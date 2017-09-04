Правообладатель иллюстрации PA Image caption Чаще всего в качестве цели джихадисты выбирают туристические достопримечательности

Журналисты Би-би-си получили доказательства того, что боевики эктремистской группировки "Исламское государство" в 2016 году активно пытались вербовать исполнителей нападений, произошедших в Лондоне в этом году.

Журналисты Би-би-си, общаясь с вербовщиками ИГ, выдавали себя за британских тинейджеров.

На связь с вербовщиками они вышли в прошлом году. Как выянилось, джихадисты уже тогда искали тех, кто может осуществить нападения в Вестминстере и на Лондонском мосту.

Репортеры, работавшие над расследованием, передали полученную информацию службам безопасности Британии. Эксперты по борьбе с терроризмом назвали полученные данные "очень значимыми".

По информации служб безопасности Британии, репортерам удалось выйти на связь с главными вербовщиками "Исламского государства".

Журналисты, выдававшие себя за вымышленных молодых людей, заверили вербовщиков в своей приверженности идее джихада.

В июле прошлого года репортеры, взявшиеся за это расследование, заметили обращение группировки в соцсетях к британским мусульманам. Они пытались убедить своих единоверцев в Британии осуществить нападения близ ряда лондонских туристических достопримечательностей.

Журналисты вышли на связь с одним из вербовщиков, который пригласил их в чат, защищенный шифрованием.

Одного из журналистов, который выдавал себя за живущего с родителями 17-летнего подростка, вербовщики ИГ спросили, знает ли он, где находится Вестминстер. Затем ему сообщили, что Вестминстер является подходящей целью для нападения, потому что там обычно собирается много людей.

"Если у тебя получится... это нанесет огромный ущерб им [Британии]", - пояснил вербовщик.

В декабре 2016 года, другой вербовщик "Исламского государства" рассказал, как надо осуществлять подобные нападения.

"Надо запугать кафиров [неверных, немусульман]. Нужно много жертв. Самый лучший способ добиться этого - убивать обычных людей", - объяснил вербовщик.

Затем вербовщик дал журналистам, выдававшим себя за подростков, почитать инструкции по совершению нападений в "черном интернете". На сайте, который упомянул вербовщик, говорилось о том, как использовать автотранспорт в качестве смертоносного оружия. Также на сайте рассказывалось, как совершать нападение с использованием холодного оружия и по каким частям тела и как надо наносить удары.

Правообладатель иллюстрации Jack Taylor/Getty Images Image caption Пять человек стали жертвами нападения террористов в Вестминстере

Службы безопасности считают, что исполнители нападений в Вестминстере и на Лондонском мосту были завербованы через интернет в ходе переписки с боевиками ИГ в защищенных шифрованием чатах.

22 марта 52-летний британец Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на мосту в Вестминстере, убив четырех человек и ранив более 50 прохожих. Затем он выскочил из автомобиля и убил ножом полицейского у здания парламента.

В июне девять человек погибли и 48 получили ранения, когда трое вооруженных мужчин - Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юссеф Загба - на фургоне выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили несколько человек.

Затем они вышли из машины и начали нападать на людей с ножами близ рынка Боро-маркет. Исполнители теракта надели фальшивые пояса смертников - пластиковые бутылки, перемотанные серой клейкой лентой.

Впервые о планах нападения на Лондонском мосту вербовщик ИГ упомянул в разговоре с журналистами, выдававшими себя за подростков, еще летом прошлого года.

В сообщении журналисту говорилось: "Сейчас главное определиться с местом нападения. Лондонский мост - что скажешь?"

"Фургон, топор, все может сработать", - пояснил вербовщик.

Несколько месяцев спустя джихадист поручил "подростку" прочитать в интернете инструкцию изготовления взрывного устройства.

Один из видеоуроков, которые посоветовал вербовщик, рассказывал о том, как сделать фальшивый пояс смертника. Авторы ролика поясняли, что если надет фальшивый пояс смертника, полиция, скорее всего, не будет пытаться задержать или убить злоумышленника.

Правообладатель иллюстрации Gabriele Sciotto Image caption На напавших на людей на Лондонском мосту были надеты фальшивые пояса смертников

У тех, кто осуществил нападение на Лондонском мосту, были фальшивые пояса смертников. Однако это не спасло их от пуль полицейских.

Рафаэлло Пантуччи, эксперт по борьбе с терроризмом в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, говорит, что информация, которую получили журналисты, является "очень значимой" и дает "исключительно новое представление" о том, как ИГ спланировала и организовала террористические нападения на Лондон.

"Это первые контакты через интернет [с джихадистами], напрямую связанные с нападением на Лондон, которые дали столько информации", - говорит эксперт.

Ранее представители правительства сообщили, что у произошедших в этом году террористических нападений на Лондон, есть ряд общих деталей.

"Абсолютно точно организаторы, террористы и исполнители нападений использовали защищенные шифрованием каналы коммуникации", - заявил ранее министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Есть еще одна общая деталь в организации этих нападений - это просмотр обучающих видеороликов", - добавил министр.

Со слов министра, за последнее время было удалено порядка 250 тысяч материалов и видео, целью которых была радикализация определенных "целевых" для джихадистов групп.

Компания Twitter отметила, что в таких ситуациях чрезвычайно важно эффективное сотрудничество между властями и технологическими компаниями. Известно, что боевики ИГ использовали Twitter для агитации и для того, чтобы установить связь с потенциальными исполнителями нападений, переведя диалог в зашифрованный чат.

Представитель компании Twitter в Великобритании Ник Пиклс, однако, подчеркнул, что Twitter может удалить сообщения джихадистов, но не "идеологию", которая стоит за этими посланиями.

Директор британского Центра анализа и социальных сетей Джейми Барлетт отмечает, что рост мессенджеров, использующих шифрование, создает "невероятно трудную задачу" для служб безопасности, пытающихся вычислить вербовщиков террористов.

"Информацию, проходящую через приложения, использующие шифрование, а также через браузеры с анонимайзерами и "черный интернет", очень сложно мониторить. И все эти каналы развиваются и растут очень быстро", - объяснил Джейми Барлетт.

Боятся, но планы не меняют

Опрос общественного мнения, проведенный Би-би-си и международной исследовательской компанией YouGov, показал, что подавляющее большинство опрошенных (81%) говорят о росте угрозы террористических нападений в Британии за последние пять лет.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Информацию, проходящую через приложения, использующие шифрование, анонимайзеры и "черный интернет", очень сложно мониторить

90% опрошенных считают, что в ближайшее время могут произойти нападения.

Тем не менее, осознание возросшей опасности почти никак не влияет на планы и поведение опрошенных. Только 7% отказались от запланированных уже поездок из-за угрозы терактов.

Однако 19% признались, что стараются отказываться от посещения массовых мероприятий, проходящих в больших помещениях - на стадионах и в концертных залах.

20% говорят о том, что задумываются о своей безопасности, пользуясь общественным транспортом.

При этом большинство респондентов уверено, что беда обойдет их стороной.

69% считают, что сами они или их родственники, скорее всего, не станут жертвами террористов и не окажутся в числе пострадавших от нападений. Только 10% опрошенных полагают, что есть высокая вероятность стать жертвой нападения террористов.