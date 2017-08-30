Пресса России: Москва занижает военные расходы?

В обзоре российских газет:

Россия скромничает в декларации военных расходов

Школьную форму и рюкзак покупают в долг

Эксперты предрекают рублю "жаркую осень"

"Аэрофлот" встал на защиту импортных самолетов

РБК: Россия заявила о падении расходов на оборону

Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 трлн рублей, пишет РБК и замечает, что размер этих трат весьма скромный. По оценкам одного экономиста, это всего лишь 42% от того, что следовало бы задекларировать по стандартам ООН.

Объем расходов, согласно декларации, уменьшился на 29% по сравнению с прошлогодним отчетом. Наряду с данными федерального бюджета эта отчетность, раскрываемая Россией перед Управлением ООН по вопросам разоружения (UNODA), остается одним из альтернативных источников информации о российских тратах на оборону, отмечает газета.

В прошлом году Россия сообщила миру о военных расходах в размере 2,9 трлн руб. за 2015 год, и это примерно совпадало с расходами федерального бюджета. Однако на этот раз поданная в ООН оценка на 83%, или 1,7 трлн руб. разошлась с расходами бюджета на оборону.

Применяя стандарт ООН, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП. Сюда входят и косвенные военные расходы, например, на медицинское обслуживание и ЖКХ для военных организаций.

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.

Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета. В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

"Делать однозначные выводы о военных расходах России сложно - раздел "Национальная оборона" почти весь секретный", - говорит заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.

С другой стороны, расходы на личный состав вооруженных сил и военизированных структур выросли более чем в два раза (до 1,2 трлн руб.), а расходы на закупки и строительство (гособоронзаказ) сократились вчетверо.

Рост расходов на личный состав мог быть связан с увеличением денежного довольствия военнослужащих, полагает Климанов. А расходы на личный состав и гособоронзаказ - это "сообщающиеся сосуды", говорит ведущий научный сотрудник института "Центр развития" ВШЭ Андрей Чернявский: властям просто приходится перераспределять средства в условиях жесткого бюджета.

"Независимая газета": кредит на школьную форму

В России стало больше людей, взявших кредит на сумму больше 1,5 млн руб. - за год их количество выросло более чем на 10%. Одновременно выросло и число семей, которые не смогли собрать своих детей в школу без новых займов.

Доля тех, кто взял кредит на покупку формы для школьника и рюкзак, выросла с августа прошлого года в три раза, пишет "Независимая газета", ссылаясь на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Издание отмечает, что число займов в целом стало расти. При этом речь идет не только о росте платежеспособного спроса на кредиты, но и о необходимости прибегать к займам в самых неотложных случаях.

Микрофинансовые организации, например, зафиксировали резкий (в три раза) рост займов на оплату товаров к учебному году. Если год назад только 2% микрозаймов направлялось на эти цели, то в 2017-м - уже 6%.

Собрать ребенка в школу родителям в среднем обойдется в 6-15 тыс. руб. в регионах и 20-30 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Очень часто эти суммы сопоставимы с уровнем ежемесячного дохода семьи, что и заставляет родителей при сборе школьника обращаться за займом.

Аналитики компании MoneyMan утверждают, что в среднем родители планируют потратить на покупку форменной одежды, школьных принадлежностей (рюкзак, учебники, тетради) и формы для физической культуры около 10 тыс. руб. Компания "Е заем" сообщила, что средняя сумма займа на такие цели составляет 14 тыс. руб.

По данным исследования компании "Домашние деньги", потянуть такую нагрузку самостоятельно могут далеко не все. Около 50% семей признались, что покупка школьной формы и обуви, канцелярских принадлежностей тяжело сказывается на семейном бюджете: каждая третья семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации.

"Газета.Ru": рублю предрекают осенний взлет

Рубль будет стабильным в ближайшие месяцы, утверждает глава минэкономразвития Максим Орешкин. Это значит, что курс доллара не уйдет далеко от диапазона в 59-60 руб., а евро останется на уровне 69-70.

Эксперты "Газеты.Ru" не столь оптимистичны в прогнозах. Осень в силу многих причин на валютном рынке будет весьма жаркой и говорить о стабильности вряд ли придется, отмечают они.

Инвесторов крайне беспокоит неопределенность политики американской Федеральной резервной системы. На минувшей неделе все ждали, что глава ФРС Джанет Йеллен даст некие ориентиры того, как будут повышаться ставки и когда начнется расчистка баланса ФРС. Но этого не произошло, что привело к ослаблению доллара.

Йеллен избежала в своей речи темы монетарной политики, и инвесторы решили, что в текущем году учетная ставка Федрезерва подниматься не будет, отмечает Алексей Тихонов, главный аналитик Бинбанка.

Михаил Мащенко, аналитик eToro в России и СНГ, полагает, что нестабильности на валютный рынок добавит необходимость повышения до конца сентября порога госдолга США, а также планы американского казначейства по выходу на рынок с заимствованиями на 501 млрд. долларов.

"Последний раз такие суммы привлекали после кризиса 2009 года, что должно существенно отразиться на валютной ликвидности в финансовой системе и привести к серьезному росту доллара против других валют", - говорит Мащенко.

Какой именно сценарий реализуется, спрогнозировать со 100-процентной вероятностью невозможно. А это значит, что ни о какой "стабильности" курса рубля говорить не приходится, как бы того ни хотелось Максиму Орешкину, заключает издание.

"Коммерсант": "Аэрофлот" вступился за самолеты

"Аэрофлот" пытается помешать минпромторгу ужесточить правила беспошлинного ввоза в ЕАЭС иностранных самолетов, пишет "Коммерсант". Белоруссия и Казахстан хотят распространить льготный режим на суда вместимостью до 150 кресел, и для защиты отечественных SSJ 100 и МС-21 министерство решило пересмотреть его.

Но "Аэрофлоту" только в 2018 году должен прийти 31 иностранный самолет, пишет газета, и компания может понести более 25 млрд руб. дополнительных расходов. В ответ перевозчик угрожает сократить закупки не только западной, но и российской техники.

Поэтому компания просит первого вице-премьера Игоря Шувалова вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг временного ввоза и эксплуатации в странах ЕАЭС иностранных самолетов. Об этом, по данным издания, говорится в письме заместителя гендиректора компании по работе с клиентами Вадима Зингмана от 4 августа.

Глава Infomost Борис Рыбак убежден, что отмена льготного режима может привести к "серьезной деградации российского воздушного транспорта в целом" и лишит "Аэрофлот" и другие авиакомпании возможности выполнить стратегические задачи развития. Это повысит и без того немаленькие цены на самолеты, что чревато повторением в отрасли ситуации 1990-х годов, когда в Россию ввозились менее топливоэффективные, возрастные самолеты, требующие серьезного техобслуживания. По мнению эксперта, ухудшится и без того неблестящая ситуация с рентабельностью российских авиакомпаний.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.