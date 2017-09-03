Как добыча песка убивает реки в Кении

Без песка бетон не приготовить. По всей Африке в руслах рек ведется интенсивная добыча песка, который требуется переживающей бум строительной отрасли. При этом мало кто задумывается о том, как это влияет на состояние рек и живущих по ее берегам людей.

Рассказ побывавшей в Кении Харриет Констебль.

Песок. В этом слове сливаются счастливые воспоминания детства - мы все строили из него замки и крепости, следили, как по его поверхности разбегаются крабы, кувыркались в выкопанных ямах.

Песок. Из него состоят сверкающие в лучах солнца пляжи. Миллионы и миллиарды песчинок - результат бесконечной работы ветра и воды, обтачивающих камни. Песок лежит повсюду, никто никогда не слышал, чтобы его не хватало. И всё же мир сталкивается с его дефицитом.

Image caption Пляж в Тиви на кенийском побережье исчезает из-за добычи здесь песка, а ведь здесь откладывают яйца морские черепахи

Дело в том, что все основные строительные материалы - бетон, кирпич и стекло - имеют в своем составе песок. Рост населения и растущая потребность в жилье привели к тому, что песок стал, наряду с водой, самым востребованным ресурсом мира. С каждым годом спрос на него растет и составляет многие миллиарды тонн.

По оценке ООН, из песка, использованного в мире в 2012 году, можно было бы построить стену высотой 27 метров и такой же толщиной вдоль всего экватора. Для того, чтобы оказаться среди песка, не обязательно отправляться на пляж - наши города представляют собой по сути дела гигантские песчаные замки, замаскированные под бетон.

Image caption Землечерпалка, бросившая якорь у рифа пляжа Тиви, подымает со дна массу песка. Это песок осаждается на кораллы, душит рыбу и губит черепах, которые питаются донными водорослями.

Необходимый для создания строительных материалов песок добывается со дна рек и морей. Песок пустынь для этого не годится - он слишком мелкий и сыпучий.

Гигантские стройки быстро опустошили залежи морских песков в Дубае и теперь, несмотря на то что этот город-государство стоит на песке, туда завозят строительный песок из Австралии.

Что может быть невиннее песка? Но огромный спрос на него приводит к социальным и экологическим проблем, и даже к гибели людей.

В Индии в последние годы появился черный рынок песка, который контролирует местная мафия. В Китае крупнейшее в стране пресноводное озеро Поянху быстро высыхает из-за добычи песка. Сотни местных жителей живут рыбной ловлей в озере; это важная остановка миллионов перелетных птиц.

В Кении добыча песка в руслах рек в восточной провинции Макуени приводит к тому, что местные крестьяне лишаются доступа к воде.

Image caption Зимой во время дождей вода заполняет русло реки Кикуу, а затем уходит в песок, откуда летом ее вычерпывают местные жители

Население этой страны в восточной Африке должно удвоиться в ближайшие 40 лет. Огромные проекты по развитию инфраструктуры крайне нужны, как, например, строительство новой железной дороги.

Но на это требуются миллионы тонн песка. Залежи его в прибрежной части и внутренних реках близки к истощению, но в Макуени последствия дефицита песка ощущаются особенно остро.

Image caption Новая ширококолейная железная дорога SGR пройдет черех всю Кению от Момбасы до Найроби на расстояние 609 км

Средняя годовая температура в Макуени составляет более 35 градусов. Пересыхающие летом реки - типичный элемент местной географии. Зимой и весной эти реки наполняются водой, которая уходит в песок.

В сухой сезон почти миллион местных жителей добывает воду, копая колодцы в песчаных отложениях рек. Но когда песка в реке не остается, вода просто уходит по скальному дну дальше и люди остаются без нее.

Image caption Энтони Муа Кимеу показывает мне новые берега реки Киломе-Иколья

Я побывала в нескольких местах в провинции, где ведется добыча песка. "Мы считаем, что река умерла", - говорит мне местный житель Энтони, стоя на краю крутого обрывистого берега реки Киломе-Иколья в Макуени.

Всего пару лет назад этого обрыва не было. А теперь до дна реки всего 10 метров.

Из-под земли у нас под ногами пробиваются корни деревьев, а на дне реки не видно песка, только сухие плиты каменной породы.

"Здесь больше нельзя докопаться до песка", - замечает Энтони.

Image caption "Никто здесь не может найти воду", - замечает фермер Энтони

Жизнь местных жителей зависит от судьбы этой реки, но для некоторых песок - это возможность заработать. В этих бедных местах, где работы нет, оскудение природных ресурсов оборачивается кровью.

Местный полицейский Джеффри Касиоки пытался помешать незаконной добыче песка в Макуени. В феврале 2011 года средь бела дня на него напала группа молодых людей. Они разбили ему голову и прострелили отравленными стрелами.

Image caption Айрин Ндуку Касиони показывает мне портрет покойного мужа, погибшего от рук местной "песчаной мафии"

Стоя над его могилой, его вдова Айрин рассказывает мне: "Его убили, чтобы все знали - песок будут добывать и дальше". Она с трудом сдерживает слезы, касаясь песчаного холмика над могилой.

Мы с Энтони идем вдоль реки и вскоре натыкаемся на группу рабочих, которые под жарким полуденным солнцем сгребают в кучу речной песок в ожидании грузовика, который увезет его.

Image caption Рабочий Ричард Мутинда сгребает песок в кучу, которую увезет на стройку грузовик. Каждый день с этого участка реки Нтанге увозят более 100 тонн песка. На этой реке есть 15-20 таких участков.

Пока я размышляю о том, не превратится ли вскоре песок в воспоминание детства, окружающие меня люди думают о куда более злободневной заботе - без песка и воды жизнь здесь угаснет, и им придется распроститься с этой рекой.

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