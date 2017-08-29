Каникулы Дональда Трампа: что президент делал этим летом

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По всей Америке на этой неделе миллионы детей готовятся к новому учебному году. Первое же задание, которое они получат в первый школьный день, - сочинение на тему "Как я провел каникулы".

Представьте себе на секунду, что вы - Дональд Трамп, и вы получили такое же задание. Первое, что вы сделаете, - попросите несколько дополнительных листов бумаги, ведь лето ваше было полным событий.

Смутные детские воспоминания также подсказывают мне учительские наставления: побольше описаний, поменьше перечислений.

Простите великодушно, госпожа учительница. Но вот что подготовили Дональд сотоварищи в Белом доме:

На работу принят новый директор по коммуникациям по имени Энтони Скарамуччи Пресс-секретарь Шон Спайсер в знак протеста уходит в отставку Муч (он же Скарамуччи) дает полное непристойных выражений интервью журналу New Yorker Трамп увольняет главу своей администрации, незадачливого Рейнса Прибуса (его просто "забывают" на военном аэродроме Эндрюс) Ему на смену приходит генерал Келли, занимавший до того пост министра внутренней безопасности В первый же день работы нового главы администрации президент увольняет нового директора по коммуникациям. Скарамуччи провел на своем посту всего десять дней, меньше, чем понадобилось бы для того, чтобы скисла бутылка молока Берет на работу нового директора по коммуникациям - четвертого за семь месяцев Неоднократно публично критикует министра юстиции Джеффа Сешнса, но тому каким-то образом все же удается удержаться на своем посту Терпит поражение в голосовании в конгрессе по реформе системы медицинского страхования Несколько раз публично критикует трех конгрессменов-республиканцев, голосовавших против его законопроекта Через "Твиттер" объявляет о запрете трансгендерам служить в армии, не оповестив о своем решении военное руководство На что командование американской армии отвечает: "Ничего подобного, мы не подчиняемся приказам, отданным через "Твиттер". Есть определенная процедура отдачи приказов" Выступает с политической речью перед скаутами в возрасте 11-18 лет Утверждает, что лидер скаутов позвонил ему с поздравлениями в связи с лучшей в истории речью Лидер скаутов опровергает факт звонка Трампу и извиняется перед скаутами за "ошибочную" речь президента Утверждает, что президент Мексики звонил ему с поздравлениями о его политике в области охраны границ Президент Мексики отрицает факт такого звонка Белый дом уверяет, что Дональд Трамп не врет, но не может объяснить его заявления Подписывает принятый обеими партиями закон о санкциях несколько дней спустя, а затем критикует конгресс за то, что его вынудили это сделать Благодарит Владимира Путина за высылку сотен американских дипломатов Осуждает утечки, но потом говорит, что утечки ему даже нравятся: они показывают, что люди его любят Призывает полицейских пожестче обращаться с подозреваемыми во время задержания Полицейское руководство выступает с осуждением его призыва. Белый дом утверждает, что президент пошутил Публично и неоднократно критикует лидера республиканского большинства в сенате, от поддержки которого зависит исполнение многих его решений Грозит Северной Корее ядерной войной Жителям Гуама - острова, на котором размещена крупная американская военная база, и который Северная Корея обещала подвергнуть ракетному удару, - говорит, что привлеченное к нему всеобщее внимание поможет развитию туризма Главный стратег Белого дома Стив Бэннон противоречит президенту. По его словам "военного решения северокорейской проблемы не существует" Грозит Венесуэле военным вмешательством После митинга неонацистов, в ходе которого погибла женщина, президент возлагает вину за беспорядки на обе стороны конфликта После негативной реакции на это высказывание вносит поправку. Осуждает белых расистов, неонацистов и Ку-клукс-клан. Недовольный тем, что его вынудили это сделать, вновь возвращается к первоначальной оценке событий, утверждая, что среди приехавших защищать памятник генералу Ли были и "нормальные люди". Высшее военное руководство выступает с заявлением, осуждающим любые формы дискриминации. Заявление воспринимается как едва прикрытая атака на верховного главнокомандующего В ответ на вопрос, посетит ли он как президент город Шарлоттсвилль, восхваляет свой собственный виноградник в штате Вирджиния Его позицию осуждают демократы, республиканцы, бывшие президенты, мировые лидеры, союзники, сотрудники его собственного аппарата, папа римский Публично осуждает отказавшихся от сотрудничества с ним руководителей крупных компаний. Отказ приводит к роспуску нескольких ключевых экономических подразделений Белого дома Увольняет Стива Бэннона, своего главного стратега и архитектора победы Трампа на выборах Разворот на 180 градусов в афганской политике. Объявляет об отправке в Афганистан дополнительных войсковых подразделений, несмотря на данные ранее обещания о полном выводе войск Угрожает парализовать работу правительства, если не получит поддержки в финансировании строительства стены на границе с Мексикой Взывает к единству американского народа На следующий день в крайне пристрастной речи устраивает разнос своим недругам и критикам Еще день спустя вновь призывает к единству Объявляет о помиловании бывшего шерифа в Аризоне Джо Арпайо, который был осужден за отказ подчиниться решению суда о запрете дорожным патрулям задерживать подозреваемых иммигрантов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонников у Трампа хватает

