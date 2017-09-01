"Такой молодой, а уже в депутаты?": кто идет на муниципальные выборы в Москве

Кампания по выборам в муниципальные собрания Москвы обычно не интересная никому, кроме самих районных депутатов (большинство из которых избираются туда снова и снова) в этом году станет едва ли не главным политическим событием лета.

Для многих кандидатов участие в выборах местного значения стало логичным шагом после состоявшихся этой весной крупнейших за долгое время протестных митингов.

В преддверии выборов "Открытая Россия" запустила курсы для начинающих политиков, где учат всему - от того, как заполнять подписные листы, до ораторского искусства, которое нужно при общении с избирателями.

Похожий проект запустили политики Дмитрий Гудков и Максим Кац: они консультируют по всем юридическим тонкостям выдвижения, помогают собрать средства на печать листовок и газет.

У муниципальных депутатов мало полномочий, но есть одна важная функция: каждому кандидату в мэры Москвы нужно будет собрать 110 их подписей.

После выборов будут распределены почти 1,5 тысячи депутатских мандатов.

Поэтому места в районных собраниях стратегически важны и для оппозиции, и для власти.

Кампании в районах Москвы ведут бизнесмены, домохозяйки, местные активисты, пенсионеры, хорошо знающие свой район, и молодые люди, для которых это первый шаг в политику. Выборы назначены на 10 сентября - у кандидатов осталось меньше двух недель, чтобы убедить за них голосовать.

Русская служба Би-би-си расспросила самых юных независимых кандидатов о том, зачем им это нужно.

Ксения Тельманова и язык эсперанто

Ксения давит на звонок - дверь открывает голый по пояс пузатый мужчина:

- Баптисты? Сатанисты?

- Мы даже не продаём пылесосы, - отвечает Ксения. - Мы пришли позвать вас голосовать на выборах...

- За кого? За демократов? Нет, я не хожу. А времена поменяются - я их резать буду на куски. Жлобы… - окончание монолога про демократов мы уже не слышим, мужчина закрывает дверь.

- Дальнейший контакт невозможен, - Ксения хладнокровно ставит пометку в своей таблице.

Image caption Ксения Тельманова

Ксении Тельмановой 18 лет, она студентка и кандидат в муниципальные депутаты в Южном Медведково. Поквартирный обход - главный способ ее агитации. Пока она прошла полторы тысячи квартир. В округе их 13 тысяч.

Ксения хорошо разбирается в компьютерах ("И хорошо их разбираю", - смеется она), играет на глюкофоне, сделанном из газового баллона, а этой зимой увлеклась изучением языка эсперанто.

В апреле одного из ее знакомых по тусовке московских эсперантистов арестовали.

Это был Дмитрий Богатов - тот самый учитель математики, который установил у себя на компьютере выходной узел сети Tor, после чего попал в СИЗО за призывы к терроризму. Для Ксении это стало тем самым поворотным моментом: "Осознание того, что произвол дышит в спину если не тебе, то твоим знакомым, очень отрезвляет".

Богатова арестовали 10 апреля, а за пару недель до этого по всей России прошли митинги протеста. О них Ксения узнала из чата про компьютерные игры, куда пользователи внезапно стали кидать фото с улиц своих городов и писать про митинги.

По словам девушки, сначала она вообще не могла понять, о чем идет речь. "В официальных СМИ ничего нет, родные ничего не слышали, а волнения были сильные, - вспоминает она. - А раз это происходит так массово, то неможет быть неважным. И я стала втягиваться".

Сама Ксения ни на одной протестной акции пока не была: 12 июня не смогла пойти потому, что на следующий день был экзамен. Но ее единственный политизированный друг Артур рассказал про проект для муниципальных депутатов, который учредили Дмитрий Гудков и Максим Кац.

Image caption После поквартирного обхода Ксения готовит чай

Общаться с людьми Ксении не то, чтобы очень нравится, и на специальность социального психолога в вуз она поступила, чтобы бросить вызов самой себе. При этом девушка любит IT и учится еще и на программиста - на заочном. Но сделать это своей профессией, говорит она, означает запереться дома: "А я поняла, что люди всегда будут меня окружать, мне никуда не деться. И если я хочу реализоваться полностью, надо идти к людям".

Пример активизма на уровне подъезда был у нее перед глазами с детства - здесь же, в Южном Медведково: "У меня матушка была старшей по дому - мне тогда было лет 8-9 и, естественно, меня водили всюду за собой: лавочки красить, клумбы обустраивать, ёлку в подъезде на Новый Год наряжать. Я бы назвала это коммуной".

