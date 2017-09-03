История самых мощных ядерных испытаний

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый атомный взрыв был произведен в США в штате Нью-Мексико в 1945 году

Судя по всему, водородная бомба, взорванная в воскресенье на ядерном полигоне в КНДР, была мощной.

По некоторым оценкам, ее мощность составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в пять раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной американцами на Нагасаки в августе 1945 года, от взрыва которой погибли 70 тысяч человек.

Но до самого мощного термоядерного заряда, испытанного Советским Союзом в 1961 году, - так называемой "Царь-бомбе", северокорейской водородной бомбе далеко.

В Норвегии и Финляндии ударная волна этого взрыва разбивала оконные стекла. Она обогнула земной шар три раза.

Это термоядерное устройство трудно назвать бомбой - его размеры слишком велики для этого. Оно весило 27 тонн и имело диаметр 8 метров. Это означает, что использовать его в качестве реального оружия было затруднительно.

Оно было сброшено с бомбардировщика и спускалось за землю на парашюте. Экипаж самолета уцелел, хотя подвергся большой опасности.

Позднее выяснилось, что этот заряд планировалась сделать еще более мощным - до 100 мегатонн, но тут проектировщики спохватились, что радиоактивное заражение местности окажется слишком масштабным.

Советский Союз провел до 1963 года еще несколько испытаний сверхмощных термоядерных устройств, каждое из которых имело мощность в 20-24 мегатонны.

Но более половины всех взорванных ядерных устройств, число которых превышает 2 тысячи, было произведено США - единственной страной, которая применила атомное оружие в военных целях.

В ноябре 1952 года США произвели взрыв первой в мире водородной бомбы, которая по мощности намного превышала атомные заряды. Это устройство под кодовым обозначением "Айви Майк" весило 62 тонны и имело мощность 10 мегатонн. Оно было взорвано на полигоне на Маршалловых островах в Полинезии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Взрыв первой американской водородной бомбы в 1952 году

Кадры кинохроники запечатлели взрыв с борта военного корабля в 50 км от эпицентра.

Физик Харольд Эгню, который был участником американского атомного проекта, находился на борту одного из кораблей. Вот что он впоминал: "Я никогда не забуду волну жара, которая охватила нас. Это была не ударная волна - жара постоянно усиливалась, и это было очень страшно".

Облако от взрыва поднялось на высоту около 50 км, его диаметр был около 100 км. Атолл Эниветок, на котором было размещено взрывное устройство, был полностью уничтожен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В настоящее время на месте испытаний ядерного оружия на Маршалловых островах установлен огромный бетонный купол

Но самым мощным ядерным зарядом, взорванным американцами в рамках серии испытаний под названием Castle на атолле Бикини на Маршалловых островах в 1954 году, стало устройство "Браво".

Устройство "Касл Браво" поразило ученых, разработавших его, неожиданными результатами испытания. Его мощность должна была составить 5 тысяч килотонн, но в реальности взрыв оказался в три раза мощнее. Радиация после взрыва выпала на территории более 11 тысяч кв. км.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Этот взрыв 1956 года был лишь одним из нескольких, проведенных на атолле Бикини в 1950-х годах

Местное население островов было эвакуировано, но загрязнение местности было таким масштабным, что от него пострадали сотни людей. Под радиоактивный пепел попали не только жители соседних атоллов, но и рыбаки японского рыболовного судна, которые заболели лучевой болезнью.

В 1997 году Международное агентство по атомной энергии заявило, что атолл Бикини не может быть заселен людьми на постоянной основе из-за остающегося сильного радиоактивного загрязнения.