Семейство Кимов: тайны северокорейской династии

Правообладатель иллюстрации AFP/KCNA Image caption По данным Сеула, жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка

Как и многие вещи в Северной Корее, семья Ким Чен Ына окружена тайной.

Однако, по поступающим из Южной Кореи сообщениям, его жена Ли Соль Чжу в феврале этого года родила третьего ребенка.

Первые подозрения о ее беременности появились еще в 2016 году, когда она вдруг перестала появляться на публике.

Первые дети главной пары страны родились предположительно между 2010 и 2013 годами. До сих пор неизвестно, есть ли у северокорейского лидера сын-наследник: пол первого и третьего ребенка остаются непроясненными.

Известно только, что второй ребенок - девочка по имени Чжу Э. Об этом еще в 2013 году в интервью британской Guardian проговорился ставший внезапно другом Кима американский баскетболист Деннис Родман.

Он рассказал, как "расслабленно проводил время" с семьей Кима во время посещения страны. Самого Кима он назвал "хорошим отцом", а его семью - "прекрасной".

Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption По некоторым сведениям в юности Ким Чен Ын учился в Европе под чужим именем

Зачем такая секретность?

Северокорейские СМИ почти ничего не сообщают о частной жизни членов высшего руководства страны.

Мало что известно о детстве Ким Чен Ына. В первый раз на публике он появился в сентябре 2010 года, незадолго до смерти отца.

Даже точная дата его рождения неизвестна. Считается, что он родился в 1983 или 1984 году.

Его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен нередко появлялся на людях со своей женой, и пара любила фотографироваться с детьми.

Отец и предшественник Ким Чен Ына на посту главы государства Ким Чен Ир был человеком куда более скрытным.

У него, как считается, было по меньшей мере четыре жены, но все отношения разворачивались вдали от посторонних глаз.

Однако у него было три сына и дочь.

Впервые северокорейское телевидение назвало "товарища Ли Соль Чжу" в качестве супруги Ким Чен Ына в 2012 году, после того, как стали шириться догадки и предположения о личности появляющейся рядом с ним на публичных мероприятиях женщины.

Бракосочетание, судя по всему, состоялось тремя годами ранее.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Основатель Северной Кореи с первой женой и сыном-наследником

Сложная линия наследования

Младший сын Ким Чен Ира не считался фаворитом в наследовании должности отца, однако после его смерти в 2011 году именно он был провозглашен преемником.

Сложные отношения внутри семьи Ким Чен Ира стали предметом всеобщего внимания после убийства сводного брата Ким Чеи Ына в аэропорту столицы Малайзии в феврале этого года.

В интернете появилась загадочная видеозапись человека по имени Ким Хан Соль, выдающего себя за сына Ким Чен Нама, что делает появление сына-наследника северокорейского лидера тем более актуальным.

В августе 2013 года основополагающие принципы государственного устройства КНДР были пересмотрены. В них было включено положение о превосходстве семейной линии Кимов как основание для легитимизации династийного руководства.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Говорят, что старший сводный брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам (слева - ребенок, справа - в последние годы жизни) наслаждался веселой жизнью в эмиграции

Кто такая жена Кима?

О самой Ли Соль Чжу почти ничего не известно, хотя одно время широко циркулировали слухи о том, что она была певицей и обратила на себя внимание Ким Чен Ына во время выступления на сцене.

В Северной Корее есть артистка с таким именем, однако официальных подтверждений о том, что именно она является супругой национального лидера, никогда не поступало.

Единственная причина, заставившая наблюдателей сделать вывод о трех детях в семье Кима, - внезапные исчезновения и возвращения в публичную сферу его супруги. Никаких официальных объявлений о рождении детей в семье никогда не делалось.

Западный стиль одежды и расслабленная манера поведения Ли Соль Чжу заставили наблюдателей проводить параллели между нею и Мишель Обамой.

Все это породило надежды на более умеренное и либеральное правление молодого лидера, однако в последнее время после вызвавших резкую критику в мире ракетных испытаний отношения Пхеньяна с внешним миром значительно ухудшились.