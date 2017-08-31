Почему индийский гуру-насильник остается божеством для тысяч людей
Новость о сокрушительном падении самопровозглашенного индийского божества - духовного гуру Гурмита Рама Рахима Сингха - подробно освещалась многими СМИ по всему миру. Однако мало где встречались мнения тех, кто безоговорочно в него верит, - сотен тысяч его преданных последователей.
Утверждение Сингха о том, что его община насчитывает 60 млн сторонников по всему миру, - скорее всего, преувеличение. Однако нет никаких сомнений, что огромное число людей вдохновлялись этим претендующим на святость человеком.
"Он для меня как мама и папа, даже больше", - говорит мне Сарож Ядав, сидя в своем большом доме в окрестностях города Сирса на западе индийского штата Харьяна, где находится штаб-квартира религиозной общины "Дера сача сауда".
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Сарож - мать троих детей - рассказывала мне о роли гуру в жизни ее большой семьи с заметным расстройством: "Я была его последовательницей 25 лет. Три поколения моей семьи были его последователями. Я отправила своих детей учиться в школу и колледж при "Дере".
Мир узнал о последователях духовного лидера, когда тысячи разъяренных людей устроили беспорядки в ответ на решение суда о признании Гурмита Рама Рахима виновным в изнасиловании двух женщин. Протестующие набрасывались на автомобили журналистов и здания государственных органов, поджигали поезда, автобусы и железнодорожные станции.
Беспорядки распространились по всему северу Индии. Погибли около 40 человек, более 200 получили ранения.
Сарож грустно качает головой, когда я упоминаю о столкновениях. Все это дело рук небольшого числа вероотступников, настаивает она. По словам Сарож, ее семье, как и подавляющему числу других последователей гуру, стыдно за их действия.
"Он учил нас служению другим, - объясняет она. - Он сам помогает бедным, обеспечивает их жильем".
Истинные последователи гуру никогда бы не обратились к насилию, говорит она.
Ее сын Сону Ядав соглашается: "Бабаджи (можно перевести как "уважаемый отец") привил нам моральные ценности и научил нас быть хорошими людьми. Он обучил нас медитации".
Гуру Рам Рахим родился сикхом, однако сейчас называет себя "посланником Бога" и "преподобным святым".
Я прихватил с собой одну из брошюр секты во время посещения храмового комплекса общины. В ней говорилось о том, что "последователи и поклонники гуру не принадлежат к определенной конфессии, социальному происхождению, цвету кожи, вероучению или общине".
"Посланника от Бога одинаково почитают и любят как индусы, так и мусульмане, сикхи и христиане", - хвастаются авторы брошюры.
Многие последователи, включая семью Ядав, верят, что Сингх обладает магической силой.
"Его сила защищает нас от многих невзгод, которые могут встретиться на нашем пути, - объясняет Сарож. - Он спас нас от многих бед".
"Мантры нашего гуру, которые мы распеваем, придают нам невероятную уверенность и силу, - иначе как магией это не назовешь, - добавляет ее сын. - Иногда нам удается избежать разных ситуаций, например дорожных аварий, - и все благодаря благословлению бабаджи".
Сону вспоминает, как несколько лет назад его отец пережил инсульт, после чего у него парализовало часть тела. Семья поспешила отвезти мужчину в больницу в ближайший город.
"Как только мы прибыли в операционный кабинет, - вспоминает он, - врачи сказали, что отец здоров и отправили его домой. Что может быть большим доказательством магической силы гуру?"
Этот образ кроткого божественного человека, который рисует его семья, как мне представляется, слабо вяжется с грандиозной личностью Рама Рахима, которую он сам представлял широкой публике.
Так называемый "гуру мишуры", может, и правда воодушевляет последователей на скромность и самопожертвование, но сам он придерживался бесстыдно роскошного образа жизни.
Помимо съемок в собственных фильмах гуру без лишней скромности называет себя духовным святым, писателем, музыкантом, спортсменом, агрономом, певцом, режиссером, ученым, феминистом, кумиром молодежи и обладателем нескольких рекордов Гиннесса, в том числе за самую большую композицию из открыток, размер которой достигает почти 400 кв. м.
Однако, по мнению семьи Ядав, его экстравагантный образ - это лишь попытка привлечь в свое учение молодых людей.
"Он решил преподавать нравственные уроки молодежи через фильмы, - говорит Сону. - Задача святого - просвещать общество, и не важно, каким образом он это делает. Он просто хочет сделать мир лучше".
А как же обвинения в двух изнасилованиях, спрашиваю я их. Не подорвало ли это их веру?
Вся семья дружно качает головой.
"Мы преисполнены бесконечной верой в нашего гуру, - говорит Сону. - Это политический заговор, чтобы завладеть нашими голосами. Вердикт был вынесен на основании анонимного письма, и он несправедлив. Все знают, где на самом деле правда".
Его мама соглашается.
"Вердикт стал для меня глубочайшим потрясением, - говорит Сарож со слезами на глазах. - Все обвинения фальшивые".
"Мы никогда не потеряем надежду, - настаивает Сону. - Я знаю гуруджи (уважаемого гуру) так же хорошо, как собственную семью. Мы всегда будем придерживаться пути, который он нам указал".
"Для нас он больше, чем бог, - говорит его мать. - Я верю в то, что он вернется. В конце концов правда восторжествует. Я никогда не потеряю надежду. Я продолжу посещать "Деру". Мы знаем, что однажды он вернется туда. Его благословления всегда с нами".
"Ну и что, что он в тюрьме? - с вызовом добавляет Сарож. - Гуру всегда остается гуру".