20 лет со дня гибели принцессы Дианы: памятный эфир "Севаоборота"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Диана была очень популярна среди британцев, ее называли "The People's Princess" - народной принцессой

В конце августа 2017 года исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Дианы, трагически погибшей в возрасте 36 лет.

Диана, бывшая жена наследника британского престола принца Чарлза и мать принцев Уильяма и Гарри, погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с бойфрендом Доди аль-Файедом и водителем Анри Полом.

Послушать спецвыпуск "Севаоборота" от 31 августа 1997 года из радиоархива Русской службы Би-би-си

Image caption У ворот Кенсингтонского дворца лежало море букетов и писем, горели тысячи свечей

В дни после аварии толпы скорбящих собирались у лондонского дома Дианы, Кенсингтонского дворца. Тысячи людей часами стояли в очереди, чтобы подписать книгу с соболезнованиями. У ворот дворца лежало море букетов и писем, горели тысячи свечей.

Диана была очень популярна среди британцев, ее называли the people's Princess - народной принцессой, к ней относились с большой симпатией, а статьи о ней в СМИ всегда вызвали большой интерес.

Сообщение о смерти принцессы Дианы потрясло Британию. Все СМИ говорили только об этом, и Русская служба Би-би-си изменила регулярное расписание радиопередач, чтобы дать время в эфире для подробного освещения произошедшего.

Image caption Команда "Севаоборота" сразу же приехала в Буш-хаус и вместо запланированной программы, записанной накануне, вышла в прямой эфир

Новости о том, что Диана попала в автокатастрофу, поступили рано утром в воскресенье. Команда "Севаоборота" сразу же приехала на работу и вместо запланированной программы, записанной накануне, вышла в прямой эфир.

Сева Новгородцев, Алексей Леонидов и Леонид Владимиров говорили об обстоятельствах жизни Дианы, о ее характере, об истории сказочной королевской свадьбы с принцем Чарльзом и об их несчастном браке. Об импульсивной доброте Дианы, которая однажды выпрыгнула из машины, чтобы спасти тонувшего ребенка, и о том, что она продала свои платья, чтобы отдать вырученные деньги на благотворительность. О контрасте ее эмоциональности и сдержанности семьи Виндзоров.

В разговоре трех ведущих, прозвучавшем в эфире 20 лет назад, речь идет о жизни и смерти Дианы и о ее влиянии на восприятие британцами института монархии - принцесса много сделала для его модернизации.