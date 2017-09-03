"Беспредел творится на Земле!": как прошел митинг мусульман в Москве

Media playback is unsupported on your device Акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве

Около тысячи мусульман собрались в воскресенье на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве. Они недовольны гонениями на своих единоверцев в этой азиатской стране - по их мнению, там происходит геноцид мусульман. Собравшиеся в центре Москвы люди требовали реакции российских властей на ситуацию в Мьянме.

Разгоряченная толпа появилась на Никитской около полудня по московскому времени. На митинг пришли в основном молодые мужчины. Были и небольшие группы женщин с детьми, но они стояли в стороне от основной массы.

Люди заняли тротуары по обеим сторонам улицы, некоторые забирались на заборы и наблюдали за происходящим оттуда. Почти каждые пять минут над улице раздавался крик "Такбир!". Собравшиеся отвечали стройным хором "Аллаху акбар". Периодически толпа скандировала "Буддисты-террористы".

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены созданной в октябре 2016 года "Армии спасения рохинджа Аракана" провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали антитеррористическую операцию.

Агентство Рейтер в пятницу сообщило со ссылкой на армию Мьянмы, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: были убиты 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Ракхайн - самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.

Image caption На Никитскую вышли около тысячи мусульман - полиция их разгонять не стала

Воскресная акция 3 сентября для Москвы беспрецедентная - еще никогда мусульмане не выходили на несанкционированные митинги в таком количестве.

Тем более приверженцы ислама не проводили массовых мероприятий против политики иностранных государств по отношению к их единоверцам.

Полицейские вели себя нехарактерно для подобной ситуации. Несмотря на то, что акция не была санкционирована, никто не призывал собравшихся мусульман разойтись.

Традиционных для подобных несанкционированных акций объявлений в мегафон - "граждане, ваша акция незаконна" или "граждане, покиньте улицу, вы мешаете проходу других граждан" - на этот раз слышно не было.

Полиция лишь отгородила тротуары Никитской улицы с обеих сторон от проезжей части и не давала толпе выходить на дорогу. Толпа, впрочем, и не пыталась.

Image caption Протестующих на Никитской держали в оцеплении

Сотрудников правоохранительных органов на митинге работало чуть ли не столько же, сколько пришло туда участников. Полицейские выставили оцепление по обеим сторонам Никитской, рядом дежурили бойцы Росгвардии и ОМОНа в полной боевой экипировке. Столкновений между полицейскими и митингующими не произошло.

"Кто хочет поехать туда и умереть там?"

Из толпы звучали самые разные призывы. Некоторые предлагали собравшимся отправиться пешком в Мьянму и воевать за мусульман там. На вопрос одного из ораторов "кто хочет поехать туда и умереть там?", около 50 человек подняли руки и начали кричать "Аллаху акбар".

"Если они проблему не решат, клянусь Аллахом, мы джихад будем делать", - кричал в мегафон другой митингующий.

Часть собравшихся, настроенных менее воинственно, предлагала остаться на улице у посольства и не уходить, пока притеснения мусульман в Мьянме не прекратятся.

"В новостях российских не освещается информация, в Бирме (другое название Мьянмы) идут массовые убийства мусульман, много видео приходит, как людей убивают, заживо закапывают. Почему никакой реакции нету?" - возмущался в разговоре с Би-би-си один из участников акции.

Другой очень эмоционально кричал, что единственное требование митингующих - "коридор" в Мьянму. Сам он утверждал, что готов поехать туда лично.

"Беспредел творится на Земле! Пришли показать, что мы недовольны - детей убивают женщин убивают, стариков убивают - геноцид!" - сказал Би-би-си еще один мужчина из числа митингующих.

"Мы пришли сюда разговаривать за братьев мусульман, - объяснял другой участник акции. - А собраться здесь должны были не только мы, а все нации за мир. Мы хотим донести это (обеспокоенность за мусульман в Мьянме - прим. Би-би-си) до Путина! Бумажки ничего не решают! Надеюсь, он увидит этот митинг".

Около двух часов дня по московскому времени на Никитскую приехали представители депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, который близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Один из выступавших рассказал, что им удалось связаться с послами Мьянмы через МИД, и что в течение часа им устроят переговоры. Переговоров так и не последовало.

Примерно через час мегафон взял человек, которого митингующие в толпе называли представителем Чечни. Он предложил собравшимся подписать петицию на имя президента Владимира Путина и мирно разойтись.

Людям раздали пустые листы бумаги A4, куда они начали записывать свои имена. Причем саму петицию митингующим никто не показал.

"Думают, что нас как баранов сюда согнали - это не так"

Image caption Те, кому не хватило места на улице, сидели на заборах

Митинг у посольства Мьянмы примечателен еще и тем, что организаторов, как таковых, или лидера у него не было. Толпой раздраженных мусульман никто толком не управлял, мегафон ходил по рукам, иногда кто-то начинал громко обращаться к толпе с различными призывами, и тогда собравшиеся замолкали и шикали друг на друга, слушая его.

