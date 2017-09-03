Как добыча песка убивает реки в Кении

  • 3 сентября 2017
Макуэни

Без песка бетон не приготовить. По всей Африке в руслах рек ведется интенсивная добыча песка, который требуется переживающей бум строительной отрасли. При этом мало кто задумывается о том, как это влияет на состояние рек и живущих по ее берегам людей.

Рассказ побывавшей в Кении Харриет Констебль.

Песок. В этом слове сливаются счастливые воспоминания детства - мы все строили из него замки и крепости, следили, как по его поверхности разбегаются крабы, кувыркались в выкопанных ямах.

Песок. Из него состоят сверкающие в лучах солнца пляжи. Миллионы и миллиарды песчинок - результат бесконечной работы ветра и воды, обтачивающих камни. Песок лежит повсюду, никто никогда не слышал, чтобы его не хватало. И всё же мир сталкивается с его дефицитом.

Пляж в Тиви
Image caption Пляж в Тиви на кенийском побережье исчезает из-за добычи здесь песка, а ведь здесь откладывают яйца морские черепахи

Дело в том, что все основные строительные материалы - бетон, кирпич и стекло - имеют в своем составе песок. Рост населения и растущая потребность в жилье привели к тому, что песок стал, наряду с водой, самым востребованным ресурсом мира. С каждым годом спрос на него растет и составляет многие миллиарды тонн.

По оценке ООН, из песка, использованного в мире в 2012 году, можно было бы построить стену высотой 27 метров и такой же толщиной вдоль всего экватора. Для того, чтобы оказаться среди песка, не обязательно отправляться на пляж - наши города представляют собой по сути дела гигантские песчаные замки, замаскированные под бетон.

Землечерпалка
Image caption Землечерпалка, бросившая якорь у рифа пляжа Тиви, подымает со дна массу песка. Это песок осаждается на кораллы, душит рыбу и губит черепах, которые питаются донными водорослями.

Необходимый для создания строительных материалов песок добывается со дна рек и морей. Песок пустынь для этого не годится - он слишком мелкий и сыпучий.

Гигантские стройки быстро опустошили залежи морских песков в Дубае и теперь, несмотря на то что этот город-государство стоит на песке, туда завозят строительный песок из Австралии.

Что может быть невиннее песка? Но огромный спрос на него приводит к социальным и экологическим проблем, и даже к гибели людей.

В Индии в последние годы появился черный рынок песка, который контролирует местная мафия. В Китае крупнейшее в стране пресноводное озеро Поянху быстро высыхает из-за добычи песка. Сотни местных жителей живут рыбной ловлей в озере; это важная остановка миллионов перелетных птиц.

В Кении добыча песка в руслах рек в восточной провинции Макуени приводит к тому, что местные крестьяне лишаются доступа к воде.

Русло реки Кикуу
Image caption Зимой во время дождей вода заполняет русло реки Кикуу, а затем уходит в песок, откуда летом ее вычерпывают местные жители

Население этой страны в восточной Африке должно удвоиться в ближайшие 40 лет. Огромные проекты по развитию инфраструктуры крайне нужны, как, например, строительство новой железной дороги.

Но на это требуются миллионы тонн песка. Залежи его в прибрежной части и внутренних реках близки к истощению, но в Макуени последствия дефицита песка ощущаются особенно остро.

Новая железная дорога
Image caption Новая ширококолейная железная дорога SGR пройдет черех всю Кению от Момбасы до Найроби на расстояние 609 км

Средняя годовая температура в Макуени составляет более 35 градусов. Пересыхающие летом реки - типичный элемент местной географии. Зимой и весной эти реки наполняются водой, которая уходит в песок.

В сухой сезон почти миллион местных жителей добывает воду, копая колодцы в песчаных отложениях рек. Но когда песка в реке не остается, вода просто уходит по скальному дну дальше и люди остаются без нее.

Энтони Муа Кимеу
Image caption Энтони Муа Кимеу показывает мне новые берега реки Киломе-Иколья

Я побывала в нескольких местах в провинции, где ведется добыча песка. "Мы считаем, что река умерла", - говорит мне местный житель Энтони, стоя на краю крутого обрывистого берега реки Киломе-Иколья в Макуени.

Всего пару лет назад этого обрыва не было. А теперь до дна реки всего 10 метров.

Из-под земли у нас под ногами пробиваются корни деревьев, а на дне реки не видно песка, только сухие плиты каменной породы.

"Здесь больше нельзя докопаться до песка", - замечает Энтони.

Энтони Муа Кимеу
Image caption "Никто здесь не может найти воду", - замечает фермер Энтони

Жизнь местных жителей зависит от судьбы этой реки, но для некоторых песок - это возможность заработать. В этих бедных местах, где работы нет, оскудение природных ресурсов оборачивается кровью.

Местный полицейский Джеффри Касиоки пытался помешать незаконной добыче песка в Макуени. В феврале 2011 года средь бела дня на него напала группа молодых людей. Они разбили ему голову и прострелили отравленными стрелами.

Айрин Ндуку Касиони
Image caption Айрин Ндуку Касиони показывает мне портрет покойного мужа, погибшего от рук местной "песчаной мафии"

Стоя над его могилой, его вдова Айрин рассказывает мне: "Его убили, чтобы все знали - песок будут добывать и дальше". Она с трудом сдерживает слезы, касаясь песчаного холмика над могилой.

Мы с Энтони идем вдоль реки и вскоре натыкаемся на группу рабочих, которые под жарким полуденным солнцем сгребают в кучу речной песок в ожидании грузовика, который увезет его.

Рабочий Ричард Мутинда
Image caption Рабочий Ричард Мутинда сгребает песок в кучу, которую увезет на стройку грузовик. Каждый день с этого участка реки Нтанге увозят более 100 тонн песка. На этой реке есть 15-20 таких участков.

Пока я размышляю о том, не превратится ли вскоре песок в воспоминание детства, окружающие меня люди думают о куда более злободневной заботе - без песка и воды жизнь здесь угаснет, и им придется распроститься с этой рекой.

Сотни грузовиков вывозят с реки песок

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