Пресса Британии: угроза российских фабрик троллей

В обзоре британских газет:

Что делать с Северной Кореей?

Хорошего выбора больше нет?

Российские тролли в действии

Все в руках Пекина?

Все британские газеты обсуждают, какой должна быть реакция Запада на испытание баллистической ракеты Северной Кореей.

Daily Mail в своей редакционной статье пишет, что мир не был так близок к обмену ядерными ударами со времен кубинского кризиса.

Разница состоит в том, что тогда, в 1962 году, как президент Джон Кеннеди, так и Никита Хрущев были готовы выслушать аргументы всех сторон.

Несмотря на их громогласные слова, они понимали, что полноценная ядерная война недопустима, и оба были готовы пойти на компромисс.

Но можно ли сказать то же самое о двух главных действующих лицах теперешнего конфликта?

Угрозы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость" никому не помогают. Такие слова могут привести к немыслимым последствиям Daily Mail

Daily Mail пишет, что надеется, что Дональд Трамп, несмотря на всю свою непредсказуемость, гораздо менее безрассуден, чем он кажется.

Но этого нельзя сказать о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне. Он окружен подхалимами, которые бояться сказать ему правду, и он, судя по всему, настолько же неуравновешен, как и безжалостен, считает издание.

Но правильно ли угрожать "уничтожить" его режим и демонстрировать свою военную мощь, если мы имеем дело с сумасшедшим лидером, озабоченным лишь возможностью потерять лицо? - вопрошает газета.

Ясно, как минимум, одно - если Ким Чен Ын и прислушается к чьей-то точке зрения, то это будет точка зрения Китая, который серьезно опасается новой войны на Корейском полуострове.

Не должен ли Запад сейчас прилагать все свои усилия на то, чтобы убедить Пекин успокоить Пхеньян?

Да, конечно, президент Трамп должен абсолютно ясно дать понять, что Америка будет защищать Южную Корею до самого конца. Но если он хочет, чтобы история помнила его как государственного деятеля, ему следует смягчить свои заявления и, как в свое время сделал президент Кеннеди, быть готовым заключать договоренности за кулисами.

У Китая достаточно рычагов для того, чтобы вынудить Пхеньян изменить свою политику, и он должен применить их в ближайшем будущем, так как время для невоенных решений проблемы истекает Daily Telegraph

Угрозы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость" никому не помогают. Такие слова могут привести к немыслимым последствиям, пишет Daily Mail.

Daily Telegraph в своей редакционной статье отмечает, что Вашингтон предпочитает политику санкций по отношению к Северной Корее. Той же точки зрения придерживается и Китай, и все те, кто хотят предотвратить конфликт.

Но Пекин не хочет ограничивать поставки энергоносителей и продовольствия Северной Корее, опасаясь, что это приведет к гуманитарному кризису, с которым затем придется разбираться самому Китаю.

Пекин также не хочет предпринимать никаких мер, которые могли бы привести к смене режима в КНДР.

Но у Китая достаточно рычагов для того, чтобы вынудить Пхеньян изменить свою политику, и он должен применить их в ближайшем будущем, так как время для невоенных решений проблемы истекает, пишет газета.

Санкции пока не принесли результатов

Guardian публикует статью своего аналитика Патрика Уинтура, в которой тот напоминает, что первые санкции были наложены на Северную Корею еще в 2006 году и Пхеньян нашел множество путей их обходить.

С тех пор режим санкций ужесточался, и их даже стал применять Китай. Единственные возможные новые санкции заключались бы в запрете на экспорт энергоносителей в Северную Корею, но против этого выступает Пекин, заявляя, что это может дестабилизировать северокорейский режим, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, США и другие страны могут вводить санкции в одностороннем порядке. Например, глава комитета по вопросам международных отношений палаты представителей США республиканец Эд Ройс предлагает поставить банки, которые все еще ведут дела с Северной Кореей, перед простым выбором - заморозить северокорейские счета или обанкротиться.

