Пресса Британии: офицеров ГРУ будут заочно судить в Черногории

В обзоре британских газет:

В чем обвиняются офицеры ГРУ?

Как депортировать подозреваемых джихадистов

Российская угроза британскому лососю

Рука Москвы в Черногории?

Daily Telegraph пишет, что в Черногории скоро начнется суд над людьми, которые якобы в 2016 году замышляли убить тогдашнего премьер-министра страны Мило Джукановича и совершить в стране переворот.

Среди обвиняемых - двое офицеров российского ГРУ, которых будут судить заочно.

Как пишет газета, у европейских спецслужб есть фотографии, на которых, по версии стороны обвинения, эти двое встречаются с кандидатом на роль руководителя попытки переворота.

Спецслужбы Великобритании и США считают, что заговор пользовался поддержкой на самом высоком уровне в России Daily Telegraph

Суд над Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, а также над еще 13 обвиняемыми, начнется в сентябре.

Насколько известно, фотографии были сделаны в парке в Белграде незадолго до предполагаемой даты переворота, и сторона обвинения заявляет, что это одна из ключевых улик в этом деле, которая указывает на то, что в нем замешаны "государственные органы" России.

Газета подчеркивает, что Кремль резко отрицает какую-либо причастность к этому делу, а двое пророссийских лидеров черногорской оппозиции, также проходящие по делу, утверждают, что никакого заговора никогда не было и что он выдуман властями для того, чтобы дискредитировать оппозицию.

Однако спецслужбы Великобритании и США считают, что этот заговор не только был, но пользовался поддержкой на самом высоком уровне в России.

Раскрылся он тогда, когда один из заговорщиков сдался черногорским властям всего за несколько дней до того, как сербские националисты, переодетые в форму местной полиции, в день выборов должны были открыть огонь по демонстрантам у здания парламента, убить Джукановича и создать в стране хаос.

Как утверждает следствие, Шишмаков и Попов планировали эту операцию в течение нескольких месяцев. В Сербию они поехали якобы для поиска подходящего кандидата, который возглавил бы мятеж.

Шишмаков, напоминает газета, в 2014 году был выслан из Польши за шпионаж. Он прибыл на Балканы с подлинным российским паспортом, выданным на имя Широков.

Черногорское обвинение утверждает, что он мог получить подобный документ лишь при тесном содействии российских властей.

Оба офицера ГРУ, утверждает обвинение, доверили руководство путчем Александру Синделичу. Синделич - известный антизападно настроенный сербский националист, который в прошлом хвастался своими связями с министерством обороны России.

После того как заговор провалился, Синделич стал давать показания против своих бывших товарищей, и эти показания легли в основу обвинения.

Газета также публикует фотографию, на которой Шишмаков и Попов сидят в парке.

Обвинение утверждает, что Шишмаков и Попов дали Синделичу крупную сумму денег на приобретение оружия и необходимой экипировки. Они также якобы заставили его пройти тест на детекторе лжи, чтобы убедиться, что он не работает на западную разведку.

В пространном списке обвинений в адрес заговорщиков также говорится, что им были выданы зашифрованные телефоны, полученные из Москвы, и как минимум один денежный перевод на их счет поступил с той же улицы в Москве, где находится основное здание ГРУ, пишет Daily Telegraph.

Депортация джихадистов - дело хлопотное и дорогое

Daily Telegraph в своей передовице пишет, что процесс депортации из Великобритании иностранных террористов затрудняется тем, что Лондон не может вести переговоры по этому вопросу больше чем с двумя странами одновременно, так как на это уходят огромные финансовые ресурсы.

Опасные джихадисты, представляющие угрозу национальной безопасности, не могут быть депортированы в очень многие страны, от России до Йемена Daily Telegraph

Опасные джихадисты, представляющие угрозу национальной безопасности, не могут быть депортированы в очень многие страны, от России до Йемена, даже если эти страны обещают гарантировать гуманное обращение с присланными им экстремистами, говорится в докладе комиссии, рассматривавшей этот вопрос.

