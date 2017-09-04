Испытание ураганом: как Трамп проявил себя в ситуации с "Харви"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 2 сентября президент Трамп и его супруга Мелания помогали раздавать еду жертвам наводнения в Хьюстоне

В истории с ураганом "Харви" Дональд Трамп, похоже, сумел управиться с чрезвычайной ситуацией федерального масштаба с минимальным уроном.

Когда в субботу Трамп направлялся в Техас и Луизиану, настрой на борту президентского лайнера был весьма серьезным.

На бортовых часах было установлено как вашингтонское время, так и время в пункте назначения, и все гадали, что же увидят по прибытии.

Президент был в блейзере и красной бейсбольной кепке. Сотрудники Белого дома были одеты в джинсы и обувь на плоской подошве и, казалось, были готовы к любому развитию событий.

Первая леди Мелания Трамп, напротив, была в туфлях под змеиную кожу на высоких каблуках, которые позже сменила на кроссовки с ослепительно-белыми шнурками.

Это был вторая поездка президента за неделю - и на то были серьезные причины.

Четвертый по количеству жителей город США, Хьюстон, оказался под водой. В результате урагана "Харви" погибли по меньшей мере 47 человек, а более 100 тысяч домов пострадали или были полностью разрушены. Однако все могло быть гораздо хуже - и худшего удалось избежать.

То, как президент руководил действиями правительства, дало ему шанс продемонстрировать свое уверенное лидерство.

Система сработала сравнительно неплохо - что еще более удивительно, учитывая ту сумятицу, которая воцарилась в Белом доме с момента инаугурации.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп встретился с людьми, оставшимися без крова

Период после урагана стал, как ни странно, апогеем президентства Трампа. Он курировал работу федеральных властей по спасению людей, размещению их во временном жилье, и даже лично предложил внести 1 млн долларов на благотворительные цели.

Управление этой кризисной ситуацией внесло разнообразие в его президентство, отмеченное в основном не эффективным управлением, а новостями о ведущихся федеральных расследованиях, неудачных попытках провести законодательные акты и перетряской кабинета.

Большинство людей в Техасе и Луизиане все эти дворцовые интриги совершенно не волнуют. Их проблемы гораздо более насущны, и они были рады увидеть, что президент к ним приехал.

Дональд Трамп проехал с кортежем по наиболее разоренному ураганом району Хьюстона: тут дыра в кирпичной стене, там - гора штукатурки на заднем дворе. Всюду поломанные заборы, свернутые в рулон ковры оставлены у дороги.

Президент вышел из машины, чтобы поговорить с людьми. Его впечатлили их усилия по восстановлению разрушенного. Он и сам приложил руку: на парковке в городке Пэрленд помог погрузить во внедорожники и грузовики бутыли с водой и коробки с чистящими средствами, да еще и поговорил с водителями на дорожку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент лично грузил ящики в Пэрленде

До того как Дональд Трамп приехал на эту парковку, я услышала, как один мужчина рассказывал, что пытался уговорить нескольких человек прийти сюда, чтобы лично встретиться с президентом. Они не пришли. Они спасали людей, сказал он, и у них просто не осталось сил ни на что другое.

Работники федеральных спасательных служб и военнослужащие прочесывали этот район в поисках пострадавших от наводнения. В небе летали "Черные ястребы". Помогали и простые жители - выходили на лодках, чтобы спасать людей. Сотрудники Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Fema) доставляли продовольствие и воду тем, кто оказался отрезан по окраинам.

Пока еще слишком рано подробно критически разбирать, что именно власти сделали правильно, а что не так. Однако первые отчеты показывают, что все службы работали достаточно слаженно, а отвечающие за спасательно-восстановительные работы чиновники вдумчиво координировали усилия.

"Вы спасли жизни многих людей", - сказал в субботу президент пилоту вертолета. И добавил: "Я вами горжусь". Затем он вслух принялся размышлять о том, сколько всего удалось сохранить жизней, но это, конечно, нельзя сказать наверняка.

Когда в 2005 году на Новый Орлеан обрушился в ураган "Катрина", погибли сотни человек. Люди не знали, насколько опасна ситуация, пока уже не было поздно что-либо предпринимать. Или же они были слишком бедны и не имели ни средств передвижения, ни другой возможности как-то спастись.

В случае с "Харви" власти лучше информировали людей об опасности и лучше помогали в эвакуации.

Трамп в тот момент был в Вашингтоне, но как президент отвечал за работу правительства. Как отмечает Френсис Бакли из Университета Джорджа Мейсона, активность Трампа в эти дни была потрясающей, а его призыв провести Национальный день молитвы в память о жертвах урагана Бакли и вовсе называет достойным президента Линкольна.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Трамп с удовольствием делал селфи

Но что даже более важно, отмечает Майкл Капуто, работавший советником в ходе предвыборной кампании Трампа, так это то, что президент назначил компетентных людей.

Брок Лонг - глава Fema - до этого много лет проработал в управлении кризисными ситуациями и знал, как руководить спасательной операцией.

Капуто высоко оценивает тот факт, что президент выбрал именно Лонга, а не кого-нибудь по знакомству - из политических кругов или управленца из страховой сферы.

Сам Брок Лонг, который тоже был с президентом в поездке в минувшую субботу, выглядел озабоченным, что и понятно: ему предстояло еще очень много работы.

И все же действия президента не остались без критики.

В день, когда пришел ураган, президент объявил, что помилует бывшего шерифа Аризоны Джо Арпайо, который известен своим жестоким обращением с нелегалами. Трамп сказал, что понимает - многие будут смотреть в тот день телевизор из-за новостей об урагане - и поэтому решил, что это самое время, чтобы объявить о помиловании.

Кое-кому это показалось нетактичным.

В прошлый вторник он посетил город Корпус-Кристи [первый, принявший на себя удар стихии]. "Сколько народу! - воскликнул он, увидев толпу. - Неплохая явка!" Что-то подобное может сказать кандидат в президенты во время предвыборного митинга, но не избранный президент.

"Трамп - это Трамп", - комментирует Патрик Миллер, профессор-политолог из Канзасского университета в городе Лоренс, и поясняет, что Трамп постоянно говорит о "своем успехе, своем состоянии, своем рейтинге".

"Всё только о нем", - замечает Миллер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Житель Хьюстона Эрнесто Рамирес разбирает завалы в собственном доме, причиненне ураганом "Харви"

В субботу Трамп тоже несколько раз сморозил нечто неудобоваримое. "Приятно вам провести время!" - сказал он вслед шоферу, которые отправлялся восстанавливать разрушенные районы Техаса. А когда президент решил помочь раздавать еду, то не смог сразу надеть резиновые перчатки и пошутил: "У меня слишком большие руки".

И все же, по "шкале Трампа", все то, что он сказал в субботу и до этого на неделе, не так уж ужасно. Похоже, что его искренне заинтересовали люди, с которым он встретился в субботу, и что он действительно переживал за них.

Трамп поднялся на борт президентского самолета, подняв в воздух кулак - дважды помахал им и направился обратно в Вашингтон.