Оптимистичный Орешкин: в чем особенность нового прогноза минэка

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption Минэк ждет роста экономики более чем на 2% в этом году, хотя эксперты в этом сомневаются

Министерство экономического развития России улучшило прогноз по росту российской экономики, динамике доходов населения и инвестициям. Прогноз, представленный в четверг министром экономического развития Максимом Орешкиным, оказался одним из самых оптимистичных за последние годы. Именно на его основе министерство финансов должно рассчитывать новый бюджет.

Минэк ожидает, что ВВП в 2017 году вырастет на 2,1%, тогда как еще в апреле прогноз был равен 2%. Тогда многие экономисты посчитали эти цифры чересчур оптимистичными.

Ожидается также, что в 2018-20 годах рост ВВП будет постепенно ускоряться и составит в итоге 2,3%. В апреле был совсем другой прогноз: ожидалось замедление роста до 1,5% в ближайшие годы.

Одной из причин оптимизма чиновников стали цены на нефть: в минэке полагают, что в среднем цены в 2017 году составят 49 долларов за баррель против 45,6 доллара в апрельском прогнозе. В 2018 году эксперты ожидают средней цены в 43,8 доллара против 40,8 доллара за баррель в прошлом прогнозе.

Русская служба Би-би-си сопоставила расчеты ведомства с прогнозами различных международных организаций и российских экономистов. Прогноз минэкономразвития оказался одним из самых оптимистичных.

Прогнозы выше всех

Орешкин объяснил увеличение прогноза по росту ВВП тем, что во втором квартале рост ускорился до 2,5% - это самые высокие темпы роста с 2013 года. Однако эксперты посчитали этот рост неустойчивым, а также сомневались, что он может сохраниться надолго.

Орешкин все же отметил, что рост в июле уже замедлился до 1,5%, но связал это с временными факторами - с холодной погодой в начале лета, из-за которой сместился сезон сбора урожая.

Целевой прогноз при этом предполагает ускорение темпов роста вплоть до 2,6% к 2019 году и до 3,1% к 2020 году. Правда, по словам Орешкина, пока что для этого сделано недостаточно.

Международные организации ждут куда более слабого роста экономики России в 2017-18 годах. В начале июля Международный валютный фонд прогнозировал, что в этом и следующем годах российский ВВП вырастет на 1,4%. В прогнозе МВФ говорится о необходимости проводить реформы, в первую очередь, сократить зависимость экономики страны от цен на нефть. Падение цен на нее, согласно докладу МВФ, остается главным риском.

У Организации экономического развития и сотрудничества похожий прогноз - 1,4% в 2017 году и 1,6% в 2018 году. В своем докладе организация называет восстановление экономики России хрупким, а основной его причиной - рост цен на нефть. Мешают российской экономике, по мнению ОЭСР, слабые институты и отсутствие структурных реформ.

Эти прогнозы в целом соответствуют ожиданиям части российских экономистов. Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова в середине августа повысила прогноз по росту ВВП на этот год с 0,8% до 1,4%. При этом Орлова отметила, что основной причиной повышения прогноза стала статистика за второй квартал, а не улучшение ожиданий относительно будущего роста.

В своем докладе она приводит лишь одну возможную причину ускорения роста в 2017 году - "дополнительный всплеск инвестиционной активности" со стороны государства по строительству трубопровода "Сила Сибири" и моста через Керченский пролив в аннексированный Крым.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов, которых опрашивает Центр развития Высшей школы экономики, ВВП в этом году вырастет на 1,4%, а вплоть до 2023 года его темпы роста не превысят 1,8%.

Ожидание ослабления рубля

Среднегодовой курс доллара в этом году, по мнению минэкономразвития, составит 59,7 рубля, а к концу года доллар будет стоить 63 рубля, хотя ранее прогноз составлял 68 рублей. Это означает, что рубль все же немного подешевеет: официальный курс доллара на 1 сентября - 58,54 рубля.

В будущем минэк ожидает ослабления рубля: согласно прогнозу, средний курс доллара в 2018 году составит 64,7 рубля, а в 2019 - 66,9 рубля.

Еще весной этого года Орешкин регулярно говорил, что рубль переоценен и должен подешеветь. После этих заявлений российская валюта действительно иногда слабела, однако в последние недели риторика министра несколько изменилась. На этой неделе Орешкин заявил, что в ближайшие месяцы курс рубля будет стабильным.

Прогнозы аналитиков по курсу рубля к концу года сильно отличаются. Согласно консенсус-опросу агентства Рейтер, доллар будет стоит 60,8-62 рубля. В "Альфа-банке" ожидают 60 рублей за доллар, а в Центре развития ВШЭ - 60,3 рубля к концу этого года и 61,5 рубля к концу следующего. Министерство, таким образом, ожидает большего ослабления рубля, чем большинство аналитиков.

Зарплаты больше, траты меньше

Минэк повысил прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения с 1% до 1,2% в 2017 году. В следующем ожидается, что доходы вырастут на 2,1%.

Министерство также ждет относительно быстрого роста зарплат: в номинальном выражении они должны вырасти в этом году на 7,2%, а следующем - на 8%.

Это несколько противоречит данным Росстата, согласно которым с января по июль реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом статистика по росту номинальных зарплат в целом соответствует ожиданиям минэка.

Розничная торговля, по прогнозу минэкономразвития, в этом году вырастет на 1,2%, а в следующем на 2,9%. В целом подобные оценки соответствуют другим прогнозам: у ОЭСР, например, частный спрос в этом году должен вырасти в России на 1,2%, а в следующем его рост должен ускориться до 2,7%.

Эксперты осторожно говорят о постепенном восстановлении после кризиса потребительской активности и спроса в этом и следующем году. У ОЭСР столь же скромный прогноз, как и у минэка: спрос вырастет на 1,2% в этом году и на 2,7% в следующем.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption После прихода Орешкина минэк начал улучшать прогнозы по росту экономики

Ожидание бурного роста инвестиций

Минэкономразвития резко улучшило прогноз по росту инвестиций. Если раньше министерство рассчитывало на относительно скромный рост в 2%, то теперь ожидает его на уровне 4,1%. В последующие годы чиновники рассчитывают на дальнейшее ускорение роста инвестиций вплоть до 5,7% в 2020 году.

В первом полугодии 2017 года инвестиции действительно показали серьезный рост - 4,8%. Наталия Орлова из "Альфа-банка" в своем недавнем отчете выразила сомнение в том, что такой бурный рост может продолжиться и во втором полугодии.

По ее мнению, кратковременное улучшение статистики связано с законом, который обязал некоторые компании к 1 июля установить новую кассовую технику. При этом Орлова отмечает, что инвестиции в строительстве и сельском хозяйстве упали. Она уверена, что в целом инвестиции не вырастут больше, чем на 3% в этом году.