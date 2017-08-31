Лондон вспоминает гибель принцессы Дианы
- 31 августа 2017
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Лондон вспоминает гибель принцессы Дианы.
Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе 20 лет назад. Сотни людей пришли в четверг к Кенсингтонскому дворцу, где когда-то жила принцесса.
У дворца в прямом эфире в "Фейсбуке" наш корреспондент Ольга Ившина.
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Лондон вспоминает гибель принцессы Дианы. Она погибла в автокатастрофе 20 лет назад. Сотни людей сегодня пришли к Кенсин...Posted by Русская служба Би-би-си - BBC Russian on Thursday, 31 August 2017
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