Пресса Британии: лучше Пхеньян с бомбой, чем война с Пхеньяном

В обзоре британских газет:

Лучше Пхеньян с бомбой, чем война с Пхеньяном

Северная Корея и Афганистан: две угрозы миру

Военные учения России вселяют ужас в соседей

Как блеф Америки и провокации Пхеньяна становятся нормой

Guardian в редакционной статье рассматривает возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове. По мнению газеты, худшим выходом из сложившегося кризиса может стать ядерная война, вторым по тяжести - война обычная, и рассматривать ситуацию следует, исходя из этих двух предпосылок.

Да, признает Guardian, северокорейский режим чудовищен, а его никому не нужные бомбы созданы ценой огромных человеческих страданий. Поэтому цель долгосрочной международной политики - по возможности скорее положить конец этому режиму. Однако военное вмешательство на данном этапе - вариант неподходящий. Да и никогда не был таковым.

Американские военные по меньшей мере с 1995 года полагали, что любая война на Корейском полуострове неприемлема с точки зрения жертв и затрат. Ирония ситуации состоит в том, что, создав свою бомбу, Северная Корея доказала, что не нуждалась в сдерживающем ядерном потенциале. Ведь угроза, которую представляют ее обычные вооружения для Сеула с населением в 10 миллионов человек, всегда была достаточной, чтобы уберечь Северную Корею от любого нападения.

Увы, быть недовольными существующими гарантиями безопасности и всегда хотеть большего - в природе таких параноидальных автократов, как династия Кимов, пишет газета.

Говорить о ядерном оружии с рациональной точки зрения сдерживания и баланса сил - пустое занятие, считает Guardian, поскольку теоретически любая страна, таким оружием обладающая, может применить его, нанеся обидчику непропорциональный урон и почти наверняка получив в ответ урон не менее ужасающий.

Само наличие такого оружие уже таит в себе иррациональную угрозу. И в данном случае неважно, в самом ли деле у Пхеньяна имеются бомбы и ракеты, способные в совокупности угрожать США или Японии.

Ядерный потенциал явно в наличии, а шанс на то, что ракета долетит, достаточно высок, чтобы ни один здравомыслящий президент не смог позволить себе блефовать. И даже Дональда Трампа, похоже, удалось убедить в том, что безнаказанно запугивать Пхеньян не удастся. Его последние требования сделать что-нибудь, обращенные к Китаю и Южной Корее, как всегда пусты, но в них есть одно положительное качество: они свидетельствуют о том, что сам он войну начинать не готов.

Лучшее, на что мы сейчас можем надеяться, пишет газета, - так это на то, что нынешняя череда американского блефа и северокорейских провокаций станет своего рода нормой, не перерастая в новые формы враждебных действий. И заявление южнокорейской администрации о том, что последнее испытание бомбы не пересекло красную черту, может служить хорошим к тому знаком, однако одного этого мало.

Следующим шагом американской политики, который наверняка найдет отклик в Китае, должен стать жесткий заслон распространению ядерных вооружений во всем регионе. Ведь та же Япония может при желании обзавестись собственным ядерным оружием за полгода. По тому же опасному пути может двинуться и Южная Корея, экономика которой куда более развита, чем у северного соседа. Ни одна из этих стран не повысит таким образом своей безопасности, но перспектива обладания собственным ядерным арсеналом может показаться им заманчивой.

Каков же вывод? Guardian считает, что Вашингтону просто необходимо успокоить своих старых союзников - и найти новых, чтобы сохранить стабильность и порядок в этом все более опасном уголке и без того опасного многополярного мира.

Афганистан - ключ к мировой безопасности?

Над миром нависли две угрозы, которые из-за своей непредсказуемости заставляют мировых лидеров не спать по ночам, - пишет в редакционной заметке Times.

Первая угроза - это северокорейская ядерная программа. Хотя от Пхеньяна ожидали новых испытаний, тревогу вызывает мощность последнего взрыва и заявления Северной Кореи о том, что та освоила технологию оснащения баллистических ракет водородной боеголовкой.

Другой угрозой остается международный терроризм и государства-изгои, его подпитывающие. Это Йемен, Сирия, Ливия, но в первую очередь - Афганистан, власти которого, несмотря на массированную военную помощь Запада, не в состоянии взять под контроль территорию страны за пределами Кабула. Да, корень проблемы кроется в племенных отношениях в этой стране и в заинтересованности Пакистана сохранять нестабильность в соседнем государстве. Однако есть еще и экономическая сторона, и вот тут, по мнению газеты, остается еще много неиспробованных возможностей.

