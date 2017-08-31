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Лондон вспоминает гибель принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 20 лет назад. Сотни людей пришли в четверг к Кенсингтонскому дворцу, где когда-то жила принцесса.

У дворца в прямом эфире в "Фейсбуке" наш корреспондент Ольга Ившина.