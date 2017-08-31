Почему индийский гуру-насильник остается божеством для тысяч людей

Image caption "Для нас он больше, чем бог", - считает последовательница Сингха, которого суд признал виновным в изнасиловании двух женщин

Новость о сокрушительном падении самопровозглашенного индийского божества - духовного гуру Гурмита Рама Рахима Сингха - подробно освещалась многими СМИ по всему миру. Однако мало где встречались мнения тех, кто безоговорочно в него верит, - сотен тысяч его преданных последователей.

Утверждение Сингха о том, что его община насчитывает 60 млн сторонников по всему миру, - скорее всего, преувеличение. Однако нет никаких сомнений, что огромное число людей вдохновлялись этим претендующим на святость человеком.

"Он для меня как мама и папа, даже больше", - говорит мне Сарож Ядав, сидя в своем большом доме в окрестностях города Сирса на западе индийского штата Харьяна, где находится штаб-квартира религиозной общины "Дера сача сауда".

Сарож - мать троих детей - рассказывала мне о роли гуру в жизни ее большой семьи с заметным расстройством: "Я была его последовательницей 25 лет. Три поколения моей семьи были его последователями. Я отправила своих детей учиться в школу и колледж при "Дере".

Image caption Духовный лидер известен как "отец-рок-звезда" и "гуру мишуры"

Мир узнал о последователях духовного лидера, когда тысячи разъяренных людей устроили беспорядки в ответ на решение суда о признании Гурмита Рама Рахима виновным в изнасиловании двух женщин. Протестующие набрасывались на автомобили журналистов и здания государственных органов, поджигали поезда, автобусы и железнодорожные станции.

Беспорядки распространились по всему северу Индии. Погибли около 40 человек, более 200 получили ранения.

Сарож грустно качает головой, когда я упоминаю о столкновениях. Все это дело рук небольшого числа вероотступников, настаивает она. По словам Сарож, ее семье, как и подавляющему числу других последователей гуру, стыдно за их действия.

"Он учил нас служению другим, - объясняет она. - Он сам помогает бедным, обеспечивает их жильем".

Истинные последователи гуру никогда бы не обратились к насилию, говорит она.

Ее сын Сону Ядав соглашается: "Бабаджи (можно перевести как "уважаемый отец") привил нам моральные ценности и научил нас быть хорошими людьми. Он обучил нас медитации".

Image caption По словам духовного лидера, религиозная община "Дера сача саудра" насчитывает 60 млн последователей по всему миру

Гуру Рам Рахим родился сикхом, однако сейчас называет себя "посланником Бога" и "преподобным святым".

Я прихватил с собой одну из брошюр секты во время посещения храмового комплекса общины. В ней говорилось о том, что "последователи и поклонники гуру не принадлежат к определенной конфессии, социальному происхождению, цвету кожи, вероучению или общине".

"Посланника от Бога одинаково почитают и любят как индусы, так и мусульмане, сикхи и христиане", - хвастаются авторы брошюры.

Многие последователи, включая семью Ядав, верят, что Сингх обладает магической силой.

"Его сила защищает нас от многих невзгод, которые могут встретиться на нашем пути, - объясняет Сарож. - Он спас нас от многих бед".

"Мантры нашего гуру, которые мы распеваем, придают нам невероятную уверенность и силу, - иначе как магией это не назовешь, - добавляет ее сын. - Иногда нам удается избежать разных ситуаций, например дорожных аварий, - и все благодаря благословлению бабаджи".

Image caption Статья из журнала, который выпускает секта

Сону вспоминает, как несколько лет назад его отец пережил инсульт, после чего у него парализовало часть тела. Семья поспешила отвезти мужчину в больницу в ближайший город.

"Как только мы прибыли в операционный кабинет, - вспоминает он, - врачи сказали, что отец здоров и отправили его домой. Что может быть большим доказательством магической силы гуру?"

Этот образ кроткого божественного человека, который рисует его семья, как мне представляется, слабо вяжется с грандиозной личностью Рама Рахима, которую он сам представлял широкой публике.

Так называемый "гуру мишуры", может, и правда воодушевляет последователей на скромность и самопожертвование, но сам он придерживался бесстыдно роскошного образа жизни.

Помимо съемок в собственных фильмах гуру без лишней скромности называет себя духовным святым, писателем, музыкантом, спортсменом, агрономом, певцом, режиссером, ученым, феминистом, кумиром молодежи и обладателем нескольких рекордов Гиннесса, в том числе за самую большую композицию из открыток, размер которой достигает почти 400 кв. м.

Однако, по мнению семьи Ядав, его экстравагантный образ - это лишь попытка привлечь в свое учение молодых людей.

"Он решил преподавать нравственные уроки молодежи через фильмы, - говорит Сону. - Задача святого - просвещать общество, и не важно, каким образом он это делает. Он просто хочет сделать мир лучше".

Image caption По словам последователя, гуру обладает божественной силой, которая спасает его семью от многих жизненных невзгод

А как же обвинения в двух изнасилованиях, спрашиваю я их. Не подорвало ли это их веру?

Вся семья дружно качает головой.

"Мы преисполнены бесконечной верой в нашего гуру, - говорит Сону. - Это политический заговор, чтобы завладеть нашими голосами. Вердикт был вынесен на основании анонимного письма, и он несправедлив. Все знают, где на самом деле правда".

Его мама соглашается.

"Вердикт стал для меня глубочайшим потрясением, - говорит Сарож со слезами на глазах. - Все обвинения фальшивые".

"Мы никогда не потеряем надежду, - настаивает Сону. - Я знаю гуруджи (уважаемого гуру) так же хорошо, как собственную семью. Мы всегда будем придерживаться пути, который он нам указал".

"Для нас он больше, чем бог, - говорит его мать. - Я верю в то, что он вернется. В конце концов правда восторжествует. Я никогда не потеряю надежду. Я продолжу посещать "Деру". Мы знаем, что однажды он вернется туда. Его благословления всегда с нами".

"Ну и что, что он в тюрьме? - с вызовом добавляет Сарож. - Гуру всегда остается гуру".