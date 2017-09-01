7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Живее всех живых: во что превратился культ Ленина за 100 лет

В октябре 1917 года Владимир Ленин встал во главе советского государства. Тогда же начал зарождаться официальный культ вождя мирового пролетариата. Что значит имя Ленина спустя 100 лет?

2. С кем вы, мастера культуры: доверенные лица Путина о деле Серебренникова

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3. 20 лет со дня гибели принцессы Дианы: памятный эфир "Севаоборота"

20 лет назад в Париже трагически скончалась принцесса Диана. В тот день Сева Новгородцев и его коллеги по радиопередаче "Севаоборот" вышли в эфир со специальным выпуском. Он доступен в радиоархиве Русской службы Би-би-си.

4. #Londonблог: как предметы военного Лондона обрели вторую жизнь

Такие обыденные городские объекты сегодняшнего Лондона, как оградительный столб, забор и туристическое транспортное средство под названием "Лондонская утка", на самом деле связаны с военными действиями. Чем они были во время битв, в которых участвовала Британия? Об этом видеоблог Бена Тавенера.

5. Кто придумал кафе "Жиртрест" и вино Dimon и убедил СМИ, что они существуют

Последние несколько лет в прессе регулярно появляются сенсационные новости о самых странных инициативах: туры в Сирию на передовую, кафе для людей массой от 100 килограммов и тосканское вино под названием Dimon - и все они связаны именем одного человека, Анатолия Аронова. Русская служба Би-би-си разбиралась, кто он такой.

6. Борщевик Сосновского: рукопашный бой на Тверской земле

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"Заживают долго, иногда годами, бывает, что шрамы остаются на всю жизнь", - сказал врач Пьеру и Татьяне Дюлу, чьи дети получили сильные ожоги борщевиком на даче. Родители начали борьбу.

7. Могла ли британская разведка остановить революцию в России?

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31 августа 1918 года в здание посольства Великобритании в Петрограде ворвались сотрудники советской спецслужбы - ВЧК РСФСР. Это был невиданный шаг, ведь посольства во всем мире находятся под дипломатическим иммунитетом. Но большевики спешили остановить участников антисоветского заговора.