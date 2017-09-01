Пресса Британии: двойственность России запутывает Запад

В обзоре британских газет:

Взаимонепонимание России и Запада

Швеция и Дания объединяются против России

Венесуэльские надежды Москвы

Двойственная суть российской политики

Financial Times публикует статью российского политолога, а ныне сотрудника Королевского института международных отношений (Чатэм Хаус) в Лондоне Лилии Шевцовой под заголовком "Двойственность реакции России на действия Запада порождает недоразумения с обеих сторон".

Понимает ли Запад Россию? - вопрошает автор.

Можно сформулировать этот вопрос по-другому, продолжает она: "Понимал ли когда-либо Запад Россию? Не стоит забывать, что к моменту краха Советского Союза Запад был убежден, что СССР стабилен, как никогда. Затем, пока Запад восхвалял переход России к демократии и рыночной экономике, Борис Ельцин восстанавливал единоличную власть и создавал олигархический капитализм. В то время как американские эксперты по России пытались найти "общие стратегические цели", а европейцы надеялись на "партнерство в модернизации", люди в Кремле считали Запад врагом, унизившим Россию.

Россия одновременно хочет быть частью Запада и выступает против него Лилия Шевцова в Financial Times

Затем Запад был не раз шокирован российскими гамбитами в Грузии, Сирии и на Украине и пытался прикрыть свой конфуз, повторяя старую мантру, что предсказать действия России невозможно.

Теперь, те, кто не покладая рук пытались наладить партнерство с Россией, говорят, что на конфронтацию пошла сама Москва и что этот выбор зиждется на уходящих далеко в историю корнях. Но если это так, то почему они этого не предвидели?

Напористые жесты Москвы, как, например, приближение на бреющем полете российских истребителей к самолетам НАТО, скорее похоже на попытку Кремля вернуть Запад к хорошим отношениям, но на московских условиях.

Авантюра в Сирии - не противостояние Западу, а попытка заставить его вести переговоры с Россией.

Суть ложного представления Запада о России основана на попытке найти какой-то один, основной тренд в ее политике.

Логика России, в том, что касается ее самосохранения, тем временем основана на двойственности: она одновременно хочет быть частью Запада и выступает против него (то есть она экспортирует западные ресурсы, но при этом пытается оградить российское общество от западного влияния), пишет Лилия Шевцова в Financial Times.

Во времена Советского Союза Запад понимал, как противостоять подобной логике. Но сейчас Россия создала лоббистскую машину внутри самого западного общества, и Запад не понимает, как на это ответить.

Современная Россия сделала то, что не могло прийти в голову советскому руководству: она перенесла свою борьбу за выживание в сами страны Запада, что демонстрируется ее связями с предвыборной кампанией Дональда Трампа и постоянными попытками понять, насколько возможно привлечь к себе или коррумпировать западные элиты.

Непонимание России Западом не помогает его внешней политике, но из этого не следует, что это идет на пользу России.

Хотя это создает поле для маневра Кремлю, он также может недооценивать решимость Запада отвечать на его действия.

Россия была не готова к новым американским санкциям именно потому, что она плохо понимает Запад.

Понять двойственность России сложно. Но эта же двойственность создает проблемы и для Кремля, потому что ему необходимо найти способ выступать против Запада, при этом используя западные ресурсы для своего собственного выживания, пишет Лилия Шевцова в Financial Times.

Россия беспокоит Копенгаген и Стокгольм

Guardian пишет, что Дания и Швеция намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны перед лицом, как они говорят, растущей угрозы со стороны России, в том числе из-за распространяемых из России фейковых новостей и кибератак.

В совместном заявлении министра обороны Швеции Петера Хультквиста и его датского коллеги Клауса Хьорта Фредериксена сказано, что российские "гибридные действия" - от кибератак до дезинформации и распространения фейковых новостей - создают атмосферу неопределенности.

