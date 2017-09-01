Готовы на полет в беспилотном аэротакси? Уже скоро

Правообладатель иллюстрации RTA/Volocopter Image caption Volocopter начнут тестировать уже в конце этого года

Технологические компании мира сейчас ведут энергичные разработки в области летающих такси, как пилотируемых, так и полностью автоматических. Но когда на самом деле эти "умные" коптеры начнут бороздить воздушное пространство наших городов? И многие ли готовы доверить свою жизнь такому транспорту?

Дубай, возможно, станет первым городом, в котором появятся подобные летающие автомобили.

В июне управляющая транспортная компания Дубая подписала соглашение с немецким стартапом Volocopter и в конце этого года в Дубае приступят к тестированию беспилотных воздушных такси.

Volocopter получила 25 миллионов евро (30 миллионов долларов) от инвесторов, среди которых концерн Daimler, на разработку 18-винтового летающего кара, способного перевозить двух пассажиров одновременно.

В рекламном видеоролике проекта говорится, что аэрокар способен развивать скорость до 100 километров в час и находиться в воздухе до 30 минут за счет 9 независимых батарей.

Volocopter уверяет будущих пассажиров, что им никогда не понадобится парашют.

В Дубае также тестируют летающий автомобиль на одного пассажира производства китайской компании.

Но конкуренция в этой сфере сейчас очень высока. Кажется, весь мир ринулся в битву по производству летающих машин.

В феврале этого года компания Uber пригласила главного технолога НАСА Марка Мура возглавить свой "Проект - Поднимайся" по развитию востребованного городского аэротранспорта.

Правообладатель иллюстрации RTA/Ehang Image caption Китайский дрон Ehang 184 будет автоматически приземляться при возникновении малейшей неполадки

Французский концерн Airbus также ведет работы по разработке авиатакси Vahana, обещая, что первый летающий автомобиль появится в 2020 году.

Все эти компании изучают возможности перемещения в воздухе, потому что автодвижение на земле становится все более напряженным. Тот же Сан-Паулу в Бразилии, входящий в десятку богатейших городов мира, по пятницам встает в многокилометровые пробки. Их длина дсотигает 180 километров, а иногда почти 300.

Урбанизация в мире набирает обороты, поэтому нет ничего удивительного в том, что идея об авиатакси так будоражит воображение.

Какими они будут?

Китайский Ehang может взять на борт одного пассажира, Volocopter - двух, а City Airbus - от 4 до 6.

Выбираемая производителями технология горизонтального ротора (пропеллера) позволяет осуществлять вертикальный взлет и вертикальную посадку, что так важно в условиях плотной застройки мегаполиса. Композиционные материалы, такие как углеродное волокно, позволяют сократить вес автомобиля до минимума.

Но как эти воздушные автомобили будут работать на самом деле и будут ли они доступными?

Марк Мур, работающий на Uber, говорит, что цена для 3-4 пассажиров будет сопоставимой с нынешними тарифами такси Uber.

Важный вопрос - учитывая соотношение между мощностью и весом этого транспортного средства, как долго оно сможет оставаться в воздухе на заряде своей батареи. Ведь если вам не нравится, как быстро разряжается дома ваш мобильник, вы вряд ли останетесь довольны, если в небе разрядится ваше такси.

Правообладатель иллюстрации DANIELFORTMANN.COM Image caption Airbus конструирует нечто среднее между самолетом и автомобилем

Китайский дрон Ehang сейчас может летать на протяжении 23 минут.

Но, например, агентство по регулированию авиаперевозок США требует, чтобы у воздушного судна всегда было топливо на резервные 20 минут полета, что сводит продолжительность полета китайского дрона к коммерчески нежизнеспособным трем минутам.

Марк Мур уповает на увеличение емкости батарей. По его словам, этому способствует рост инвестиций в производство электромобилей по всему миру. "Нам не нужны длинные дистанции - 60 миль хватит для самой дальней поездки по городу", - говорит он.

Да и быстрая перезарядка, по его словам, важнее преодоленного расстояния.

Вторым возможным решением проблемы продолжительности нахождения в воздухе может стать создание авиатакси, состоящего из двух частей. Батареи могут храниться в съемной части, и их можно будет быстро поменять перед вылетом, считает редактор журнала Aerospace Тим Робинсон.

Он также говорит о том, что вряд ли авиатакси разрядится в середине поездки - если батареи сядут, авиатакси совершит вынужденную посадку.

"Я думаю, в авиатакси будет много резервных систем, например парашют, который автоматически сработает, если он обнаружится, что скорость спуска превышает допустимые параметры", - объясняет Робинсон.

Воздушное движение

Еще одна серьезная проблема заключается в управлении воздушным пространством и предотвращении столкновений в воздухе.

Марк Мур говорит, что в большинстве крупных городов уже созданы воздушные коридоры для вертолетов, которые могут теоретически использоваться и воздушными такси. Но пилотам вертолетов приходится всякий раз запрашивать разрешение на пролет по такому коридору.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авиатакси скорее всгео помогут решить проблему многокилометровых пробок в мегаполисе

Поэтому в исследовательском центре НАСА сейчас изучают, как сделать так, чтобы воздушные коридоры работали автоматически, например, подключив технологию, которая позволит позволит беспилотным летательным аппаратам контактировать друг с другом и с пассажирскими самолетами, корректируя маршруты.

Самым большим препятствием для развития авиатакси, пожалуй, остается вопрос управления им.

Хотя коммерческие самолеты уже сейчас способны взлетать, летать и приземляться сами по себе, международные контролирующие организации в сфере авиации не разрешают осуществлять полеты без пилотов.

Поэтому беспилотным такси потребуется много времени, чтобы доказать свою безопасность и завоевать доверие потребителя.

По словам Марка Мура, авиатакси станут автономными после 2023 года, но в течение первых 5-10 лет с начала эксплуатации ими будут управлять пилоты - до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для регулирующих органов, что авиатакси безопасны.