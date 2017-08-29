СМИ России: "белорусские" устрицы признали санкционкой

В обзоре российских СМИ:

Таможня блокирует белорусских поставщиков "санкционки"

США присматриваются к российским госбанкам

Минкульт "зачистит" российский кинопрокат

Ритейлеры и ФАС разошлись в понимании дискриминации

РБК.ru: запрет на белорусские устрицы

"Продуктовая война" между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу: Федеральная таможенная служба раскрыла крупнейшую сеть поставщиков продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, и при помощи Центробанка, сообщает издание РБК.ru, намерена осложнить жизнь ее участникам.

В список попали 29 российских компаний - основных продавцов "санкционки" в стране, рассказал источник РБК. Большая часть из них зарегистрирована в период с 2014 года, учредителями в основном являются граждане Белоруссии, а основной вид деятельности - поставка продуктов питания. Почти у всех есть сертификаты на ввоз плодоовощной продукции, морепродуктов и других продуктов.

Прежде всего, под подозрение попали компании, которые, согласно паспортам сделок участника внешнеэкономической деятельности, имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков - республиканским унитарным предприятием "Белтаможсервис", ООО "Газ Венчуре" или ООО "Глобалкастом", которые специализируются на ввозе в Белоруссию запрещенной в России продукции.

Кроме возбуждения дел об административных правонарушениях, компаниям-нарушителям грозят новые ограничения. В июле таможенная служба направила информацию о них не только в минсельхоз, Роспотребнадзор и минэкономразвития, но и в Центробанк. После получения от таможни информации о "совершении сомнительных операций", рассказал источник газеты, ЦБ готов обеспечить отказ в перечислении денег от российских компаний белорусским контрагентам. РБК уточняет, что такая схема если не прекратит поставки контрабандной продукции, то значительно осложнит взаиморасчеты между нарушителями.

"Газета.Ru": госбанки под ударом

Тему санкций - в этот раз в отношении России - продолжает "Газета.Ru". Как заявили изданию источники, близкие к МИД РФ, в ближайшие недели США могут ввести новый пакет ограничений - под удар могут попасть госбанки. Предполагается, что новые санкции ощутят на себе, среди прочих, Банк России, Россельхозбанк, Газпромбанк и другие государственные финансовые организации.

По словам источника, США выбрали банковскую отрасль, "так как это не наносит урон Европе, а только России, в отличие от других секторов, где обоюдный урон".

По мнению экспертов издания, российский финансовый сектор не очень боится нового витка ограничений. "Это, конечно, отразится на бизнесе российских банков, но не критично, - считают они. - Проблема есть с тем, как на эти санкции ответит российское правительство".

"Расширенные санкции - неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранных, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим", -заявили в Moody's. Кроме того, они могут стать приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам, комментирует газета.

Ряд высокопоставленных европейских руководителей выразили беспокойство, что уже существующие санкции США ударят по крупным энергетическим проектам с Россией. Речь идет прежде всего о газопроводе "Северный поток - 2", в котором партнерами российского "Газпрома" являются несколько крупных европейских компаний.

"Новая газета": пять миллионов за каждый новый фильм

Минкульт может отозвать прокатные удостоверения всех фильмов прокатчика, который откажется оплатить прокатный сбор за новый фильм, пишет "Новая газета", уточняя, что текст поправок к закону о кинематографии опубликован на официальном сайте правовой информации.

Стоимость прокатного удостоверения при этом увеличивается в 1500 раз - с 3500 рублей до пяти миллионов рублей (примерно с 59,8 до 85,4 тысячи долларов). Взимать его будут за те фильмы, чье число показов в кинотеатрах превысит 100 сеансов.

Повышение стоимости прокатного сбора позволит "увеличить финансирование отечественного кино", "немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта" и "попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы", считает министр культуры Владимир Мединский.

В минкульте также предлагали, отмечает "Новая газета", что если сбор фильма в российском прокате превысит 200-300 миллионов рублей, то цена прокатного удостоверения для этого фильма будет больше.

"Ведомости": торг за дискриминацию

На 12 крупных торговых сетей в августе заведены антимонопольные дела за дискриминацию поставщиков. Среди них как лидеры рынка - "Магнит", Metro Cash & Carry, "Лента" и другие, - так и нишевые и премиальные магазины - "Глобус гурмэ" и "Азбука вкуса", пишут "Ведомости". Их подозревают в нарушении закона о торговле: по данным ФАС, сети установили разные условия для разных поставщиков.

По данным ФАС, для одной категории товаров при прочих равных условиях для разных поставщиков указаны разные штрафы, вознаграждения и порядок изменения цен. Среди других нарушений закона о торговле - завышенные сроки оплаты товара, превышение совокупного вознаграждения, отсутствие информации об условиях отбора поставщиков.

Ритейлеры, которым предъявлены антимонопольные претензии, считают, что ФАС неверно понимает дискриминацию и разные условия договора дискриминацией считать нельзя. Кроме того, по словам представителей ритейла, в законе о торговле форма договора с поставщиками не зафиксирована, а некоторые поставщики сами вносят правки на переговорах.

"Ведомости" уточняют, что если вина ритейлеров в дискриминации будет доказана, им грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.