Но многие сейчас обсуждают и возможные военные действия. Одно из предложений - запустить крылатую ракету, которая пролетела бы над Северной Кореей, чтобы продемонстрировать, что Запад тоже может играть в подобные игры.

Но теперь все ожидают более последовательных действий со стороны администрации президента Трампа. Трамп угрожает "огнем и яростью", а затем на следующий день его госсекретарь предлагает начать переговоры.

Подобные противоречия приводят в недоумение как Китай, так и Северную Корею, что может привести к просчетам в их политике.

Большинство экспертов теперь считают, что уже невозможно остановить Северную Корею от разработки ядерной ракеты, способной достичь США.

Другими словами, время для хороших решений в том, что касается политики по отношению к Северной Корее, истекает, пишет Патрик Уинтур в Guardian.

Что делать с российскими троллями

Times в своей редакционной статье пишет, что расследует аккаунт в "Твиттере", пользующийся значительным влиянием среди сторонников Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), выступающей за скорейший выход Великобритании из состава ЕС.

Авторы аккаунта утверждают, что они базируются в Британии, но при этом постоянно повторяют российскую пропаганду. Кроме того, аккаунт активен лишь во время рабочего дня по московскому времени.

Может быть, Кремлю стоит задуматься о гибком графике работы, пишет газета.

Но на самом деле это не смешно, продолжает Times. Теперь любой человек с доступом к интернету может охватить такую же аудиторию, какая недавно была по силам лишь традиционным СМИ.

Даже самые экстремистские взгляды могут казаться нормальными, если кажется, что их разделяют многие вокруг Times

Из этого следует, пишет газета, что нет ничего параноидального в предположениях, что иностранные спецслужбы воспользуются этим феноменом.

Более того, учитывая традицию Москвы распространять дезинформацию, было бы удивительно, если бы она не прибегла к этому новому ресурсу.

Известно, что во время холодной войны Кремль распространял фантастические конспирологические теории, например о связях между западными политическими деятелями, нацистами и режимом апартеида в Южной Африке, о том, что вирус ВИЧ был разработан в американской лаборатории в рамках экспериментов с химическим оружием и что ЦРУ было замешано в убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Несомненно, западные спецслужбы пытались сделать нечто подобное и по ту сторону железного занавеса, но им мешал полный государственный контроль над средствами массовой информации.

Сейчас этот дисбаланс еще более заметен. Наша пресса свободна, а в социальных сетях царит полный хаос, пишет Times. Это замечательные условия для распространения дезинформации.

Целые сети ботов регулярно запускаются в действие для того, чтобы повторять все громче и чаще истории и точки зрения в поддержку позиций Кремля по вопросу о Сирии, Украине или внутренней политике Великобритании, Европы и США.

Даже в самой России существование "фабрик троллей" ни для кого не секрет.

Целые волны дезинформации постоянно обрушиваются на Украину и страны Балтии.

В том, что касается англоязычных стран, российские тролли живут в некоем симбиозе с российскими же пропагандистскими телеканалами вроде RT и Sputnik, распространяя их контент через соцсети, пишет издание.

Их стратегия заключается не в том, чтобы переубедить кого-то. Они создают шум, и, постоянно повторяя одно и то же, они пытаются оказать влияние и дестабилизировать идущие в обществе дебаты.

Даже самые экстремистские взгляды могут казаться нормальными, если кажется, что их разделяют многие вокруг, замечает газета.

Социальные сети довольно непрозрачны, и их пользователи часто не знают источников получаемой информации и того, кто финансирует ее распространение.

Кроме того, пользователи соцсетей часто анонимны, и многие считают эту анонимность незыблемым правом.

Но остальным необходимо помнить, что анонимные источники не должны восприниматься серьезно.

Если ваш собеседник сидит в маске, следует спросить его, зачем он это делает, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com