Выступление обычно заканчивалось криками "Аллаху акбар". Участники митинга в разговорах с корреспондентом Русской службой Би-би-си зачастую признавались, что не знают, кто выступает, и вообще впервые видят этих людей. Но речи ораторов они поддерживали.

Image caption Мусульмане собирались на митинг, пересылая друг другу эту картинку

Собравшиеся утверждали, что вышли на акцию по призыву в социальных сетях и прочитав в интернете о ситуации с мусульманами в Мьянме. Некоторые показывали на смартфонах посты с призывом выйти на митинг к посольству в поддержку людей единоверцев в Мьянме.

Эти записи, по их словам, распространялись как через социальные сети, так и в закрытых чатах в Telegram и WhatsApp. Никто из опрошенных Би-би-си участников митинга не сказал, что у акции был некий организатор. Впрочем, некоторые ссылались на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

1 сентября он написал в "Инстаграме", что в Мьянме происходят "массовые убийства, изнасилования, сжигание живых людей на кострах, разведенных под железными листами, уничтожение всего, что принадлежит мусульманам". Кадыров заявил, что власти Мьянмы "стремятся уничтожить народ" рохинья.

В субботу глава Чечни в трансляции в "Инстаграме" обвинил российские СМИ в замалчивании ситуации в Мьянме. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают сегодня преступления, то я против позиции России", - сказал он. Впрочем, Кадыров отметил, что уверен - "убийц и насильников поддерживать никто не будет".

"Несколько дней назад в Инстаграме мы написали о том, что планируем подать заявку на официальный митинг и пикет в префектуру города Москвы. Через какой-то промежуток времени в интернете появился другой призыв собраться у посольства Мьянмы. Мы, конечно, людей отговаривали, потому что у нас планировалась законная акция, но уже ближе к вечеру я понял, что призыв к стихийному митингу остановить невозможно, весь интернет был заполнен этими призывами", - рассказал Би-би-си председатель Совета вайнахской молодёжи Москвы Азамат Минцаев.

По его словам, главное пожелание собравшихся - чтобы Россия выразила свою позицию по происходящему в Мьянме.

"Думают, что нас как баранов сюда согнали - это не так", - сказал Би-би-си один из участников митинга по имени Абдулла. Он рассчитывает, что политики поймут - "дальше молчать нельзя", и уверен, что "если Россия скажет свое слово", то в Мьянме притеснения мусульман прекратятся.

"В такой ситуации молчать - преступление", - убежден участник акции. Абдулла считает, что митинг также показал - мусульмане могут мирно собраться и "требовать свое по праву". Впрочем, он знал, что несанкционированные митинги запрещены, и был готов, что его могут задержать.

"Но я бы стеснялся в зеркало на себя смотреть, если бы не пришел", - добавил Абдулла.

Image caption Митинг закончился совместной молитвой

К четырем часа дня по московскому времени митингующие начали расходиться. Часть отправились на молитву в соседний сквер возле продуктового магазина. Несколько групп по 20-30 человек оставались на Никитской до шести вечера, но они, в основном, ничего не скандировали, а обсуждали митинг между собой и решали, когда и где собираться вновь.

Полиция, в свою очередь, ближе к вечеру полностью открыла движение по Никитской и сняла оцепление. Источник в органах правопорядка сообщил ТАСС, что митинг собрал около 800 участников. Собеседники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах также заявили, что "нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано".

Молчание Кремля и новые митинги

Кремль не стал комментировать ни преследования мусульман в Мьянме, ни сам митинг.

"Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения вызывают обеспокоенность", - признался журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "не имея реальной информации", трудно давать комментарии.

Рамзан Кадыров в воскресенье днем призвал всех неравнодушных к ситуации в Мьянме отправлять протесты в ООН и посольство Мьянмы. Глава Чечни написал в Инстаграме, что "армия в Мьянме уничтожает народ рохинья".

"Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира", - отметил он. Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме, по его словам, "свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства": "Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали". Он напомнил, что 12 сентября в Нью-Йорке откроется 72-я очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и в предварительной повестке "нет ни слова о событиях в Ракхайне".

На понедельник, 4 сентября в Чечне запланирована акция в поддержку мусульман в Мьянме.

"В понедельник в 11:00 в Грозном пройдет митинг против бесчеловечных убийств огромного количества ни в чем не повинных людей", - написал в Инстаграме председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

По его словам, нужно "выразить свой протест и твердо показать всему миру, что где бы не находились наши братья и сестры по вере, мы их никогда не оставим".

Митинг должен пройти на площади перед мечетью "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова. После митинга в 12:30 в мечети пройдет коллективная молитва "за притесненных мусульман", заявил Даудов.

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