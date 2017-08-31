Пластинка, кружка и алмаз: во что превратить умершего родственника

Правообладатель иллюстрации And Vinyly Image caption В пластинке, посвященной памяти Мадж Хобсон, содержится примерно столовая ложка ее праха

Джон Хобсон слушает пластинку, на которой записаны его разговоры с ныне покойной матерью - в основном о семье.

Слова хранятся на виниловой пластинке, но это не просто запись воспоминаний.

В виниле содержатся останки Мадж Хобсон, а в центре самой пластинки - ее фотография и описание основных событий жизни.

"Получилась идеальная семейная грамзапись, которую можно передавать от поколения к поколению", - говорит 46-летний основатель компании And Vynyly Джейсон Лич.

Его фирма производит подобные пластинки и является частью быстрорастущей индустрии. Больше необязательно хранить прах человека в урне или развеивать его по ветру. Частичка дорогого вам человека может быть всегда с вами.

69-летний Хобсон, архитектор по профессии, считает, что его мать, убежденная христианка, поддержала бы идею с посвященной ей пластинкой.

"Мне пришлось отложить часть праха, который хранился в урне, и пересыпать его по столовой ложке в несколько пластиковых пакетов - по одной на каждый диск", - рассказывает он.

Было изготовлено 15 пластинок для семьи и друзей. "Я думаю, компания And Vynyly, несомненно, помогла сохранить память о матери", - говорит Хобсон.

Правообладатель иллюстрации And Vinyly Image caption Джон Лич хочет расширить производство, чтобы удовлевторить растущий спрос

Компания Лича находится в Скарборо на северо-востоке Англии. Идея производства пластинок с прахом людей внутри появилась у него 10 лет назад.

Бизнес-плана не было. Он лишь начал задумываться о жизни и смерти. На эти мысли его подтолкнуло новое место работы матери - похоронное агентство.

"Я был ошарашен тем, насколько мало я и мои друзья задумывались о том, что все мы смертны, и как яростно мы ограждаем себя от всего, что связано со смертью, даже разговоров. Я не планировал делать из этого бизнес", - объясняет Лич.

Процесс напоминает производство обычных виниловых пластинок, но на одном из этапов добавляется прах человека или животного.

"Необходимо находить баланс между тем, чтобы останки были видны, и сохранением хорошего качества проигрывания. Безусловно, появится дополнительное потрескивание из-за добавления праха, но это скорее положительный момент, поскольку это также напоминает о человеке", - полагает Лич.

Стоимость производства варьируется в зависимости от сложности заказа. Базовый набор стоит около 900 фунтов (около 1150 долларов), а самый дорогой вариант обойдется в 3 тысячи фунтов ($3,8 тысяч).

Клиенты могут выбрать размер диска (7 или 12-дюймовые), оригинальное музыкальное оформление, портрет покойного, нанесенный на пластинку прахом, прозрачность и цвет диска.

Правообладатель иллюстрации Algordanza Image caption Этим можете стать и вы - алмаз компании Algordanza выполнен из человеческих останков

Лич - музыкальный продюсер и владелец студии звукозаписи. В месяц он производит на имеющемся оборудовании в среднем по две пластинки с человеческим прахом внутри.

Сейчас он пытается получить дополнительное финансирование, чтобы удовлетворять растущий спрос. Также он предлагает свои услуги похоронным компаниям, а те - клиентам. "Концепция продвигает саму себя на рынке ", - считает он.

"Конечно, есть те, кто считает это странным, даже отвратительным, но большинство людей свыкаются затем с этой идеей".

Что же будет на его собственной пластинке? Его голос, голос спутницы, с которой он был вместе на протяжении 25 лет, двух дочерей, а также музыка собственного сочинения.

"Мне нравится представлять, как мои правнуки будут меня слушать. Наверное, это лучшая возможность путешествия во времени", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Algordanza Image caption Algordanza выпускает примерно 1000 камней в год

37-летний Ринальдо Уилли из швейцарского Домат-Эмс придумал другой способ сохранения памяти о покойных - посредством превращения праха покойных в алмазы.

"У меня диагностировали рак, когда мне был 21 год, поэтому я чувствительно относился к теме смерти", - говорит он.

Изучая бизнес в университете в 2003 году, он прочитал о процессе извлечения углеродных материалов из праха и создания затем искуственных алмазов. Год спустя он вместе с преподавателем организовал компанию Algordanza.

Алмазы на 99,9% состоят из углерода, в то время как тело человека - на 20%. После кремации остается примерно от 1 до 5% углерода.

Природные алмазы образуются в результате сильнейшего давления и высоких температур в недрах земли. Algordanza повторяет этот процесс в лаборатории, создавая камни за одну неделю.

За месяц в среднем изготавливается 85 алмазов, каждый из которых обходится в сумму от 2800 до 12700 фунтов.

Изначально в компанию было вложено 300 тыс. фунтов. Уилли потратил все свои сбережения.

"Спустя шесть лет мы смогли платить себе нормальные зарплаты. Сейчас на компанию работают 60 человек по всему миру, из них 12 - в головном офисе в Швейцарии", - говорит он.

Многие клиенты Algordanza пережили серьезные потрясения. "Есть семьи, потерявшие близких в таких катаклизмах, как цунами в Таиланде, землетрясение в Чили. Были те, кто погиб на военной службе в Афганистане, в теракте в Мадриде, крушении самолета Germanwings", - рассказывает Уилли.

В американском городе Санта-Фе 29-летний Джастин Кроуи использует прах в качестве материала для лепки.

Он создал компанию Chronicle Cremation Designs в 2016 году после окончания университета, где он изучал изобразительное искусство.

Ему удалось привлечь 100 тыс. долларов инвестиций для расширения фирмы.

Правообладатель иллюстрации Lifeware Image caption Компания Chronicle Cremation Джастина Кроуи превращает прах в декоративную посуду и бижутерию

Как правило, керамическая глазурь состоит из кремня, минералов и глины. "Мы придумали специальный состав глазури, в котором присутствуют кремированные останки человека. Затем она используется для покрытия изделия", - говорит Кроуи.

Его компания предлагает вазы, урны и кофейные чашки. Наиболее популярны подсвечники и бижутерия. Цены начинаются от 195 долларов за ожерелье до 995 долларов за большой кубок.

Правообладатель иллюстрации Chronicle Cremation Image caption Прах используется в покрытии чашек эмалью

Часто люди обращаются с необычными просьбами. Например, одна женщина хотела, чтобы ей сделали чашку, использовав для покрытия прах сестры и двух собак.

Кроуи понимает, что не все считают уважительным использование останков кого-то в домашней посуде. "В конечном счете это делается для того, чтобы в повседневной жизни сохранить воспоминания о близких", - говорит он.