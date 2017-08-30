Зонд "Кассини": кольца Сатурна вблизи выглядят намного моложе

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Кольца Сатурна, возможно, образовались сравнительно недавно - всего 100 миллионов лет назад. Таковы предварительные результаты анализа информации, собранной космическим аппаратом "Кассини" на заключительном этапе его долгого космического путешествия.

Если данные о возрасте колец планеты подтвердятся, это будет означать, что мы наблюдаем за Сатурном в особенный период его развития в рамках Солнечной системы.

"Кассини" совершит еще два полета над поверхностью Сатурна на близком расстоянии, прежде чем 15 сентября войдет в атмосферу планеты и разрушится в ней.

Зонд будет утилизирован таким образом, потому запасы топлива в нем практически иссякли. Отсутствие топлива сделает аппарат неуправляемым, и в НАСА решили завершить миссию именно так, чтобы обломки станции не попали в будущем на другие спутники Сатурна - Энцелад и Титан.

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Ученые не исключают, что эти спутники могут быть пригодны для жизни, и они хотели бы предотвратить даже чисто гипотетическую возможность того, что микробы с Земли попадут на их поверхность и смогут прижиться там.

Приближающееся завершение миссии аппарата означает, что ученые и инженеры дают аппарату опасные задания, вероятность осуществления которых даже не рассматривалась, когда зонд прибыл к Сатурну 13 лет назад.

Самое рискованное - это эффектные пролеты "Кассини", которые зонд предпринимает каждые шесть дней, проникая в промежуток между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.

Из этого абсолютно неисследованного пространства "Кассини" каждый раз передает уникальные данные. В частности, информацию о гравитационном поле планеты.

"Кассини" также пытается определить примерную массу колец Сатурна. Их масса, в свою очередь, может помочь определить их возраст.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech Image caption "Кассини" пытается определить массу колец Сатурна, что поможет ученым оценить их возраст

Чем тяжелее кольца, тем они, скорее всего, старше. Некоторые ученые полагают, что кольца могли образоваться одновременно с самим Сатурном 4,6 миллиарда лет назад.

Несомненно, они должны обладать значительной массой, чтобы противостоять действующим на них разрушительным силам - например, постоянной бомбардировке метеоритами, - которые со временем могут разрушить их.

Однако на деле всё может оказаться с точностью до наоборот - что масса колец Сатурна меньше, чем предполагалось ранее.

Если это так, то значит, что кольца - это обломки некоего космического тела, разрушившегося вблизи Сатурна в сравнительно недавние времена.

"Для образования более молодых колец потребовалась бы комета или кентавр (ледяной астероид), или даже спутник Сатурна, подошедший к нему слишком близко. Притяжение Сатурна разрушило бы этот космический объект, а из получившихся осколков могло бы сформироваться кольцо", - объясняет специалист НАСА Линда Спилкер.

"Не исключено, что это происходило неоднократно. Возможно, некоторые различия между кольцами говорят о том, что они сформировались из останков разных космических тел. Но если масса колец действительно окажется меньше, чем предполагалось ранее, то она бы не позволила кольцам выдержать бомбардировку микрометеоритами, которая, как мы полагаем, не прекращалась с момента образования планеты. Таким образом мы все больше склоняемся к цифре в 100 миллионов лет - это сравнительной юный возраст по сравнению с возрастом всей Солнечной системы", - рассказала Спилкер в интервью Би-би-си.

Она, впрочем, оговорилась, что специалисты НАСА только приступили к анализу полученных с "Кассини" данных, и в вопросе о возрасте колец еще много неопределенности.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech Image caption Примерно так мог бы увидеть последний полет "Кассини" над поверхностью Сатурна гипотетический сторонний наблюдатель

В четверг, 14 сентября, "Кассини" сделает финальные снимки. "Мы называем этот этап "Шоу последнего кадра" - последняя порция фотоснимков определенных мест в планетарной системе Сатурна", - рассказал управляющий проектом "Кассини" Эрд Мэйз.

Этот будут, в частности, фотографии спутников Сатурна - Титана и Энцелада, а также странного шестиугольного струйного потока на северном полюсе планеты и снимки слабого лунного сияния колец Сатурна, известного как Пегги.

Затем космический корабль будет перепрограммирован на самоуничтожение.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech Image caption С каждым новым витком (показаны голубым цветом) зонд все ближе подходит к поверхности планеты

"Кассини" распадется и исчезнет, погрузившись в плотную газовую оболочку Сатурна на скорости более 120 тысяч километров в час.

На Земле о разрушении космического аппарата станет известно после потери радиосигнала, что ориентировочно произойдет в 11:54 по Гринвичу (14:54 мск) в пятницу, 15 сентября.