Комиссия была создана в 2013 году теперешним премьер-министром Терезой Мэй, когда она еще была на посту министра внутренних дел.

Даже в тех случаях, когда "получающие" страны предоставляют гарантии того, что депортированных к ним джихадистов не будут пытать, сам процесс достижения подобной договоренности чрезвычайно длителен и дорог.

Профессор Клайв Уокер, специалист по международному праву и один из авторов доклада, говорит, что число иностранных джихадистов, которые находятся в Великобритании и могут избежать депортации, вероятно, "превышает 40 человек".

Результаты расследования программы "депортация с гарантиями" (Deportations with Assurances, DWA) были опубликованы лишь в июле, без особых фанфар.

Теоретически эта программа позволяет Великобритании депортировать нежелательных иностранцев, но лишь при получении гарантий того, что власти страны, куда они будут депортированы, не будут с ними плохо обращаться.

За последние 13 лет в рамках этой программы из страны были выдворены лишь 11 человек - девять в Алжир и двое в Иорданию. Франция, например, депортировала более 120 человек, подозреваемых в терроризме.

Более частому применению программы мешают как растущая нестабильность во многих регионах мира, так и тот факт, что Лондон настаивает, что намерен и далее применять Европейскую конвенцию по правам человека.

На заключение договоров с принимающими странами уходит чрезвычайно много времени и ресурсов. Кроме того, Британии необходимо отслеживать, выполняет ли принимающая сторона взятые на себя обязательства по отношению к каждому депортированному подозреваемому.

Лишь шесть стран подписали договоренности с Лондоном в рамках DWA - Ливия, Эфиопия, Алжир, Ливан, Марокко и Иордания. Первые три страны считаются сейчас неприемлемыми из-за царящей там политической нестабильности.

В список стран, куда нельзя депортировать подозреваемых из-за опасений, что там будут нарушаться их права человека входят: Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Израиль и палестинские территории, Ирак, Иран, Йемен, Китай, КНДР, Колумбия, Ливия, Мальдивы, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Центральноафриканская Республика, Эритрея и Южный Судан, пишет Daily Telegraph.

"Русские захватчики"

Daily Mail публикует статью под заголовком "Русские захватчики грозят уничтожить наших лососей".

Как пишет газета, атлантический лосось у берегов Британии оказался перед лицом новой опасности для своего выживания. В британских водах появилась горбуша (вид тихоокеанского лосося), которая теперь конкурирует с местными лососями за пищу, а также приносит с собой новых паразитов.

Британское Агентство по защите окружающей среды настолько обеспокоено, что призывает всех рыболовов-спортсменов убивать каждую пойманную горбушу (в Великобритании принято отпускать на волю пойманную на удочку рыбу).

Британские власти убеждают рыболовов немедленно убивать пойманных горбуш Daily Mail

Насколько известно, горбуша добралась до британских берегов с крайнего севера России, пишет газета.

На данный момент около 200 экземпляров горбуши уже пойманы у берегов Йоркшира, северо-востока Англии и Шотландии. Некоторым удалось проникнуть в британские реки, их вылавливали в таких реках, как Тайн и Кокет в Нортумберленде.

Эксперты считают, что они проплыли около 10 тысяч километров от своих нерестилищ вокруг Скандинавии и попали в Северное море.

Тысячи горбуш разводятся в российских рыбопитомниках на севере страны, но некоторым удалось вырваться на волю, и теперь по всему российскому северу возникли дикие популяции горбуш.

Британские власти убеждают рыболовов немедленно убивать пойманных горбуш и сразу же сообщать об этом Агентству по охране окружающей среды.

Дикий атлантический лосось находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу.

Его традиционный ареал находится в водах северо-востока Северной Америки, Исландии, Европы и северо-запада России.

Горбуша живет в водах от северной Калифорнии до Аляски и от Сибири до севера Японии. В России несколько популяций горбуши было выпущено в Белом и Баренцевом морях, откуда они распространились в норвежские и шведские воды и реки, а также достигли Исландии, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com