Клумба возле её дома действительно королевская, а в подъезде висят картины и стоят комнатные цветы.

"Что-то архаичное в этом есть, - говорит кандидат в депутаты. - Мы живем в век урбанизации, все становится бездушным, а люди все равно привязываются к куску бетона, в котором живут".

Григорий Шерстюк и авторитарный тип личности

Григорию 19, и он уже знает, что хочет стать депутатом. В идеале - депутатом Госдумы. "Ну, или как высший коллегиальный орган будет называться", - поправляется Григорий. Неизвестно ведь, какой парламент будет в прекрасной России будущего.

Пока же, чтобы избраться в муниципальные депутаты, приходится обходить квартиры в Перово. И для этого надо достучаться до избирателей - в прямом смысле, через дверь.

- Я кандидат в муниципальные депутаты. У вас есть пара минут?

- Есть, - отвечает из-за двери пожилая женщина.

- Тогда откройте! - просит Григорий.

- Нет, я боюсь. Вдруг вы меня убьете.

Image caption Григорий Шерстюк

- О хосспади, - говорит кандидат тихонько. Это протяжное "хосспади" он повторяет, когда из-за другой двери его облаивает собака, а на лестничной клетке обнаруживается воняющий пакет с мусором. "Что за люди - мусор не могут вынести", - ворчит Григорий.

В прошлом году кандидат закончил школу и поступил в МГУ на политолога. Правда, на первом курсе оказалось скучно: в вузе учат теории, а практику - как вести кампанию, например - не объясняют совсем. "Посты Максима Каца в ЖЖ гораздо более полезные и информативные, чем курс политологии в МГУ", - говорит Григорий.

Григорий, отвечая на вопросы избирателей в интернете, пишет, что он и есть тот самый "бандерлог" (так российский президент Владимир Путин назвал тех, кто вышел протестовать на Болотной), а президентом хотел бы видеть Ходорковского. И на митинги ходил - и 26 марта, и 12 июня. Правда, в одиночку: друзья аполитичные, некоторые даже в Америку эмигрировали и зовут к себе - строить политическую карьеру уже за границей.

- Я знаю английский, я не думаю, чтобы у меня были проблемы уехать и там себя найти. Но это эгоистическая позиция. Но что будет с моими друзьями и вообще с людьми здесь?

- И зачем вы взваливаете на себя ответственность за них?

- А кто должен быть ответственным? Почему не я? - распаляется кандидат. - Если Вася Пупкин будет вместо меня ответственным, я буду рад, но что-то его не видно!

Чего кандидат боится, так это искушения властью. Поэтому он не готов быть чиновником - даже президентом: "Появляется соблазн повелевать, чувствовать себя властелином мира. А у меня авторитарный тип личности, я по себе знаю, что если представится возможность, я сразу же захочу этого - сим указом, всея Руси…"

Через полтора часа хождения по подъездам Григорий жалуется, что устал, и садится отдохнуть в машину товарища по окружной команде, Андрея Шведко. Андрей старше - ему 32 года - и бойчее, когда дело доходит до разговора с жителями.

- Если через миллион лет в России снова появится политика, как в девяностые, я буду рад уйти, - говорит Григорий.

- Через миллион лет? Тогда уже сингулярность настанет, - лениво сообщает Андрей. - Искусственный интеллект будет совершать открытия каждую секунду, и нельзя спрогнозировать, что тогда будет.

Андрей по профессии инженер-технолог криогенного оборудования, недавно уволился из компании, которая замораживает умерших людей до лучших времен. Сингулярность настанет - разморозят и оживят.

- Хорошо, что ты сейчас там не работаешь, - замечает Григорий. - А то в списке кандидатов странно бы смотрелось.

Татьяна Тепеницына и выброшенная еда

"Мы считали, я за день 100 этажей прошла", - говорит запыхавшийся кандидат Татьяна, добравшись до верхнего этажа. Из окна видно Даниловский рынок: Таня живет в Даниловском районе всю жизнь. Она не любит лифты, так что агитировать ходит пешком: даже на 16-й этаж. Смеется, что ноги за время кампании натренируются, потом хоть в горный поход.

Image caption Татьяна Тепеницына и ее родной район

На 16-й этаж Таня поднималась зря. Не успевают кандидатки - Таня и ее напарница Анна Десятова - позвонить в первую квартиру, как появляется консьерж, мимо которого они прошли незамеченными, и выгоняет из дома.

Консьерж - злейший враг кандидата в депутаты. Из-за них в подъезд не попадешь: "Не разбрасывайте тут свою рекламу!" Кандидаты обижаются: "Это не реклама, а политическая агитация!" Самое неприятное, что дома с консьержами - шестнадцатиэтажки с огромным количеством квартир.

