа проблем.

"Когда вы решаете, что ситуация плоха, и отдаете приказ об эвакуации, то вы создаете кошмарную ситуацию. Особенно когда эвакуация не была запланирована ранее", - пояснил мэр.

Решение эвакуировать Хьюстон в 2005 году, когда вслед за ураганом "Катрина" пришел ураган "Рита", привело к 20-часовым пробкам на дорогах и гибели более 100 человек, напомнил мэр.

Тем не менее, власти города распрядились эвакуировать жителей наиболее пострадавших районов.

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Подготовка укрытий

Более 30 тысяч человек в Хьюстоне будут размещены во временных укрытиях, заявили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Во временное убежище для эвакуированных превращена местная достопримечательность - Конгресс-центр имени Джорджа Брауна в Хьюстоне.

В Новом Орлеане стадион Superdome стал последней надеждой на укрытие для тех, кто не смог покинуть город. На фотографиях видно, что у входа на стадион стояли длинные очереди из местных жителей - в основном это были афроамериканцы. После того как пострадавшие были размещены на стадионе, условия в помещении резко ухудшились - ветром сдуло часть крыши, в здание начал лить дождь, затопляя поле, а в пострадавшем помещении становилось все жарче.

Вскоре стадион остался без электричества, перестали работать туалеты, люди сообщали об угрозах и насилии. Известно об одном случае самоубийства на стадионе Superdome, еще несколько человек скончались из-за обострения заболеваний.

Власти тогда не смогли обеспечить всех собравшихся на стадионе едой и водой.

"Стадион превратился в место массовых страданий, где у людей пропала всякая надежда", - рассказывает журналист Дейв Коэн, ставший свидетелем этих событий.

Сейчас репортеры сообщают, что в Конгресс-центр Джорджа Брауна доставлены продукты, вода, одежда, книги и другие необходимые для эвакуированных вещи. Также в центре работают переводчики с вьетнамского и испанского.

Животных, которым запрещено оставаться в укрытии для людей, отправляют в специальные временные центры размещения для домашних животных.

Красный Крест открыл десятки центров для эвакуированных - в том числе в Далласе и Сан-Антонио, где будут размещены жители Хьюстона и других районов Техаса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Хьюстоне перед ураганом успели позаботиться и об убежищах для домашних животных

Вода и еда

Во время урагана "Катрина" недостаток продовольствия привел к тому, что жители взламывали двери продуктовых магазинов в поисках еды.

Чтобы предотвратить случаи мародерства и грабежи, губернатор Луизианы Кэслин Бланко тогда предупредила, что стражи порядка вооружены автоматическими винтовками M16, которые "заряжены и сняты с предохранителя".

"Эти военные знают, как стрелять и убивать, и они готовы к таким действиям, если это потребуется, больше того, я рассчитываю, что они так и сделают", - сказала тогда Бланко.

В ходе одного инцидента два человека были убиты и еще четверо получили ранения, когда полиция открыла огонь по двум семьям, пытавшимся раздобыть себе еду. Через 10 лет полицейские признали себя виновными в преступном сговоре, препятствовании правосудию и ущемлении гражданских прав.

В Хьюстон, как заявляет Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, доставлено более миллиона порций еды, более миллиона литров питьевой воды, 20 тысяч штормовок и 70 генераторов.

Около 1800 человек будут помогать местным жителям и вести спасательные работы в случае необходимости. Также в Хьюстоне дежурит 30 воздушных судов и 500 машин-амфибий. Военные инженеры помогают восстановить подачу электричества и объектов жизнеобеспечения.

На двух плотинах, которые защищают центр Хьюстона, начат сброс воды. Во время урагана "Катрина" дамбы, защищавшие Новый Орлеан от наводнения, частично разрушились.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Условия на стадионе Superdome во время урагана "Катрина" резко ухудшились, после того как ветер снес часть крыши здания

Трамп обещает приехать, Буш не приезжал

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп посетит Техас во вторник, чтобы оценить масштабы ущерба.

Джорджа Буша-младшего, занимавшего пост президента США во время урагана "Катрина", обвиняли в свое время в бесчувственности за то, что он не посетил пострадавших от урагана в Новом Орлеане.

Однако, как отмечают журналисты, для организации визита президента необходимы значительные ресурсы и усилия. Поэтому, чтобы не отвлекать ресурсы от поисково-спасательных операций и восстановительных работ, президенты довольно часто избегают выезжать в районы стихийных бедствий в разгар спасательной операции.

Трамп во время предвыборной кампании критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что он, будучи президентом, отправился в отпуск во время наводнения в Луизиане.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Временные убежища будут нужны 30 тысячам человек

Постоянные беженцы

Около миллиона человек покинули Новый Орлеан и близлежащие районы во время урагана "Катрина" - и многие из них больше не вернулись в свой город.

Сейчас население Нового Орлеана составляет 390 тысяч человек - на 50 тысяч меньше, чем до урагана "Катрина". Около 250 тысяч беглецов от "Катрины" эвакуировались как раз в Хьюстон, и, по разным оценкам, от 40 до 100 тысяч человек так и остались там жить.

Сейчас бежавшим от "Катрины" спустя 12 лет предстоит пережить катастрофическое наводнение еще раз.

"После "Катрины" я стала реалисткой. Может произойти все что угодно", - сказала изданию Nola.com эвакуированная из города Дикинсон Кейт Куарелла Бирд.

"Теперь все то же самое приходится переживать заново, и ничего с этим поделать я не могу. Сил плакать уже не осталось", - сказала она.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отказался сравнивать действия властей в нынешней ситуации с реакцией на ураган "Катрина".

Сейчас "не время спекулировать о решениях, которые тогда принимались", заявил он агентству Ассошиэйтед пресс. "Мы приложили значительные усилия и верим в их успех", - добавил он.