Главная цель Москвы - сохранить существующий стратегический статус-кво и свести до минимума роль НАТО в балтийском регионе Guardian

Если люди "не могут отличить ложные новости и дезинформацию от истины, то подрывается наша безопасность, - говорится в заявлении министров. - Мы все с этим сталкивались, и хотим защитить наше общество в этой сфере".

В этом году шведский Институт международных отношений в Стокгольме обвинил Россию в том, что та использует фейковые новости, поддельные документы и дезинформацию в рамках скоординированной кампании, направленной на то, чтобы как-то повлиять на общественное мнение в Швеции и на процесс принятия решения шведскими политиками.

Авторы исследования говорят, что главная цель Москвы - сохранить существующий стратегический статус-кво и свести до минимума роль НАТО в балтийском регионе, а также не допустить вступления Швеции в альянс.

Хультквист и Фредериксен также сказали, что Швеция и Дания укрепят военное сотрудничество между обеими странами, учитывая повышенную активность военно-морского флота России в Балтийском море и продолжающиеся нарушения воздушного пространства обеих стран со стороны ВВС России.

Среди прочего обе страны намерены проводить совместные учения и обмениваться разведданными.

В январе, после того как в прессе прозвучали обвинения в том, что Россия пыталась повлиять на выборы в США, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сказал, что не может отрицать возможности того, что Россия попробует сделать то же самое во время выборов в Швеции, которые должны состояться в 2018 году, пишет Guardian.

Каракас-Москва

Financial Times пишет, что в то время как США понемногу ужесточают наложенные на Венесуэлу финансовые санкции, Россия обнаружила для себя возможность увеличить свое влияние в Латинской Америке и заручиться геополитическим плацдармом на заднем дворе США.

"Мы этого давно ожидали, и сейчас это случилось, - цитирует газета неназванного российского эксперта, который консультирует Кремль по вопросам отношений с Латинской Америкой. - Это означает, что вес России увеличивается. Кто у них остался кроме нас?", - продолжает он.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он вскоре посетит Россию. Ни Кремль, ни министерство иностранных дел России не подтверждают факт подобного визита в ближайшем будущем, но само заявление Мадуро демонстрирует, что его режим рассматривает Москву как кредитора последней инстанции.

Москва давно уже выступает на стороне авторитарных режимов, даже если кажется, что в краткосрочной перспективе они обречены на провал Financial Times

В то время как остальные потенциальные кредиторы отказываются иметь дело с Венесуэлой, так как в стране ухудшаются как финансовый, так и политический кризисы, Москва готова приобретать венесуэльские нефтяные активы, которые могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе.

Ранее в этом году "Роснефть" предоставила венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) дополнительный кредит в размере одного миллиарда долларов как предоплату за поставки венесуэльской нефти.

"Мадуро давно уже говорит о своем визите в Москву, но сейчас ему просто необходимо туда поехать: ему нужна финансовая помощь, и Россия осталась практически единственной страной, которая может это ему предоставить", - цитирует FT Виктора Семенова из московского Института Латинской Америки.

Другой, неназванный газетой российский эксперт по странам Латинской Америки говорит, что ожидается, что в ближайшие недели Венесуэла запросит мораторий на выплату своей задолженности России, а также новые кредиты.

Москва, пишет газета, давно уже выступает на стороне авторитарных режимов, даже если кажется, что в краткосрочной перспективе они обречены на провал.

В этой игре свою роль играет также и "Роснефть". Как и все российские государственные компании, это с одной стороны коммерческая организация, а с другой - инструмент внешней политики.

С коммерческой точки зрения, "Роснефть" заинтересована Венесуэлой, так как компания может заручиться поставками нефти и другими активами по ценам ниже рыночных.

Сама "Роснефть" отказалась комментировать эти сообщения Financial Times.

Кроме того, пишет газета, Россия сейчас строит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова, которые будут экспортироваться по всей Латинской Америке.

Обзор подготовил Борис Максимов, Русская служба Би-би-си