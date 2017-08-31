Куда сходить в Лондоне в сентябре?
Отныне мы будем регулярно публиковать короткие рекомендации нашего обозревателя по вопросам культуры Александра Кана о самых интересных событиях в мире искусства Лондона в течение предстоящего месяца.
Сентябрь в культурной жизни Лондона - месяц переходный, месяц раскачки от расслабленного отпускного августа к предельно насыщенной событиями осени. Однако ни о каком затишье говорить не приходится. Вот несколько из наиболее интересных культурных событий сентября.
Proms 2017
Даже в последнюю неделю открывшегося еще в середине июля крупнейшего в мире фестиваля классической музыки Proms в его программе немало интересного.
2 сентября - выездной концерт в Wilton's Music Hall - старейшем в мире мюзик-холльном театре на востоке Лондона, неподалеку от Тауэра. Театр настолько уникален и очарователен, что и сам по себе, помимо музыки, стоит того, чтобы его посетить. Музыка, впрочем, тоже не подкачает: вокальные произведения Генделя, Мессиана, Джона Адамса и главное блюдо - "Восемь песен для безумного короля" английского композитора Питера Максвелла Дэвиса, основанные на сохранившихся высказываниях и эксцентричном поведении обезумевшего Георга III.
6 сентября - еще один выездной концерт, тоже в уникальном помещении, относительно недавно открытом подвале галереи Тейт Модерн. Называется подвал Tanks - в ту пору, когда здание Тейт Модерн было еще тепловой электростанцией, здесь хранились огромные баки (tanks) с топливом. Индустриальная атмосфера - идеальное обрамление для программы главным образом электронной музыки с обилием световых и видеоэффектов.
9 сентября - закрытие Proms. Два грандиозных субботних концерта - "Proms в парке" посреди Гайд-парка и "Последний вечер Proms" в главном зале фестиваля, величественном Royal Albert Hall. Оба интересны не столько своей программой, сколько уникальной атмосферой, когда британцы, раскрепостившись в страстной любви к своей стране и ее музыке, самозабвенно раскачиваются и подпевают, с патриотическим энтузиазмом размахивая национальными флагами. Незабываемое зрелище!
Костюмы из фильмов о Гарри Поттере
Открывшаяся еще в июле и работающая до 27 сентября выставка "Волшебные костюмы" собрала свыше 25 тысяч различных предметов одежды, накопившихся за десять лет съемок киноэпопеи о юном волшебнике. Проходит она в огромном выставочном комплексе студии Warner Bros в лондонском пригороде Уотфорд, где можно увидеть еще немало интересного.
Живопись Жана-Мишеля Баския в галерее Barbican
Самоучка, сын выходцев из Гаити и Пуэрто-Рико, начинал, рисуя граффити на улицах Нью-Йорка. К мировой славе его подтолкнула поддержка Энди Уорхола. За минувшие с момента его смерти в возрасте 28 лет почти три десятилетия Баския превратился в одного из самых модных и дорогих художников современности. В мае на аукционе Sotheby's его картина была продана за 110 млн долларов. Представленные в галерее арт-центра Barbican свыше 100 его работ - первая крупная выставка художника в Британии. Открытие - 21 сентября.
"Семейный портрет" Эми Уайнхаус в Еврейском музее
Последние недели (до 24 сентября) работы посвященной безвременно умершей певице выставки под названием "Семейный портрет". Эми никогда не педалировала свое еврейское происхождение, но соседство музея в районе Кэмден с домом, где она родилась и прожила всю жизнь, делает выставку поистине "домашней" экспозицией ее личных вещей. Куратор - ее родной брат Алекс. Да и помимо Эми сам музей интересен впечатляющей историей британского еврейства.
Королевские покои в Букингемском дворце
Традиционно на время летнего пребывания королевы Елизаветы II в шотландской резиденции в замке Балморал ее покои в Букингемском дворце открываются для посещения туристов. До 1 октября.
Скульптуры Альберто Джакометти в Тейт Модерн
Крупнейшая выставка известного своими крайне необычными, устремленными ввысь скульптурами швейцарского мастера. Для тех, кто никогда не был в Тейт Модерн - дополнительная возможность осмотреть выдающееся здание самого популярного в мире музея современного искусства. Особое внимание к выставке привлек совпавший с нею выход в прокат фильм о Джакометти "Последний портрет". До 10 сентября.
Джейн Биркин - симфонический Генсбур
В 1969 году 40-летний французский шансонье и бонвиван Серж Генсбур, отчаявшись добиться от Брижит Бардо согласия на публикацию записанной ими двумя годами ранее эротичной Je t'aime... moi non plus, затащил в студию для перезаписи песни свою новую молодую любовницу, очаровательную англичанку Джейн Биркин. Песня стала предметом грандиозного скандала, всемирным хитом и на всю жизнь определила судьбу Биркин. Вот и сейчас, спустя почти полвека после записи и более чем четверть века после смерти своего партнера, Биркин возвращается к их совместному творчеству в сопровождении симфонического оркестра. Концертный зал Barbican. 26 сентября
В мастерской Матисса
Уникальная возможность побывать в скрупулезно восстановленной в залах Королевской Академии художеств мастерской великого французского художника. На выставку в Лондон из музея Матисса в Ницце приехали все любовно собиравшиеся им предметы европейского, африканского и мусульманского искусства.