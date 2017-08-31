Хьюстон после потопа: мебель на улицах, флот добровольцев и страх мародерства

Свыше 30 погибших, десятки раненых и тысячи залитых водой домов - один из самых больших городов Соединенных штатов приходит в себя после тропического шторма "Харви".

Центральная часть города уже успела подсохнуть - о большой воде здесь напоминают только щебенка и песок на обочинах дорог.

Город, известный всей Америке своими затяжными заторами, практически пуст - те жители Хьюстона, машины которых не залило водой, стараются не выезжать из дома.

Другие - заняты делом: вытаскивают из хляби затонувшие машины, готовят и развозят еду, объезжают пострадавшие районы.

В городе несколько тысяч добровольцев, съехавшихся не только изо всех уголков Техаса, но и из соседних штатов - Луизианы и Миссури.

Майк

Майку Снайдеру 44 года. Он - отец двоих мальчишек, моряк, республиканец, производитель бронежилетов для армии США. Майк вырос в Сан-Антонио, в 300 милях от Хьюстона.

Его тело изукрашено татуировками, в машине - мокрая одежда, пара белья и туалетные принадлежности. В желтую воду он заходит в джинсах и старых кроссовках по нескольку десятков раз в день.

Майк в Хьюстоне с понедельника: утром этого дня он вместе с женой смотрел утренние новости, допил кофе, по телефону отпустил сотрудников до конца недели, сел в свой пикап и уехал в Хьюстон.

"По дороге я подключился к каналу на приложении Zello - там такие же обыкновенные люди, как и я, они в реальной жизни работают официантами и продавцами, принимают сигналы о помощи, телефоны людей, которые едут в Хьюстон, чтобы помочь пострадавшим.

Мы это называем помощь "Техасу от Техаса".

Мы едем в машине Майка - на заднем сидении я, две женщины и три спасенных кота, в кузове - двое мужчин-добровольцев и девушка-волонтер.

Майк говорит, что впервые познакомился с ними в понедельник и теперь они - не разлей вода. Майк говорит с нами мало, отделываясь односложными "да, мэм" и "нет, мэм". У него постоянно звонит телефон - в него он отвечает также коротко: "Адрес? Еду".

К вечеру вторника, за около трех десятков часов в Хьюстоне Майк совершил примерно 100 поездок - к беременным, старикам, женщинам, мужчинам, котам и собакам.

"Самые тяжелые моменты этих дней - наблюдать человеческие страдания, когда люди упаковывают самое нужное и дорогое в мусорные пакеты, хватают своих котов и собак и пытаются понять, как жить дальше.

Я получаю настоящее удовольствие от того, что могу помочь им и хоть немного их утешить. Для меня самый лучший момент этого дня - то, что все эти незнакомцы собрались вместе, чтобы помочь людям, все работают как братья и сестры для того, чтобы помочь людям в беде. Для меня сейчас это и является понятием "настоящий американец".

Опыт утешения у Майка уже есть: 12 лет назад он также добровольно, как и в этот раз, отправился в Новый Орлеан помогать с ликвидацией последствий урагана "Катрина".

Тогда же образовалась неформальная организация - Каджунский флот (назван в честь субэтнической группы, проживающей преимущественно в штатах Луизиана, Техас, Арканзас и Миссисипи).

Название "Каджунский флот" стало именем нарицательным для добровольческих отрядов владельцев лодок, которые появлялись в наиболее опасных частях Нового Орлеана для спасения жертв наводнения.

Майк не без гордости теперь называет себя частью "Техасского флота". Правда, вместо лодки у него грузовик.

Юлия

Юлии немногим более 30 - она мама годовалой Адели, продюсер фотостудии и бывшая россиянка - перебралась в Техас из России 5 лет назад.

За это время успела привыкнуть и к тропическому климату, и к наводнениям.

"В Техасе наводнения каждый год, я в первый день даже внимания не обратила. А потом зашла в магазин и обомлела - пустые полки.

Но дома еда была - муж позаботился, купил консервы, еды на неделю, даже свечки. Мы знали, что скорее всего нас вода обойдет стороной - у нас дом на пригорке, поэтому я была спокойна".

В первый раз Юле стало страшно из-за угрозы мародерства - грабителей она боялась сильнее тропического шторма. Вместо того чтобы запереть дверь на ключ, Юля пошла от обратного: предложила кров едва знакомой девушке - эмигрантке из Одессы, которая могла добраться до дома только вплавь.

"Она как в прошлую пятницу ушла, так вот только сейчас вернулась домой, одну ночь спала в чьем-то гараже, сидя в машине. Она возвращалась домой и поняла, что вокруг вода и на машине не проехать, и ночь была. Ее дом в итоге не пострадал, но подъехать к нему на машине было абсолютно невозможно".

Девушку из Одессы Юля нашла в соцсети: обе активные пользователи социальных сетей, они встретились на форуме групп техасцев, посвященных наводнению.

Одна из них, "Наши в Техасе" предлагает свои дома семьям, пострадавшим от наводнения. Юля говорит: в объявлениях и на русском, и на английском многие указывают: "принимаем людей с детьми, собаками, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания".

Александра Георгиевна

Александра Георгиевна - пенсионер, основатель русской школы выходного дня, экономка в американской семье и постоянный покупатель русского магазина, она живет в Хьюстоне уже 6 лет.

В магазин она пришла по делу: проверить, привезли ли ее любимые творожные сырки и оставить объявление - готова разместить у себя пострадавших и добровольцев в любом количестве.

"Я шла по Бэльэйру (район Хьюстона, сильно пострадавший от наводнения - bbcrussian) - вокруг одна мебель стоит: диваны, книжные полки, кресла, ковролин. Америка же одноэтажная - ничего при таком наводнении не удастся спасти.

Дочь моя только дом купила и ремонт окончила - сразу уехала в ответственную командировку в город, где все танцуют, Рио-де-Жанейро! И вот у нее в доме воды - в пол человеческого роста. Вот это трагедия. Но все равно мелочь по сравнению с человеческой жизнью.

А мародеров мы не боимся: что они возьмут? Поплывшую плазму? Диван? Если они его вынесут - я им сама спасибо скажу".

В магазине в это время протирают пол - сюда большая вода тоже дошла, гастроном пришлось закрыть на 4 дня и теперь о наводнении напоминает только принесенный им даже в закрытое помещение песок.