Работать как Неймар: померяйтесь зарплатой с футболистами

Летнее трансферное окно в футбольной Европе закрывается на высокой ноте. Рекорды опять побиты: Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро и будет получать в парижском клубе 865 тыс. евро (1 млн долларов) в неделю. Сколько это в человеческих зарплатах? Посчитайте на новом калькуляторе от Би-би-си.

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У владельцев футбольных клубов в Европе есть время до конца дня четверга, чтобы раскошелиться на новых игроков.

В самом богатом и престижном чемпионате - Английской премьер-лиге - траты уже превзошли прошлогодние невиданные 1,165 млрд фунтов (1,5 млрд долларов).

В 2001 году самым высокооплачиваемым игроком лиги был Сол Кэмпбелл - "Арсенал" платил перешедшему из "Тоттенхэма" защитнику 100 тыс. фунтов (129 тыс. долларов) в неделю. Спустя полтора десятка лет гонорары звезд удвоились: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Поль Погба (Манчестер Юнайтед") получают больше 200 тыс. фунтов в неделю.

Игроки высшего дивизиона в Англии зарабатывали в прошлом сезоне в среднем 2,4 млн фунтов в год, или 46 тыс. в неделю - больше, чем средний житель Великобритании получает за год.

Методология: Зарплаты игроков - данные BBC Sport. Сумма указана до вычета налогов и не включает дополнительные доходы от спонсоров и рекламодателей. Статистика средней зарплаты в странах мира - данные Международной организации труда, без учета самозанятых и неработающих на пособии. При сравнении зарплат они скорректированы с учетом стоимости жизни в разных странах, согласно данным Всемирного банка.