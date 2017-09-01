Теневая экономика в России: больше вреда или пользы?

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption Гаражная экономика, по мнению экспертов, тормозит рост общероссийской

Разрастание теневого сектора в России ведет к замедлению роста экономики и слабому росту производительности труда. Однако избавиться от теневого сектора трудно, так как он играет важную социальную функцию: помогает населению пережить кризис и спасает от безработицы.

Ранее РАНХиГС опубликовал опрос, согласно которому в конце 2016 года неформальный сектор в России вновь начал расти. Исследователи имеют в виду не криминальную занятость, а работу без официального оформления или получение части зарплат в конвертах.

Рост неформального сектора они объясняют последствиями кризиса: найти работу с официальным оформлением и высокой зарплатой сейчас сложно.

Неформальный сектор как препятствие для роста экономики

Наличие неформального сектора, согласно экономической теории, приводит к нерациональному распределению ресурсов в экономике: часть капитала и работников в результате уходят в не самые эффективные производства и отрасли.

В исследовании старшего научного сотрудника Высшей школы экономики Ильи Воскобойникова, который проанализировал последние изменения в российской экономике, приводится пример. Рабочий увольняется с завода и открывает в своем гараже или подвале небольшую мастерскую. Он вроде бы все еще остается в той же отрасли, но производимая им добавленная стоимость будет намного меньше, чем на заводе.

В СМИ такой вид производства называют "гаражной экономикой".

С 2000 по 2013 годы экономика России показывала высокие темпы роста, но при этом было создано всего 3,5 млн новых рабочих мест. В этот период в экономике наблюдался переток рабочих мест: развивались новые сектора экономики, куда уходили люди из менее производительных, эффективность росла.

Однако в этот же период, согласно докладу, рос теневой сектор: из официального в него перетекло примерно 5,3 млн рабочих мест, говорится в исследовании. Если бы не развитие теневого сектора, производительность труда за этот период могла бы расти намного быстрее.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption Неформальная экономика обычно менее производительна, чем формальная

Сильнее всего официальная занятость сократилась в промышленности и сельском хозяйстве, пишет эксперт. Неофициальная занятость выросла в строительстве, торговле и транспорте.

По данным на 2012 год на неформальный сектор приходилось 44,8% всех отработанных в России часов, говорится в исследовании. Особенно значительна доля неформальной занятости в сельском хозяйстве - одном из самых неэффективных секторов российской экономики.

По сравнению с сельским хозяйством в финансовой отрасли доля неформального сектора невелика. В этом секторе тоже есть неформальная занятость, но чаще всего различные фрилансеры, предоставляющие финансовые и деловые услуги, оказываются довольно эффективными работниками.

В 2017 году российские чиновники и эксперты регулярно обсуждали программы реформ, которые помогли бы российской экономике расти быстрее. Чаще всего они говорят о необходимости роста производительности труда. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, написавший программу реформ по заданию Владимира Путина, говорил о необходимости роста расходов на образование, здравоохранение и новые технологии - так более образованные люди смогут более эффективно работать.

Неформальный сектор помогает пережить кризис

Российская экономика по сравнению с мировой не совсем обычно реагирует на кризисы: в периоды спадов снижается объем производства, но безработица почти не растет.

Воскобойников в докладе связывает подобную аномалию с "широким кругом неформальных договоренностей между работодателем и работником": фактически они договариваются о сокращении зарплат или часов работы. С этим согласны и другие эксперты.

В докладе ВШЭ говорится и еще об одном факторе: в неформальном секторе довольно много рабочих мест, поэтому найти там работу проще. Это же подтверждает и недавнее исследование РАНХиГС, в котором рост занятости в неформальном секторе связывают с нехваткой высокооплачиваемых рабочих мест в формальном.

Правообладатель иллюстрации Andrey Mahonin/TASS Image caption Неформальный сектор помогает выживать бедным слоям населения

Неформальный сектор обеспечивает определенный уровень социальной стабильности в российской экономике, пишет Воскобойников. В периоды кризисов население находит неофициальную работу. Обратной стороной этого является замедление роста производительности труда.

О подобной роли теневого сектора на апрельской конференции ВШЭ говорили социологи. Именно неофициальные доходы, по мнению социологов, помогают сгладить неравенство в России. Для бедного населения они являются одним из основных способов удовлетворить свои нужды - оплатить продукты, жилье и другие.

В июле минфин представил проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2018-2020 годы. Значительная часть документа посвящена борьбе с теневым сектором. В условиях слабого экономического роста минфин собирается повысить доходы бюджета, увеличив собираемость налогов.

В докладе РАНХиГС говорится, что усилия правительства в борьбе с теневым сектором недостаточны. Согласно опросу экспертов академии, за последний год серьезно выросла доля россиян, которым все равно, официально они работают или нет - для них важно, чтобы им платили деньги.