"Беспредел творится на Земле!": как прошел митинг мусульман в Москве

Сергей Горяшко Русская служба Би-би-си, Москва
  • 3 сентября 2017
Media playback is unsupported on your device
Акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве

Около тысячи мусульман собрались в воскресенье на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве. Они недовольны гонениями на своих единоверцев в этой азиатской стране - по их мнению, там происходит геноцид мусульман. Собравшиеся в центре Москвы люди требовали реакции российских властей на ситуацию в Мьянме.

Разгоряченная толпа появилась на Никитской около полудня по московскому времени. На митинг пришли в основном молодые мужчины. Были и небольшие группы женщин с детьми, но они стояли в стороне от основной массы.

Люди заняли тротуары по обеим сторонам улицы, некоторые забирались на заборы и наблюдали за происходящим оттуда. Почти каждые пять минут над улице раздавался крик "Такбир!". Собравшиеся отвечали стройным хором "Аллаху акбар". Периодически толпа скандировала "Буддисты-террористы".

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены созданной в октябре 2016 года "Армии спасения рохинджа Аракана" провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали антитеррористическую операцию.

Агентство Рейтер в пятницу сообщило со ссылкой на армию Мьянмы, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: были убиты 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Ракхайн - самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.

Акция мусульман у посольства Мьянмы
Image caption На Никитскую вышли около тысячи мусульман - полиция их разгонять не стала

Воскресная акция 3 сентября для Москвы беспрецедентная - еще никогда мусульмане не выходили на несанкционированные митинги в таком количестве.

Тем более приверженцы ислама не проводили массовых мероприятий против политики иностранных государств по отношению к их единоверцам.

Полицейские вели себя нехарактерно для подобной ситуации. Несмотря на то, что акция не была санкционирована, никто не призывал собравшихся мусульман разойтись.

Традиционных для подобных несанкционированных акций объявлений в мегафон - "граждане, ваша акция незаконна" или "граждане, покиньте улицу, вы мешаете проходу других граждан" - на этот раз слышно не было.

Полиция лишь отгородила тротуары Никитской улицы с обеих сторон от проезжей части и не давала толпе выходить на дорогу. Толпа, впрочем, и не пыталась.

Акция мусульман у посольства Мьянмы
Image caption Протестующих на Никитской держали в оцеплении

Сотрудников правоохранительных органов на митинге работало чуть ли не столько же, сколько пришло туда участников. Полицейские выставили оцепление по обеим сторонам Никитской, рядом дежурили бойцы Росгвардии и ОМОНа в полной боевой экипировке. Столкновений между полицейскими и митингующими не произошло.

"Кто хочет поехать туда и умереть там?"

Акция мусульман у посольства Мьянмы

Из толпы звучали самые разные призывы. Некоторые предлагали собравшимся отправиться пешком в Мьянму и воевать за мусульман там. На вопрос одного из ораторов "кто хочет поехать туда и умереть там?", около 50 человек подняли руки и начали кричать "Аллаху акбар".

"Если они проблему не решат, клянусь Аллахом, мы джихад будем делать", - кричал в мегафон другой митингующий.

Часть собравшихся, настроенных менее воинственно, предлагала остаться на улице у посольства и не уходить, пока притеснения мусульман в Мьянме не прекратятся.

"В новостях российских не освещается информация, в Бирме (другое название Мьянмы) идут массовые убийства мусульман, много видео приходит, как людей убивают, заживо закапывают. Почему никакой реакции нету?" - возмущался в разговоре с Би-би-си один из участников акции.

Другой очень эмоционально кричал, что единственное требование митингующих - "коридор" в Мьянму. Сам он утверждал, что готов поехать туда лично.

"Беспредел творится на Земле! Пришли показать, что мы недовольны - детей убивают женщин убивают, стариков убивают - геноцид!" - сказал Би-би-си еще один мужчина из числа митингующих.

"Мы пришли сюда разговаривать за братьев мусульман, - объяснял другой участник акции. - А собраться здесь должны были не только мы, а все нации за мир. Мы хотим донести это (обеспокоенность за мусульман в Мьянме - прим. Би-би-си) до Путина! Бумажки ничего не решают! Надеюсь, он увидит этот митинг".

Около двух часов дня по московскому времени на Никитскую приехали представители депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, который близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Один из выступавших рассказал, что им удалось связаться с послами Мьянмы через МИД, и что в течение часа им устроят переговоры. Переговоров так и не последовало.

Примерно через час мегафон взял человек, которого митингующие в толпе называли представителем Чечни. Он предложил собравшимся подписать петицию на имя президента Владимира Путина и мирно разойтись.

Людям раздали пустые листы бумаги A4, куда они начали записывать свои имена. Причем саму петицию митингующим никто не показал.

"Думают, что нас как баранов сюда согнали - это не так"

Акция мусульман у посольства Мьянмы
Image caption Те, кому не хватило места на улице, сидели на заборах

Митинг у посольства Мьянмы примечателен еще и тем, что организаторов, как таковых, или лидера у него не было. Толпой раздраженных мусульман никто толком не управлял, мегафон ходил по рукам, иногда кто-то начинал громко обращаться к толпе с различными призывами, и тогда собравшиеся замолкали и шикали друг на друга, слушая его.

