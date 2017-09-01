Бедствия происходят повсюду, но почему пишут только о Хьюстоне?

Правообладатель иллюстрации Olivia Acland Image caption Абдул Мансарай пробил дыру в потолке своего дома в Сьерра-Леоне, чтобы вызволить жену и детей, заблокированных оползнем

Когда катастрофа - это не катастрофа? Тогда, когда она происходит в определенных частях света, полагают некоторые пользователи социальных сетей.

По мере того как разрушительный ураган "Харви" надвигается на Луизиану, оставляя за собой полосу наводнений в различных районах Техаса, тысячи человек, оказавшихся в зоне стихийных бедствий в Азии и Африке, делятся пережитым и обмениваются фотографиями в соцсетях.

Некоторые из них сетуют на то, что, несмотря на значительно большее число жертв и разрушений, которые оставляет стихия в бедных и густонаселенных странах Азии и Африки, внимание СМИ оказывается в основаном приковано к историям в развитых странах.

"Пока все переживают о Техасе, потоки воды обрушились на Бангладеш, Индию и Непал. Более 1200 человек мертвы", - возмущается в "Твиттере" Марсель Дирсус.

"Меня злит, что мировая пресса настолько озабочена почти беспрестанным освещением трагедии в Техасе, при этом наводнениям в Индии, из-за которых погибли 1200 человек и миллионы лишились крова, посвящается менее 1% времени", - говорится в сообщении, полученном Би-би-си по электронной почте от Сэмюэла Оньемелукве из Нигерии.

Media playback is unsupported on your device Почему ураган "Харви" принес столько разрушений?

Юго-Восточная Азия

Муссонные дожди вызывают катастрофические последствия в наиболее бедных районах Индии, Бангладеш и Непала, где проживает порядка 16 миллионов человек. Благотворительные организации заявляют, что вызванные дождями наводнения стали причиной одного из наиболее серьезных гуманитарных кризисов в регионе за последние годы.

Во вторник жители индийского Мумбаи сообщали в соцсетях, что вода поднялась уже по грудь, и в городе царит полный хаос; не менее пяти человек погибли, включая двоих младенцев.

Без малого 400 тыс. твитов было опубликовано с хэштегами #MumbaiFloods и #MumbaiRains (наводнения и дожди в Мумбаи). Интернет-пользователи обмениваются фотографиями, дают советы и предлагают кров оставшимся без крыши над головой. В частности, получил распространение ролик, на котором видно, как вода затапливает железнодорожную станцию Мулунд к северо-востоку от города.

Некоторые сообщают о добрых делах, совершаемых жителями города, - например о человеке, который раздавал печенье пассажирам автобуса, призывая их не волноваться по поводу наводнения.

"Мой друг тут, в Мумбаи, застрявший в машине по дороге в аэропорт, рассказывал, что жители трущоб выходят на улицу и раздают тем, кого застигла стихия, чай и печенье", - написал Ананд Махиндра, глава Mahindra Group - огромного международного конгломерата, чья штаб-квартира располагается в городе. Этот его пост в "Твиттере" перепечатали у себя более 5000 пользователей.

В штате Бихар на востоке Индии, граничащем с Непалом, жертвами наводнений стали более 500 человек.

"Пока Мумбаи мокнет под дождем, давайте сделаем паузу и вспомним: более 500 погибших в Бихаре, и цифры растут", - написал журналист Радждип Сардесай в твите, который получил 3 тысячи "лайков" и 2 тысячи ретвитов.

Африка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ниамей, столицу Нигера, заливает дождями начиная с июня

В Сьерра-Леоне продолжаются восстановительные работы на месте сошедшего две недели назад оползня, под которым были погребены сотни человек. Не меньше 499 человек погибли, и поиски жертв все еще продолжаются.

Тем временем в Нигере в результате наводнений с начала июня погибли более 40 человек.

Один житель Сьерра-Леоне рассказал Би-би-си, как сумел пробить дыру в потолке своего дома, чтобы его жена и дети смогли выбраться наружу.

"Молитесь и о Сьерра-Леоне тоже", - попросил прошлым вечером в "Твиттере" адвокат Касим Рашид.

Мими Мвакали из ЮАР написала, что терпеть не может сравнивать разные катастрофы, однако "мир с легкостью отводит глаза, когда дело касается Африки.

Другие в то же самое время пытабются привлечь внимание к кризисам, происходящим в Йемене, Ираке и Сирии, которые, как они считают, не получают надлежащего освещения в прессе.

"У меня есть родственники в Хьюстоне, которым пришлось очень туго. Но в то же время я размышляю и о Йемене, и о других странах по всему миру", - написала британская акивистка Клейр Хепворт.

Однако другие пользователи соцсетей призывают воздержаться от создания "иерархии катастроф".

"Взять Сирию, или Сьерра-Леоне, или Хьюстон - везде люди будут переживать горе по-разному. Люди выбирают то, что затрагивает именно их. Эмпатию невозможно контролировать", - пишет в "Твиттере" пользователь Tichaade.