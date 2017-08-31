Пресса Британии: как бороться с кремлевской ложью

В обзоре британских газет:

Как противостоять кремлевской пропаганде

Мюллер допрашивает Ахметшина

Выходцам из СССР в Германии нравятся популисты

"Путина не стоит бояться"

Times публикует статью своего обозревателя Дэвида Аароновича, в которой тот объясняет, как Запад может сопротивляться кремлевской пропаганде.

Как пишет Ааронович, во время казавшейся тогда бесконечной холодной войны Запад и Советский Союз боролись за лояльность развивающихся стран и так называемых тогда "прогрессивных сил".

Прогрессивные силы состояли из студентов, женщин, молодежи, адвокатов и борцов за мир. Для каждой из этих групп Советский Союз создал свою собственную организацию.

Все они утверждали, что озабочены лишь миром во всем мире, но на самом деле они занимались чем-то ровно обратным - помогали внешней политике Кремля.

Вряд ли кто-либо сейчас захочет быть россиянином. России мало чего предложить Дэвид Ааранович в Times

Советскому Союзу, в отличие от его наследницы России, которая начинает вторую холодную войну, было легче это организовать, так как тогда на Западе были миллионы социалистов и коммунистов, убежденных в превосходстве советской политической системы или, как минимум, ее потенциальном превосходстве.

До самых последних дней существования СССР на Западе были люди, которые хотели бы стать советскими гражданами.

Вряд ли кто-либо сейчас захочет быть россиянином, пишет Times. России есть мало чего предложить. В результате ее пропаганда занимается в основном очернением и дестабилизацией.

Эта пропаганда отличается враждебным отношением к иммиграции с особым акцентом на том, как этот феномен представляет собой угрозу "западным ценностям"; поддержкой сирийского президента Башара Асада; отрицанием того, что правительство Сирии использует химическое оружие; презрением к Европейскому Союзу; утверждениями, что Запад виновен в кризисе на Украине; скептицизмом в связи с заявлениями, что Россия хоть как-то причастна к крушению рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines; поддержкой любых этно-националистических партий в Европе и разделом людей на тех, кто поддерживает ведущие СМИ, и тех, кто "ищет истины".

Но все не так просто. Западные общества позволяют своим гражданам быть не только умными, но и глупыми и вообще неправыми.

"Да, было бы хорошо, если бы мы учили нашу молодежь различать информацию и дезинформацию, - отмечает Ааронович. - Но мы в этой борьбе победим".

Статуя Маркса по-прежнему стоит на Хайгейтском кладбище в Лондоне, потому что общество могло свободно обсуждать его идеи, продолжает он.

Оппоненты Путина, с другой стороны, опасаются за свою жизнь, потому что созданное им общество слишком слабое и хрупкое и не может позволить себе свободу волеизъявления.

"Он боится нас больше, чем мы боимся его. Выступать против него? - конечно. Дрожать от одного его имени? - никогда", - пишет Дэвид Ааронович в Times.

Россия, Трамп - и Ахметшин

Financial Times на своем сайте пишет, что Ринат Ахметшин, вашингтонский лоббист и бывший офицер российской армии, дал показания большому жюри американского специального прокурора Роберта Мюллера, рассматривающего возможные связи между штабом предвыборной кампании Дональда Трампа и Россией.

Как пишет газета, ссылаясь на два неназванных источника, Ахметшин давал показания под присягой в течение нескольких часов в пятницу, 11 августа.

Вопросы касались встречи 9 июня в "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке между старшим сыном Дональда Трампа и юристом из России Натальей Весельницкой, которая якобы во время подготовки встречи предлагала людям Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

В США большие жюри обычно созываются для того, чтобы определить, следует ли предъявлять кому бы то ни было официальные обвинения Financial Times

Дональд Трамп-младший уже подвергается критике за то, что не сообщил об этом предложении ФБР.

На встрече с Весельницкой также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер, который сейчас занимает пост советника президента, а также Ринат Ахметшин.

У Ахметшина два гражданства - американское и российское, и он часто посещает Россию.