Выступление обычно заканчивалось криками "Аллаху акбар". Участники митинга в разговорах с корреспондентом Русской службой Би-би-си зачастую признавались, что не знают, кто выступает, и вообще впервые видят этих людей. Но речи ораторов они поддерживали.

Телефон протестующего
Image caption Мусульмане собирались на митинг, пересылая друг другу эту картинку

Собравшиеся утверждали, что вышли на акцию по призыву в социальных сетях и прочитав в интернете о ситуации с мусульманами в Мьянме. Некоторые показывали на смартфонах посты с призывом выйти на митинг к посольству в поддержку людей единоверцев в Мьянме.

Эти записи, по их словам, распространялись как через социальные сети, так и в закрытых чатах в Telegram и WhatsApp. Никто из опрошенных Би-би-си участников митинга не сказал, что у акции был некий организатор. Впрочем, некоторые ссылались на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

1 сентября он написал в "Инстаграме", что в Мьянме происходят "массовые убийства, изнасилования, сжигание живых людей на кострах, разведенных под железными листами, уничтожение всего, что принадлежит мусульманам". Кадыров заявил, что власти Мьянмы "стремятся уничтожить народ" рохинья.

В субботу глава Чечни в трансляции в "Инстаграме" обвинил российские СМИ в замалчивании ситуации в Мьянме. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают сегодня преступления, то я против позиции России", - сказал он. Впрочем, Кадыров отметил, что уверен - "убийц и насильников поддерживать никто не будет".

"Несколько дней назад в Инстаграме мы написали о том, что планируем подать заявку на официальный митинг и пикет в префектуру города Москвы. Через какой-то промежуток времени в интернете появился другой призыв собраться у посольства Мьянмы. Мы, конечно, людей отговаривали, потому что у нас планировалась законная акция, но уже ближе к вечеру я понял, что призыв к стихийному митингу остановить невозможно, весь интернет был заполнен этими призывами", - рассказал Би-би-си председатель Совета вайнахской молодёжи Москвы Азамат Минцаев.

По его словам, главное пожелание собравшихся - чтобы Россия выразила свою позицию по происходящему в Мьянме.

"Думают, что нас как баранов сюда согнали - это не так", - сказал Би-би-си один из участников митинга по имени Абдулла. Он рассчитывает, что политики поймут - "дальше молчать нельзя", и уверен, что "если Россия скажет свое слово", то в Мьянме притеснения мусульман прекратятся.

"В такой ситуации молчать - преступление", - убежден участник акции. Абдулла считает, что митинг также показал - мусульмане могут мирно собраться и "требовать свое по праву". Впрочем, он знал, что несанкционированные митинги запрещены, и был готов, что его могут задержать.

"Но я бы стеснялся в зеркало на себя смотреть, если бы не пришел", - добавил Абдулла.

Акция мусульман у посольства Мьянмы
Image caption Митинг закончился совместной молитвой

К четырем часа дня по московскому времени митингующие начали расходиться. Часть отправились на молитву в соседний сквер возле продуктового магазина. Несколько групп по 20-30 человек оставались на Никитской до шести вечера, но они, в основном, ничего не скандировали, а обсуждали митинг между собой и решали, когда и где собираться вновь.

Полиция, в свою очередь, ближе к вечеру полностью открыла движение по Никитской и сняла оцепление. Источник в органах правопорядка сообщил ТАСС, что митинг собрал около 800 участников. Собеседники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах также заявили, что "нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано".

Молчание Кремля и новые митинги

Кремль не стал комментировать ни преследования мусульман в Мьянме, ни сам митинг.

"Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения вызывают обеспокоенность", - признался журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "не имея реальной информации", трудно давать комментарии.

Рамзан Кадыров в воскресенье днем призвал всех неравнодушных к ситуации в Мьянме отправлять протесты в ООН и посольство Мьянмы. Глава Чечни написал в Инстаграме, что "армия в Мьянме уничтожает народ рохинья".

"Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира", - отметил он. Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме, по его словам, "свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства": "Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали". Он напомнил, что 12 сентября в Нью-Йорке откроется 72-я очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и в предварительной повестке "нет ни слова о событиях в Ракхайне".

На понедельник, 4 сентября в Чечне запланирована акция в поддержку мусульман в Мьянме.

"В понедельник в 11:00 в Грозном пройдет митинг против бесчеловечных убийств огромного количества ни в чем не повинных людей", - написал в Инстаграме председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

По его словам, нужно "выразить свой протест и твердо показать всему миру, что где бы не находились наши братья и сестры по вере, мы их никогда не оставим".

Митинг должен пройти на площади перед мечетью "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова. После митинга в 12:30 в мечети пройдет коллективная молитва "за притесненных мусульман", заявил Даудов.

.

Похожие темы

Новости по теме