Как смерть принцессы Дианы изменила королевскую семью?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Уэльская Диана была одной из самых фотографируемых женщин в мире

Смерть принцессы Дианы в 1997 году и реакция общества на эту трагедию встряхнули дом Виндзоров.

Двадцать лет спустя во дворце произошел бескровный переворот. Все члены королевской семьи по-прежнему на своих местах, но центр влияния сместился.

В начале августа этого года со своего поста ушел личный секретарь королевы сэр Кристофер Гейдт, находившийся подле нее много лет. Это означает, что старший сын Елизаветы II теперь сможет сам во многом определять, в каком направлении будет двигаться британская монархия.

Внутренние перестановки во дворце интересны только ближнему кругу придворных, но мало заботят всех остальных.

Но все же недавние перемены должны порадовать принца Чарльза. Наследник престола, так долго дожидающийся своей очереди, выглядит гораздо более удовлетворенным и менее обеспокоенным.

Он все еще горит желанием привнести перемены, его ярая приверженность борьбе с изменением климата принята мейнстримом.

Когда-то над привычкой принца разговаривать с растениями и деревьями смеялись, сегодня его превозносят за желание спасти планету.

С каждым годом теперь его мама будет делать все меньше, а он - все больше.

На его горизонте уже не так облачно.

Когда-то этот горизонт был затянут тучами скандалов в доме Уэльсов, главными из которых стали его телевизионное признание в супружеской измене и просочившиеся в прессу комментарии о женских тампонах.

Многолетнее влияние

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Но все не так просто. Какие бы соглашения между ним и его первой женой ни были достигнуты при ее жизни, они не выдержали испытание ее смертью.

Призрак Дианы преследует Чарльза.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный по заказу новостного агентства Press Association, показал, что число людей, считающих вклад принца Уэльского в королевскую семью положительным, упало с 60% до 36%.

Опрос этот был проведен в тот момент, когда сложно было не вспомнить о болезненном прошлом Чарльза.

Газеты и телевизионные каналы в последнее время все время говорят о том влиянии, которое принцесса Диана оказала на самые разные сферы жизни - от мира моды до британской монархии.

Плотное освещение этой темы в СМИ на протяжении целого месяца, вероятно, озадачило любого человека младше 25 лет и сбило бы с толку залетного марсианина.

Многочисленные поклонники Чарльза скажут, что тень Дианы, неблагоприятно сказывающаяся на его популярности, с каждым годом будет рассеиваться.

Но 20 лет позади, а ее влияние все еще велико.

Общественный гнев

Королева первой поняла значимость Дианы, это было за несколько дней до ее похорон в 1997 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королеву порицали за ее молчание сразу после гибели Дианы

Пустой флагшток Букингемского дворца и затянувшееся пребывание королевы в ее шотландской резиденции Балморал не остались незамеченными, и продолжаться так дальше не могло.

Ее Величество вернулась в Лондон. "Она уступила. Я был удивлен", - сказал один из бывших высокопоставленных сотрудников ее секритариата в документальном фильме Би-би-си.

В своем телеобращении к нации королева обещала извлечь уроки из жизни Дианы.

Блюстительница древнего института власти старалась не оказаться по другую сторону общественного мнения. Неделя после гибели принцессы Уэльской стала худшей в правлении королевы.

Второй такой недели она не хочет.

Поклонники принцессы полагают, что поведение двора все эти годы преследовало цель не только оградить себя, но и сделать так, чтобы память о Диане улетучилась и не довлела над жизнью дома Виндзоров.

Никто из представителей королевской семьи в 2000 году не пришел не открытие сада ее памяти.

На протяжении двух десятилетий само собой подразумевалось, что эта женщина, погибшая в 36 лет, не может быть высечена из камня.

Но теперь за дело взялись ее сыновья. Скоро будет открыт памятник Диане. Принцы, наедине с собой оплакивавшие ее будучи детьми, теперь став взрослыми, делают все, чтобы память о ней жила.

Уильям и Гарри в многочисленных интервью рассказывали о том, какой Диана была мамой, и как она боролась за справедливость и за свои убеждения, которые ее сыновья также разделяют.

"Исключительная и незаменимая"

Те, кто ищет признаки неослабевающего влияния Дианы и ее значимости сегодня, находят их в том, насколько цельными людьми стали ее дети и как комфортно они чувствуют себя на публике.

Но за все надо платить. Принцы, которые живут во дворце, но в детстве ели с мамой гамбургеры за его пределами, с трудом могут принять, что обычная, нормальная жизнь уже не для них.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцам Уильяму и Гарри было всего 15 и 12 лет соответственно, когда они потеряли мать

Когда-то королева смирилась с тем фактом, что ее частная жизнь может протекать только в пределах ее обширных поместий. Но ее внуки периодически бунтуют против таких ограничений.

Помимо желания изведать жизнь за пределами дворца, сыновья Дианы также разделяют ее двойственное отношение к средствам массовой информации. Она привечала прессу и старалась ее приручить. Но у нее не получилось.

Один факт для принцев останется неизменным: фотографы преследовали их маму в парижском тоннеле, а подвыпивший шофер мчал ее к преждевременной смерти.

Влияние Дианы на британскую монархию по-прежнему очень велико. Возможно, оно несколько ослабнет к моменту вступления на престол короля Чарльза, чья жена все еще имеет шанс стать королевой Камиллой.

30-летняя годовщина смерти Дианы, быть может, не будет такой же значимой датой, как нынешняя.

Но в настоящий момент ее продолжают оплакивать и ее близкие, и те, кто никогда с ней не встречался. Как выразился ее брат граф Спенсер в панегирике, она была "уникальной, сложной, исключительной и незаменимой Дианой".