В интервью Financial Times Ахметшин отказался как бы то ни было комментировать свои показания перед большим жюри. "Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не буду комментировать", - сказал он.

В США большие жюри обычно созываются для того, чтобы определить, следует ли предъявлять кому бы то ни было официальные обвинения.

Сам Ахметшин на данный момент вряд ли знает, будет ли он под прицелом расследования Мюллера или же будет проходить как свидетель по делу кого-то другого.

"Он провел несколько часов в суде", - цитирует газета неназванный источник.

Ахметшина заметили в конгрессе США еще до того, как стало известно, что он присутствовал на встрече Дональда Трампа-младшего и Весельницкой.

Юридический комитет палаты представителей рассматривает вопрос о том, как он приобрел американское гражданство, его прошлое в рядах российской армии, а также вопрос том, законно ли он лоббировал интересы России в конгрессе.

Знакомые и коллеги Ахметшина, пишет газета, называют его "человеком по найму", а не российским шпионом, хотя они также говорят, что не могут этого утверждать.

Сам Ахметшин в ответ на вопрос Financial Times назвал себя "наемником" и отрицал, что он шпион или работает на Кремль.

"Я трачу деньги других людей, для того чтобы помочь им достичь своих целей", - сказал он, добавив, что не работает ни на, ни против российского правительства, пишет Financial Times.

Кого и почему поддерживают в Германии этнические немцы из СССР

Financial Times пишет, что в преддверии всеобщих выборов в Германии за голоса русскоязычных этнических немцев борются возглавляемый Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС и крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Это беспрецедентно, пишет газета, так как до сих пор выходцы из стран бывшего СССР считались самыми лояльными сторонниками Христианских демократов.

Но если верить опросам общественного мнения, они постепенно переходят на сторону АдГ из-за прокремлевских позиций этой партии, а также из-за ее исламофобии.

"ХДС/ХСС продвинулись слишком далеко влево и предали свои собственные ценности", - цитирует газета кандидата от АдГ, русскоязычного немца Альберта Брейнигера. "ХДС нас бросила, а АдГ стала нашим новым домом", - говорит он.

В Германии проживает около 2,5 миллионов этнических немцев из стран бывшего СССР. Это одно из крупнейших меньшинств в стране, пишет газета.

У них остаются тесные связи с Россией. В 90-е годы около 75% процентов из них голосовали за ХДС, частично из чувства благодарности тогдашнему канцлеру Германии Гельмуту Колю, который открыл для них границы.

ХДС, партия Ангелы Меркель, теперь активно борется за голоса "русских немцев" Financial Times

Но с тех пор многое изменилось. Совет экспертов германских фондов по вопросам интеграции и миграции (SVR) считает, что сейчас лишь 45% русскоязычных немцев поддерживают ХДС.

Они все чаще предпочитают голосовать за менее крупные партии. Согласно данным SVR, 4,7% немцев из бывшего СССР сейчас поддерживают АдГ, но политолог Ахим Гёррес из университета Дуйсбург-Эссен говорит, что, согласно его исследованиям, от 15 до 20% русскоязычных немцев проголосуют за популистов из АдГ.

Как пишет Financial Times, переход значительной части этой общины на сторону популистов объясняется решением канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году открыть границы для миллиона мигрантов - выходцев из преимущественно мусульманских стран.

По слова Гёрреса, немцы из стран бывшего СССР ощущают тут некую несправедливость, так как им самим было не так уж и легко убедить власти Германии разрешить им приехать в страну.

Не все с этим согласны, отмечая, что многие члены этой общины активно помогали прибывающим беженцам из Сирии и других стран Ближнего Востока.

ХДС, партия Ангелы Меркель, теперь активно борется за голоса "русских немцев".

Программа партии обещает увеличить пенсии этнических немцев, иммигрировавших в Германию, сохранить немецкое культурное наследие, депортировать мигрантов, которым было отказано в убежище, и нанять еще 15 тысяч полицейских.

Но семеро кандидатов от АгД - выходцы из Советского Союза, и эта партия распространяет свои призывы и на русском языке, а также обещает отменить санкции, введенные против России, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com