Куда сходить в Лондоне в сентябре?

Image caption Перехлестнувшиеся из лета в сентябрь концерты фестиваля классической музыки Proms - главное культурное событие первого месяца осени

Отныне мы будем регулярно публиковать короткие рекомендации нашего обозревателя по вопросам культуры Александра Кана о самых интересных событиях в мире искусства Лондона в течение предстоящего месяца.

Сентябрь в культурной жизни Лондона - месяц переходный, месяц раскачки от расслабленного отпускного августа к предельно насыщенной событиями осени. Однако ни о каком затишье говорить не приходится. Вот несколько из наиболее интересных культурных событий сентября.

Proms 2017

Даже в последнюю неделю открывшегося еще в середине июля крупнейшего в мире фестиваля классической музыки Proms в его программе немало интересного.

Image caption Старейший в мире мюзикхолльный театр Wilton's в лондонском Ист-Энде

2 сентября - выездной концерт в Wilton's Music Hall - старейшем в мире мюзик-холльном театре на востоке Лондона, неподалеку от Тауэра. Театр настолько уникален и очарователен, что и сам по себе, помимо музыки, стоит того, чтобы его посетить. Музыка, впрочем, тоже не подкачает: вокальные произведения Генделя, Мессиана, Джона Адамса и главное блюдо - "Восемь песен для безумного короля" английского композитора Питера Максвелла Дэвиса, основанные на сохранившихся высказываниях и эксцентричном поведении обезумевшего Георга III.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывшее хранилище топливных баков в подвалах Тейт Модерн - идеальное пространство для программы электронной музыки

6 сентября - еще один выездной концерт, тоже в уникальном помещении, относительно недавно открытом подвале галереи Тейт Модерн. Называется подвал Tanks - в ту пору, когда здание Тейт Модерн было еще тепловой электростанцией, здесь хранились огромные баки (tanks) с топливом. Индустриальная атмосфера - идеальное обрамление для программы главным образом электронной музыки с обилием световых и видеоэффектов.

Image caption В последний вечер Proms британцам изменяет традиционная сдержанность

9 сентября - закрытие Proms. Два грандиозных субботних концерта - "Proms в парке" посреди Гайд-парка и "Последний вечер Proms" в главном зале фестиваля, величественном Royal Albert Hall. Оба интересны не столько своей программой, сколько уникальной атмосферой, когда британцы, раскрепостившись в страстной любви к своей стране и ее музыке, самозабвенно раскачиваются и подпевают, с патриотическим энтузиазмом размахивая национальными флагами. Незабываемое зрелище!

Костюмы из фильмов о Гарри Поттере

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Живописные экспонаты выставки костюмов из фильмов о Гарри Поттере

Открывшаяся еще в июле и работающая до 27 сентября выставка "Волшебные костюмы" собрала свыше 25 тысяч различных предметов одежды, накопившихся за десять лет съемок киноэпопеи о юном волшебнике. Проходит она в огромном выставочном комплексе студии Warner Bros в лондонском пригороде Уотфорд, где можно увидеть еще немало интересного.

Живопись Жана-Мишеля Баския в галерее Barbican

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption Созданная в 1982 году картина Жана-Мишеля Баския "Без названия" продана в мае этого года за 110,5 млн долларов

Самоучка, сын выходцев из Гаити и Пуэрто-Рико, начинал, рисуя граффити на улицах Нью-Йорка. К мировой славе его подтолкнула поддержка Энди Уорхола. За минувшие с момента его смерти в возрасте 28 лет почти три десятилетия Баския превратился в одного из самых модных и дорогих художников современности. В мае на аукционе Sotheby's его картина была продана за 110 млн долларов. Представленные в галерее арт-центра Barbican свыше 100 его работ - первая крупная выставка художника в Британии. Открытие - 21 сентября.

"Семейный портрет" Эми Уайнхаус в Еврейском музее

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Экспонаты выставки личных вещей Эми Уайнхаус в Еврейском музее в Лондоне

Последние недели (до 24 сентября) работы посвященной безвременно умершей певице выставки под названием "Семейный портрет". Эми никогда не педалировала свое еврейское происхождение, но соседство музея в районе Кэмден с домом, где она родилась и прожила всю жизнь, делает выставку поистине "домашней" экспозицией ее личных вещей. Куратор - ее родной брат Алекс. Да и помимо Эми сам музей интересен впечатляющей историей британского еврейства.

Королевские покои в Букингемском дворце

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Увидеть внутренние покои Букингемского дворца можно только с конца июля по конец сентября, когда королева Елизавета II находится на отдыхе

Традиционно на время летнего пребывания королевы Елизаветы II в шотландской резиденции в замке Балморал ее покои в Букингемском дворце открываются для посещения туристов. До 1 октября.

Скульптуры Альберто Джакометти в Тейт Модерн

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Постановщик "Последнего портрета" известный американский актер и режиссер Стэнли Туччи на приеме на выставке в Тейт Модерн, посвященном премьере фильма

Крупнейшая выставка известного своими крайне необычными, устремленными ввысь скульптурами швейцарского мастера. Для тех, кто никогда не был в Тейт Модерн - дополнительная возможность осмотреть выдающееся здание самого популярного в мире музея современного искусства. Особое внимание к выставке привлек совпавший с нею выход в прокат фильм о Джакометти "Последний портрет". До 10 сентября.

Джейн Биркин - симфонический Генсбур

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джейн Биркин и Серж Генсбур в период записи Je t'aime... moi non plus. 1969 год

В 1969 году 40-летний французский шансонье и бонвиван Серж Генсбур, отчаявшись добиться от Брижит Бардо согласия на публикацию записанной ими двумя годами ранее эротичной Je t'aime... moi non plus, затащил в студию для перезаписи песни свою новую молодую любовницу, очаровательную англичанку Джейн Биркин. Песня стала предметом грандиозного скандала, всемирным хитом и на всю жизнь определила судьбу Биркин. Вот и сейчас, спустя почти полвека после записи и более чем четверть века после смерти своего партнера, Биркин возвращается к их совместному творчеству в сопровождении симфонического оркестра. Концертный зал Barbican. 26 сентября

В мастерской Матисса

Правообладатель иллюстрации Royal Academy Image caption Анри Матисс в своей мастерской

Уникальная возможность побывать в скрупулезно восстановленной в залах Королевской Академии художеств мастерской великого французского художника. На выставку в Лондон из музея Матисса в Ницце приехали все любовно собиравшиеся им предметы европейского, африканского и мусульманского искусства.