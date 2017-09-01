Семь актеров, которые совершенно не похожи на своих персонажей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Эмилия Кларк прославилась благодаря сериалу "Игра престолов"

Поклонники звезд кино и телевидения привыкли воспринимать своих любимых актеров в образе того или иного персонажа. Но нередко они оказываются очень удивлены или огрочены, когда узнают, что их кумир в реальной жизни выглядит совершенно не так, как на экране.

Мы собрали семь наиболее ярких примеров подобных контрастов. Начнем с одного из самых популярных сериалов современности - "Игры престолов".

Одна из главных героинь сериала - Дейенерис Таргариен - покорила миллионы зрителей своими роскошными светлыми локонами. Каково же было удивление поклонников, когда они узнали, что сыгравшая эту роль актриса Эмилия Кларк - вовсе не платиновая блондинка, а обладательница темной шевелюры.

Правообладатель иллюстрации HBO/Getty Images Image caption Эмилия Кларк в образе Дейенерис Таргариен... и в реальной жизни

"Я плохо себя чувствую, когда встречаю людей, которые понимают, что я кхалиси (жена кхала, сказочного военачальника из сериала - прим. Би-би-си) и огорчаются, потому что мы внешне не похожи. Я готова сказать: "Извините, это на самом деле не я! Это парик", - призналась Кларк в интервью изданию InStyle.

"Ни один человек не может быть таким красивым. У молодых людей формируется такое искаженное представление о красоте из-за времени, денег и усилий, которые затрачиваются на производство [сериалов], чтобы люди выглядели шикарно", - отмечает актриса.

Еще одна звезда "Игры престолов" - Лина Хиди - тоже очень сильно меняется внешне в своем экранном образе.

Хиди играет русоволосую и светлокожую Серсею Ланнистер, однако в реальной жизни у актрисы короткие каштановые волосы, а на теле имеется несколько современных татуировок.

Правообладатель иллюстрации HBO/Getty Images Image caption Актрису Лину Хиди непросто узнать вне образа Серсеи Ланнистер

Есть немало других примеров актрис, которых сложно представить вне образа их экранных персонажей. Помните сериал "Дурнушка Бэтти"? Актриса Америка Феррера играет в нем добродушную, но довольно нелепую Бетти Суарес, которая работает в нью-йоркском журнале Mode.

Однако в реальности Феррера совсем не похожа на свою полноватую героиню в очках и с брекетами.

Правообладатель иллюстрации ABC Studios/Getty Images Image caption Америку Ферреру на светском рауте сложно назвать "дурнушкой"

Еще один пример - актриса Тэрин Мэннинг, получившая известность благодаря своей роли заключенной Тиффани Доггетт в сериале "Оранжевый - хит сезона", рассказывающем о жизни в женской тюрьме.

Как мы видим, настоящая Тэрин вовсе не похожа на отчаянную преступницу, которую она воплощает на экране.

Правообладатель иллюстрации Netflix/Getty Images Image caption Тэрин Мэннинг запомнилась многим по роли проститутки и убийцы Тиффани Доггетт

Теперь от актрис перейдем к актерам. Звезду криминального сериала "Настоящий детектив" Мэттью Макконахи сложно распознать в образе пожилого, седовласого и усатого детектива Раста Коула.

Правообладатель иллюстрации HBO/Getty Images Image caption Мэттью Макконахи "постарел и поседел" в роли детектива Коула

Вспомним еще один популярнейший сериал - "Аббатство Даунтон". Актриса Софи Макшера, сыгравшая в нем наивную судомойку Дэйзи Робинсон, выглядит гораздо более уверенной в себе, когда она появляется на красной дорожке.

Правообладатель иллюстрации ITV/Getty Images Image caption Софи Макшера в жизни далека от образа скромной служанки викторианских времен

Но какого актера можно назвать самым неузнаваемым в образе? Пожалуй, это Энди Серкис.

Британский исполнитель сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей, однако больше всего запомнился в образе Голлума из кинотрилогии "Властелин колец".

Правда, стоит отметить, что над перевоплощением Серкиса работали специалисты по компьютерной анимации, поэтому распознать в Голлуме его реальные черты весьма непросто.

Правообладатель иллюстрации New Line Cinema/Getty Images Image caption Энди Серкис - один из главных мастеров перевоплощений в современном кино

Кстати, Серкис и в других ролях совершенно неузнаваем: стоит вспомнить его образы Кинг-Конга в одноименном фильме, Цезаря в "Восстании планеты обезьян" и верховного лидера Сноука в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".