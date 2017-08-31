Оптимистичный Орешкин: в чем особенность нового прогноза минэка
Министерство экономического развития России улучшило прогноз по росту российской экономики, динамике доходов населения и инвестициям. Прогноз, представленный в четверг министром экономического развития Максимом Орешкиным, оказался одним из самых оптимистичных за последние годы. Именно на его основе министерство финансов должно рассчитывать новый бюджет.
Минэк ожидает, что ВВП в 2017 году вырастет на 2,1%, тогда как еще в апреле прогноз был равен 2%. Тогда многие экономисты посчитали эти цифры чересчур оптимистичными.
Ожидается также, что в 2018-20 годах рост ВВП будет постепенно ускоряться и составит в итоге 2,3%. В апреле был совсем другой прогноз: ожидалось замедление роста до 1,5% в ближайшие годы.
- "Неожиданный и неустойчивый": что думают эксперты о росте ВВП в России
- Конец кризиса в России: можно ли верить официальной статистике
- Как кризис изменил жизнь россиян: семь основных тенденций
Одной из причин оптимизма чиновников стали цены на нефть: в минэке полагают, что в среднем цены в 2017 году составят 49 долларов за баррель против 45,6 доллара в апрельском прогнозе. В 2018 году эксперты ожидают средней цены в 43,8 доллара против 40,8 доллара за баррель в прошлом прогнозе.
Русская служба Би-би-си сопоставила расчеты ведомства с прогнозами различных международных организаций и российских экономистов. Прогноз минэкономразвития оказался одним из самых оптимистичных.
Прогнозы выше всех
Орешкин объяснил увеличение прогноза по росту ВВП тем, что во втором квартале рост ускорился до 2,5% - это самые высокие темпы роста с 2013 года. Однако эксперты посчитали этот рост неустойчивым, а также сомневались, что он может сохраниться надолго.
Орешкин все же отметил, что рост в июле уже замедлился до 1,5%, но связал это с временными факторами - с холодной погодой в начале лета, из-за которой сместился сезон сбора урожая.
Целевой прогноз при этом предполагает ускорение темпов роста вплоть до 2,6% к 2019 году и до 3,1% к 2020 году. Правда, по словам Орешкина, пока что для этого сделано недостаточно.
Международные организации ждут куда более слабого роста экономики России в 2017-18 годах. В начале июля Международный валютный фонд прогнозировал, что в этом и следующем годах российский ВВП вырастет на 1,4%. В прогнозе МВФ говорится о необходимости проводить реформы, в первую очередь, сократить зависимость экономики страны от цен на нефть. Падение цен на нее, согласно докладу МВФ, остается главным риском.
У Организации экономического развития и сотрудничества похожий прогноз - 1,4% в 2017 году и 1,6% в 2018 году. В своем докладе организация называет восстановление экономики России хрупким, а основной его причиной - рост цен на нефть. Мешают российской экономике, по мнению ОЭСР, слабые институты и отсутствие структурных реформ.
Эти прогнозы в целом соответствуют ожиданиям части российских экономистов. Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова в середине августа повысила прогноз по росту ВВП на этот год с 0,8% до 1,4%. При этом Орлова отметила, что основной причиной повышения прогноза стала статистика за второй квартал, а не улучшение ожиданий относительно будущего роста.
В своем докладе она приводит лишь одну возможную причину ускорения роста в 2017 году - "дополнительный всплеск инвестиционной активности" со стороны государства по строительству трубопровода "Сила Сибири" и моста через Керченский пролив в аннексированный Крым.
Согласно консенсус-прогнозу экономистов, которых опрашивает Центр развития Высшей школы экономики, ВВП в этом году вырастет на 1,4%, а вплоть до 2023 года его темпы роста не превысят 1,8%.
Ожидание ослабления рубля
Среднегодовой курс доллара в этом году, по мнению минэкономразвития, составит 59,7 рубля, а к концу года доллар будет стоить 63 рубля, хотя ранее прогноз составлял 68 рублей. Это означает, что рубль все же немного подешевеет: официальный курс доллара на 1 сентября - 58,54 рубля.
В будущем минэк ожидает ослабления рубля: согласно прогнозу, средний курс доллара в 2018 году составит 64,7 рубля, а в 2019 - 66,9 рубля.
Еще весной этого года Орешкин регулярно говорил, что рубль переоценен и должен подешеветь. После этих заявлений российская валюта действительно иногда слабела, однако в последние недели риторика министра несколько изменилась. На этой неделе Орешкин заявил, что в ближайшие месяцы курс рубля будет стабильным.
Прогнозы аналитиков по курсу рубля к концу года сильно отличаются. Согласно консенсус-опросу агентства Рейтер, доллар будет стоит 60,8-62 рубля. В "Альфа-банке" ожидают 60 рублей за доллар, а в Центре развития ВШЭ - 60,3 рубля к концу этого года и 61,5 рубля к концу следующего. Министерство, таким образом, ожидает большего ослабления рубля, чем большинство аналитиков.
Зарплаты больше, траты меньше
Минэк повысил прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения с 1% до 1,2% в 2017 году. В следующем ожидается, что доходы вырастут на 2,1%.
Министерство также ждет относительно быстрого роста зарплат: в номинальном выражении они должны вырасти в этом году на 7,2%, а следующем - на 8%.
Это несколько противоречит данным Росстата, согласно которым с января по июль реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом статистика по росту номинальных зарплат в целом соответствует ожиданиям минэка.
Розничная торговля, по прогнозу минэкономразвития, в этом году вырастет на 1,2%, а в следующем на 2,9%. В целом подобные оценки соответствуют другим прогнозам: у ОЭСР, например, частный спрос в этом году должен вырасти в России на 1,2%, а в следующем его рост должен ускориться до 2,7%.
Эксперты осторожно говорят о постепенном восстановлении после кризиса потребительской активности и спроса в этом и следующем году. У ОЭСР столь же скромный прогноз, как и у минэка: спрос вырастет на 1,2% в этом году и на 2,7% в следующем.
Ожидание бурного роста инвестиций
Минэкономразвития резко улучшило прогноз по росту инвестиций. Если раньше министерство рассчитывало на относительно скромный рост в 2%, то теперь ожидает его на уровне 4,1%. В последующие годы чиновники рассчитывают на дальнейшее ускорение роста инвестиций вплоть до 5,7% в 2020 году.
В первом полугодии 2017 года инвестиции действительно показали серьезный рост - 4,8%. Наталия Орлова из "Альфа-банка" в своем недавнем отчете выразила сомнение в том, что такой бурный рост может продолжиться и во втором полугодии.
По ее мнению, кратковременное улучшение статистики связано с законом, который обязал некоторые компании к 1 июля установить новую кассовую технику. При этом Орлова отмечает, что инвестиции в строительстве и сельском хозяйстве упали. Она уверена, что в целом инвестиции не вырастут больше, чем на 3% в этом году.