И все это - результат тихого летнего сезона, августовского затишья, когда ничего особенного не происходит, когда дни длинные, а сводки новостей короткие, когда на первый план выходят сообщения о катающихся на серфинговых досках собачках и конкурсах кулинарного искусства.

Бывший глава администрации Барака Обамы, а ныне мэр Чикаго Рам Эмануэль как-то написал в своем "Твиттере", что намерен выдвинуть Белый дом на награду "Тони" за максимально насыщенную драму. Не лучшую, а максимально насыщенную.

Итак, главный вопрос: имеет ли все это хоть какое-нибудь значение?

В Вашингтоне нет недостатка в политических комментаторах и аналитиках, которые расскажут вам, что дальше так продолжаться не может и что полных четыре года Дональд Трамп на своем посту не продержится. Некоторые при этом выдают желаемое за действительное. Другие делятся своей объективной, трезвой оценкой.

Я вовсе в этом не убежден. Во-первых, драматизм, хаос и шум для нынешнего президента - идеальная среда обитания. Если бы это было не так, он не провоцировал бы такое количество шума и скандалов.

Самыми важными остаются его отношения с законодателями на Капитолийском холме, с руководителями крупных компаний по всей стране, с финансистами на Уолл-стрит, с военным руководством, которое, как кажется, уже проявляет активное недовольство поведением своего верховного главнокомандующего, а также с коллегами из числа лидеров крупнейших мировых держав.

Возьмем для примера его угрозу блокировать работу госорганов в случае отказа финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Президент утверждает, что он всего лишь выполняет свое предвыборное обещание. Законодатели в ответ говорят: "Да, но вторая часть этого обещания гласила, что за это строительство заплатит Мексика".

Он по самым разным поводам и публично устраивал разнос лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнелу. Как это поможет ему провести через сенат его законопроект о реформе инфраструктуры? Или законопроект о реформе налоговой системы?

А что же его сторонники?

Да, у Трампа есть поддержка электората. Снизилась ли она за это время? До определенной степени снизилась. Вызывают ли серьезные опасения рейтинги одобрения его действий? Да, число недовольных деятельностью президента растет, а число довольных снижается.

Но в основном его электоральная база на 100 процентов остается с ним. Радостная, одобряющая, охотно заглатывающая наживку.

Он - их человек, борющийся с системой, осушающий "вашингтонское болото" и атакующий истеблишмент. Взгляните на собравшуюся в городе Феникс в штате Аризона толпу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения Трампа с конгрессом можно назвать непростыми

Будущий успех

В общем, на мой взгляд, есть ненулевая вероятность того, что Трамп сможет получить микроскопическое преимущество при голосовании по своим законодательным инициативам и, таким образом, осуществить их. В таком случае в 2020 году он выйдет к американскому народу и скажет: "Вот смотрите, я выполнил всё, что обещал".

Есть и более вероятный сценарий, по которому его инициативы заблокируют, а его деятельность затормозят. Он потерпит поражение по своим основным законодательным инициативам - ему не дадут отменить введенную Обамой систему обязательного медицинского страхования, провести какие бы то ни было налоговые реформы, построить стену с Мексикой, исправить разрушающуюся инфраструктуру Америки.

Но и это не будет означать конец Дональда Трампа. В таком случае он выйдет к стране и скажет: "Система прогнила. На осушение болота потребуется намного больше времени, чем я предполагал. Часть республиканского руководства должна быть смещена. Борьба продолжается. Мы вновь сделаем Америку великой".

Это подводит нас к вопросу об эго Дональда Трампа, и, быть может, о выборе, перед которым стоит Белый дом, подводя итог уходящему хаотичному лету.

Хочет ли Дональд Трамп войти в историю как героический неудачник или же как победитель, который сумел развернуть поток вспять своей неугасимой энергией и способностью к разумным решениям?

Если второе, то ему нужно вновь возвращать себе доверие людей, которые чувствуют растущее от него отчуждение, и сделать ему это нужно в рекордно короткий срок. Если же первое, то можно продолжать митинги, которые накачивают электоральные базу и заставляют многих других чувствовать нарастающую тошноту.