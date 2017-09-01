Семь актеров, которые совершенно не похожи на своих персонажей
Поклонники звезд кино и телевидения привыкли воспринимать своих любимых актеров в образе того или иного персонажа. Но нередко они оказываются очень удивлены или огрочены, когда узнают, что их кумир в реальной жизни выглядит совершенно не так, как на экране.
Мы собрали семь наиболее ярких примеров подобных контрастов. Начнем с одного из самых популярных сериалов современности - "Игры престолов".
Одна из главных героинь сериала - Дейенерис Таргариен - покорила миллионы зрителей своими роскошными светлыми локонами. Каково же было удивление поклонников, когда они узнали, что сыгравшая эту роль актриса Эмилия Кларк - вовсе не платиновая блондинка, а обладательница темной шевелюры.
"Я плохо себя чувствую, когда встречаю людей, которые понимают, что я кхалиси (жена кхала, сказочного военачальника из сериала - прим. Би-би-си) и огорчаются, потому что мы внешне не похожи. Я готова сказать: "Извините, это на самом деле не я! Это парик", - призналась Кларк в интервью изданию InStyle.
"Ни один человек не может быть таким красивым. У молодых людей формируется такое искаженное представление о красоте из-за времени, денег и усилий, которые затрачиваются на производство [сериалов], чтобы люди выглядели шикарно", - отмечает актриса.
Еще одна звезда "Игры престолов" - Лина Хиди - тоже очень сильно меняется внешне в своем экранном образе.
Хиди играет русоволосую и светлокожую Серсею Ланнистер, однако в реальной жизни у актрисы короткие каштановые волосы, а на теле имеется несколько современных татуировок.
Есть немало других примеров актрис, которых сложно представить вне образа их экранных персонажей. Помните сериал "Дурнушка Бэтти"? Актриса Америка Феррера играет в нем добродушную, но довольно нелепую Бетти Суарес, которая работает в нью-йоркском журнале Mode.
Однако в реальности Феррера совсем не похожа на свою полноватую героиню в очках и с брекетами.
Еще один пример - актриса Тэрин Мэннинг, получившая известность благодаря своей роли заключенной Тиффани Доггетт в сериале "Оранжевый - хит сезона", рассказывающем о жизни в женской тюрьме.
Как мы видим, настоящая Тэрин вовсе не похожа на отчаянную преступницу, которую она воплощает на экране.
Теперь от актрис перейдем к актерам. Звезду криминального сериала "Настоящий детектив" Мэттью Макконахи сложно распознать в образе пожилого, седовласого и усатого детектива Раста Коула.
Вспомним еще один популярнейший сериал - "Аббатство Даунтон". Актриса Софи Макшера, сыгравшая в нем наивную судомойку Дэйзи Робинсон, выглядит гораздо более уверенной в себе, когда она появляется на красной дорожке.
Но какого актера можно назвать самым неузнаваемым в образе? Пожалуй, это Энди Серкис.
Британский исполнитель сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей, однако больше всего запомнился в образе Голлума из кинотрилогии "Властелин колец".
Правда, стоит отметить, что над перевоплощением Серкиса работали специалисты по компьютерной анимации, поэтому распознать в Голлуме его реальные черты весьма непросто.
Кстати, Серкис и в других ролях совершенно неузнаваем: стоит вспомнить его образы Кинг-Конга в одноименном фильме, Цезаря в "Восстании планеты обезьян" и верховного лидера Сноука в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".