По данным американского Агентства по борьбе с наркотиками, Афганистан остается крупнейшим в мире производителем опиума, а доходы от его продаж идут на финансирование 37% всех террористических организаций мира. К примеру, половина из 400 млн долларов, которые ежегодно получают талибы, поступает от продажи героина. При этом все попытки покончить с наркозависимостью афганской экономики терпят провал.

Не лучше обстоят дела и с усилиями по строительству легальной экономики на основе богатых природных ресурсов. Еще 10 лет назад американцы оценили афганские запасы меди, железа и редкоземельных элементов в триллион долларов. С тех пор цены на некоторые минералы упали, однако редкоземельные элементы, необходимые для производства аккумуляторов, ветряных турбин и солнечных батарей, резко выросли в цене.

Накануне принятия новой стратегии по Афганистану представители горнодобывающей индустрии США встретились с президентом Трампом в надежде убедить его принять новый план с целью оживления афганской индустрии по добыче минералов. И, по некоторым данным, президент прислушался к этому совету.

В Америке хватает экспертов, готовых напомнить, что ситуация с безопасностью в Афганистане не способствует развитию бизнес-инициатив в этой стране, но, как напоминает газета, если американцы не проявят решительности в деле развития афганской промышленности, это сделают за них китайцы, и дивиденды достанутся им.

Есть в Америке и те, кто выступает против экономического империализма в ущерб местной экономике. Но они, по мнению Times, забывают о том, что афганская экономика и так практически на нуле, а аргументы о том, что США якобы навредят Афганистану, развивая сеть железных и автомобильных дорог, и вовсе не выдерживают никакой критики.

Но самое важное заключается в том, что такого рода экономические предложения по Афганистану обещают в дальней перспективе куда больше, чем обеспечение собственной безопасности Америки. За примером далеко ходить не надо: Монголия и Киргизия, по словам газеты, встали на путь экономического процветания, развивая свою добывающую промышленность с помощью западного опыта, и Афганистану ничто не мешает пойти по тому же пути.

"Запад2017" - это не прелюдия к вторжению

Москва пообещала, что военные учения в Белоруссии, у ее западных границ и в Калининграде не являются прелюдией к военному вторжению в соседние страны. Это многое говорит о международной репутации страны, но ей некого винить в таком недоверии кроме себя, - язвительно замечает в редакционной заметке Financial Times.

В самом деле, напоминает газета, именно с военных учений на Кавказе в 2008 году началась война с Грузией, а внезапная проверка боеготовности в 2014 году закончилась аннексией Крыма.

Не стоит Москве обижаться на своих западных партнеров и в том случае, если те позволят себе не поверить, что в учениях, как заявила Москва, принимает участие всего 12 700 военных. А все потому, что если бы Россия заявила участие более 13 тысяч солдат, то - в соответствии с Венской конвенцией - пришлось бы приглашать иностранных наблюдателей.

Между тем, есть все основания подозревать, что намеченные на 14 сентября учения "Запад 2017" буду намного масштабнее, чем обещает Москва, и вообще станут крупнейшими со времен холодной войны. Ведь даже в прошлых учениях "Запад", проводившихся в 2013 году, приняло участие 75 тысяч военных - в шесть раз больше, чем было заявлено официально.

И все же, успокаивает Financial Times, несмотря на прошлый опыт и нервозность соседей, ждать от этих учений нового военного вторжения не стоит. Действительно, в России не проводилось предварительной информационной кампании, которая подготовила бы население к такому вторжению. И хотя небольшая победоносная война за полгода до выборов Владимиру Путину совсем не помешала бы, на практике конфликт в северо-восточной Европе едва ли может быть небольшим и контролируемым, а стало быть, сопряжен с огромным риском.

Впрочем, российские военные учения и без того вполне способны напугать Украину, Польшу и страны Балтии. Цель маневров - показать, насколько далеко шагнула российская военная техника за последнее десятилетие, и продемонстрировать готовность, в случае необходимости, к конфронтации с НАТО. Еще одно назначение учений - недвусмысленно намекнуть белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что Кремль не одобряет его периодические заигрывания с Западом.

Разумеется, признает газета, у России, как у любой другой страны, есть право проводить военные учения на своей территории или территории давшего на то согласие союзника. Но при этом следует избегать опасных провокаций, коих в адрес НАТО с российской стороны было немало.

А Западу, напоминает Financial Times, нужно быть начеку на случай инцидентов, которые могут привести к эскалации напряженности, и при этом взвешивать свои ответные меры.

Кроме того, важно поддерживать постоянный контакт между военными России и НАТО, поскольку в сегодняшней напряженной международной обстановке фактор взаимного доверия трудно переоценить.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, Русская служба Би-би-си