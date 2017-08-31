СМИ России: на выборы будут завлекать флешмобами и селфи

В обзоре российских газет:

Реклама выборов обойдется в 40 млн рублей

Бюджетная поддержка медицины сократилась

Удар по культурным связям России и США

"Ведомости": грамоты ЦИК за удачные селфи

Конкурс на информирование россиян о выборах президента выиграла компания "ИМА-консалтинг", пишут "Ведомости". Победителя выбрали тайным голосованием, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что речь шла о выборе исполнителя, а не концепции, поскольку идеальный сценарий не смогла предложить ни одна из компаний. Теперь ЦИК формирует техническое задание для победителя, куда могу войти и предложения от проигравших.

По словам Булаева, "ИМА-консалтинг" запросил за свою работу около 40 млн рублей (684 тыс. долларов).

Компании предстоит разработать рекламные продукты, предназначенные для распространения по всем информационным каналам, и план информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение мотивации избирателей. Специалисты оценивают концепцию как достаточно консервативную, тем более что в "ИМА-консалтинге" трезво оценивают риски предстоящей президентской кампании: у избирателей есть недоверие к результатам выборов, поэтому мотивировать их сложно, отмечает газета.

В компании уже предлагают вести работу в социальных сетях, в частности организовать флешмоб "добеги до выборов" или сделать селфи на избирательном участке и получить грамоты ЦИК за самые удачные снимки. Также предлагается использовать мемы. В качестве примера авторы концепции предлагают фразу: "Куда ушел Малахов? На выборы".

Издание напоминает, что "ИМА-консалтинг" уже участвовал в проектах по информированию избирателей, например, в 2007-2008 годах, создавая такие слоганы, как "Найди время выбрать будущее", "Голосуй, не комплексуй!", "Чтобы выбор был правильным, его надо сделать".

В 2011 году именно эта компания была замешана в скандале: разработанные агитационные материалы Мосгоризбиркома оказались очень схожи с рекламой партии "Единая Россия". Однако ЦИК не усмотрел в этом нарушения.

"Независимая газета": "людям негде лечиться"

Бюджетная поддержка медицины стремительно сокращается, пишет "Независимая газета". Так, за год произошло сокращение госфинансирования на 17% из федерального бюджета и еще на 44% из бюджетов регионов.

Это данные Счетной палаты, которая ссылается на Федеральное казначейство. Но одновременно увеличены расходы внебюджетных фондов, успокаивают чиновники. Однако сами врачи встревожены недофинансированием: показатели качества и доступности услуг остаются невысокими. А майские указы президента о повышении зарплат медикам выполняются только на бумаге, жалуются отраслевые профсоюзы.

Близкие к минфину эксперты говорят, что снижение планируемых и фактических расходов на здравоохранение в 2017 году, по всей видимости, произошло вследствие внедрения иного порядка взаиморасчетов между бюджетами разных уровней.

"Просто меняется учет расходов на здравоохранение. Часть расходов бюджетов субъектов РФ (взносы за неработающее население) проходит то по разделу "Здравоохранение", то по разделу "Социальная политика", - говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Назаров. - Меняется интерпретация этих расходов".

Но некоторые эксперты пока говорят скорее о неэффективности бюджетных трат. "Существующая система определения подрядчиков на выполнение работ и поставку товаров (в том числе крайне дорогостоящей медицинской техники) не полностью снимает проблему откатов и, кроме того, существенно замедляет процесс определения поставщиков", - говорит доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Кирилл Парфенов.

По его мнению, распределение средств между различными уровнями здравоохранения осуществляется без учета особенностей страны: в крупных городах появились прекрасно оснащенные, ультрасовременные медицинские центры, а районные стационары и амбулатории отстают. На самом низовом уровне медицинские учреждения ликвидируются, в первую речь идет о ФАПах - фельдшерских акушерских пунктах.

"Социальная сфера и в том числе здравоохранение финансируются по остаточному принципу. "Оптимизация" приводит к утрате первичного звена упомянутых выше ФАПов и других низовых медицинских учреждений, - добавляет Парфенов. - Еще один фактор, способствующий оттоку населения из сельской местности в города: людям элементарно негде лечиться".

РБК: как увольняют сотрудников посольства США

К 1 сентября посольство США должно сократить численность персонала. Из увольняемых 755 человек не менее 600 были наняты в России, и только 100 человек - американцы, пишет РБК.

Собеседник газеты, знакомый с ситуацией в консульстве США в Екатеринбурге, рассказал, что там сократили почти 60% нанятых в России сотрудников. Сокращения прошли и в консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке, сообщает другой источник.

Подпадающие под сокращение сотрудники получают справку по месту требования, подписанную послом США в России Джоном Теффтом. Увольняемым российским гражданам будет выплачена "очень щедрая" денежная компенсация в соответствии с российским Трудовым кодексом. Сотрудники, проработавшие в посольстве больше 15 лет, смогут подать заявление на получение грин-карты (вид на жительство в США), пишет газета.

Сокращение сотрудников ударит по культурным проектам, осуществлявшимся посольством; фактически распускается состав подразделения, отвечающего за область культуры. При его поддержке в российских городах было создано около 30 американских центров и уголков, предоставляющих информацию об истории, культуре и образовании в США.

Увольнение сотрудников, отвечающих за культурные связи, выглядит вполне закономерным, полагает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Очевидно, что эпоха увлечения "мягкой силой" и в России, и на Западе подходит к концу. Прекраснодушные мечтания о силе культуры, о формировании позитивных образов и международной репутации после 2014 остались в прошлом", - говорит Цветков.

"Президент США Дональд Трамп считает культурную дипломатию пустой тратой средств. Это плохо и ошибочно с точки зрения долговременных перспектив отношений, ведь эта область контактов позволяет сохранять человеческий образ партнера", - сказал Иван Курилла, профессор американистики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С российским экспертом соглашается профессор-политолог Гарвардского университета Джозеф Най, автор термина "мягкая сила". По его мнению, пренебрежение к культурно-образовательным связям и ресурсам "мягкой силы" США - это тенденция, характерная для администрации Трампа в целом, не только применительно к России.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.