Старшая по подъезду вопит, загораживая собой вход в многоэтажку:

- Я не голосую, не вижу честных людей. У меня крыша течёт 20 лет! Мы ко всем обращались, вплоть до Путина!

"Если люди поверят, что можно чего-то добиваться, а не просто жаловаться на жизнь, мы не только крышу починим, мы Россию починим", - говорит Таня, но не ей, а уже мне, когда мы оказываемся на безопасном расстоянии от суровой начальницы подъезда.

"Моя мечта - сделать в районе раздельный сбор мусора", - говорит кандидат. Она состоит в экологической организации Высшей школы экономики "Зеленая Вышка" и в прошлом году занималась спасением еды. "Я как-то сидела в вечером в "Прайме" и увидела, как продавцы выкидывают еду. Вот это ощущение - пять минут назад она была годная и вкусная, а теперь ее выкидывают - мне очень не понравилось".

Фудшеринг - раздачу оставшейся еды после закрытия ресторана - Тане и "Зеленой Вышке" удалось организовать в кафе на Маросейке и на Даниловском рынке.

Image caption Кандидатки пробираются мимо луж во дворах

Таня признается: за политикой не следила пристально, да и сейчас все еще убеждает себя, что к политике не имеет отношения.

По ее мнению, муниципальный депутат - это вид волонтерства, только менее известный.

Но кампания ее утомляет: "Здесь очень много времени тратится на вот эту политическую борьбу вместо реальных дел. Я сейчас могла бы, условно, бабушку через дорогу переводить. Все друзья говорят: потом мэром будешь, потом президентом... Нет уж".

1 сентября Татьяне придется прервать подомовой обход, чтобы сходить на торжественную линейку в вуз: она ушла из "Высшей школы экономики" и поступила в МГППУ на детского психолога.

"Я бы ни за что не бросила вуз. Уж поступила, так надо доучиться", - качает головой напарница Анна.

Но Таня не видит проблемы в том, чтобы сменить место учебы - да и вообще что-нибудь поменять: "Я однажды поменяла школу - и поняла, что это хорошо. Отчасти это причина, почему я тут. Если что-то не устраивает, надо это менять. А люди привыкли жаловаться, но ничего не делать".

Владислав Фоменко и троллейбусы

Владислава настолько разозлило решение московских властей постепенно убрать из города троллейбусы, что он пошел в депутаты. Юноша - фанат трамваев, троллейбусов, поездов; прошлым летом путешествовал по Восточной Сибири автостопом и фотографировал поезда. Из Омска, откуда четыре года назад Владислав приехал учиться, до Владивостока и обратно доехал за два месяца.

Блоги Ильи Варламова и Максима Каца - про троллейбусы и вообще про урбанистику - Владислава в политику и привели. Решил начать с муниципального депутатства: "Это мой первый шаг, потому что он подвернулся под руку".

Image caption Владислав Фоменко

- Такой молодой, а уже в депутаты? - удивляется дама в халатике, открыв дверь.

- Возьмите мою визитку. Можете прямо в паспорт положить, чтобы знать, за кого надо голосовать, - без обиняков предлагает ей Владислав.

Владиславу 24 года, он работает репетитором по математике. На физтехе МФТИ он увлекся историческими бальными танцами: каждые несколько месяцев у него бал, к Новому году планирует пошить себе фрак.

Правда, в МФТИ Владислав не доучился: были "хвосты", а пересдавать не очень и хотелось, желание заниматься наукой за годы учебы пропало.

Зато появилось желание обустроить Донской район - здесь омичу понравилось больше всего, потому и поселился. "Лужи возле моего дома, - перечисляет он. - Бордюры высокие, вода там собирается и не утекает. Другая проблема - идиотские детские площадки: внизу горки скапливается вода. Плюс они просто скучные и унылые, а иногда и места родителям нет посидеть. В Щукино - единственном районе, где большинство депутатов независимы, приглашают дизайнеров для создания детских площадок".

Эту программу Владислав и пересказывает жильцам, добавляя: "...И "Единую Россию" хотим от кормушки выгнать".

- Ой, я в этом не заинтересована вообще никак, - перебивает девушка, не дослушав.

- В своём будущем не заинтересованы? - в закрывающуюся дверь спрашивает кандидат.

Впрочем, отказы его не расхолаживают: "Это как с автостопом: ты же не просто стоишь столбом на дороге, ты уговариваешь водителя тебя подвезти. Кто-то возьмёт, кто-то пошлёт. Так и тут".

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