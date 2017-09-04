СМИ России: станет ли КНДР ядерной державой?

В обзоре российских газет:

Пхеньян подошел к новому статусу

КНДР сможет сдерживать США

Легализация политического ислама

Дания против "Северного потока - 2"

Заложники перестали быть приоритетом

"Коммерсант": Пхеньян нацелился на США

Северная Корея в воскресенье провела шестое, наиболее мощное ядерное испытание в своей истории. "Коммерсант" пишет, что действия Пхеньяна осудили даже Москва и Пекин, который считается главным покровителем КНДР.

"Воскресное испытание, которое последовало за двумя удачными запусками межконтинентальных баллистических ракет, свидетельствует о том, что Пхеньян вплотную подошел к статусу ядерной державы", - считает издание.

Генштаб Южной Кореи оценил мощность взрыва в 100 килотонн, японские власти — в 70 килотонн. Если оценки подтвердятся, происшедшее будет свидетельствовать о качественном росте возможностей Пхеньяна. Сброшенная на Нагасаки в 1945 году бомба имела заряд в 21 килотонну и привела к гибели приблизительно 150 тысяч человек, из которых около 80 тысяч умерли на месте. Максимальная мощность предшествующих испытаний в КНДР оценивалась приблизительно в 30 килотонн.

Главным пострадавшим от испытания в этот раз оказался Пекин: ядерное испытание напомнило миру о том, что Пекин (многократно призывавший Ким Чен Ына прекратить ракетно-ядерные испытания) не в состоянии контролировать даже полностью зависящую от него с точки зрения экономики (до 90% гуманитарной помощи и товарооборота) Северную Корею.

"Китай не будет применять против КНДР действительно эффективные меры давления, потому что боится хаоса и революции в Северной Корее больше, чем появления у них боеспособной баллистической ракеты с ядерным зарядом, - говорит профессор университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков. - Поэтому Пхеньян спокоен относительно позиции Пекина, какой бы негативной ни казалась его реакция".

Эксперты считают, что перед специалистами КНДР стоит задача создания межконтинентальной ракеты, способной достичь США. По мнению старшего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, это может серьезно изменить структуру американских альянсов в регионе.

"При наличии у КНДР рабочей ракеты такого рода перед властями США может встать выбор - защитить Лос-Анджелес или Сеул, - пояснил он. - И все понимают, каков будет этот выбор. Потому что, когда речь идет о физическом выживании, все бумажки о союзных обязательствах обычно летят в корзину".

"Ведомости": ядерное оружие - залог выживания политической элиты КНДР

Эксперты "Ведомостей" уверены, что наличие у Пхеньяна мощного термоядерного заряда позволит ему успешно сдерживать США. По мнению редактора проекта North East Asia Military Studies Владимира Хрусталева, испытанное КНДР устройство по конструкции может быть близко к одной из разновидностей полноценных термоядерных зарядов. До сих пор наличие таких боезарядов было подтверждено только у пяти стран, официально имеющих статус ядерных, - США, России, Великобритании, Франции и Китая.

По словам редактора проекта Russianforces (о стратегических силах России) Павла Подвига, 100 килотонн - это довольно большая мощность для ядерных боезарядов, поэтому не так важно, термоядерный он или нет, - например, в США в 1950-е гг. испытывались чисто ядерные заряды и большей мощности. При этом по мощности корейская бомба уже сравнима с зарядами на многих российских или американских ракетах, отмечает эксперт.

Для достижения своей цели - реально сдерживать США - Пхеньяну вряд ли нужны новые испытания, поскольку свои возможности он уже продемонстрировал. Дальше все стороны должны будут исходить из того, что северокорейские заряды работают, но, как надеется эксперт, мир никогда не узнает, насколько они надежны в реальной боевой обстановке.

В редакционном комментарии газета приводит мнение Василия Кашина из НИУ ВШЭ, который говорит: "Для Пхеньяна ядерная программа - залог выживания. В ее основе лежит коллективный страх северокорейской элиты - падение нынешнего режима будет означать не только политическое, но и, вероятно, физическое ее уничтожение".

"Дождь": почему мусульмане вышли к посольству Мьянмы?

В воскресенье в Москве нескольких сотен мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы, сообщает телеканал "Дождь". Они отреагировали на преследование единоверцев в этой стране. Телеканал задается вопросами: почему несогласованную с властями акцию не стали разгонять и будут ли российские высокопоставленные политики вступаться за мусульман в Мьянме (Бирме).

Несколько сотен мусульман около полудня собрались на несогласованную акцию у посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской, правоохранительные органы дают цифру в 800 человек. Член президиума Духовного управления мусульман Марат Хазрат Алимов говорит, что официально людей никто не приглашал, это гражданская позиция некоторых представителей мусульманского сообщества.

Адвокат Мурад Мусаев, посетивший Мьянму с правозащитной миссией, связал протест с "информационным пиком".

"Последние две-три недели в Бирме (Мьянме), к сожалению, очередной виток этой кровавой карусели. Невозможно говорить о каких-либо официальных данных по погибшим, потому что в этом случае придется верить бирманским военным. К сожалению, власти Бирмы не пускают в регионы, где происходит резня, никого, включая наблюдателей ООН", - говорит Мусаев.

Как Духовное управление мусульман, так и сам Мусаев в соцсетях призывали людей не приходить на акцию, которая, по их мнению, могла "иметь неприятные последствия". К полудню действительно были стянуты значительные силы полиции, однако в итоге никто задержан не был. Мусульман Мьянмы, кроме Москвы, поддержали в Ингушетии и Чечне.

Региональные политики мусульманских регионов комментируют все, что связано с мусульманским миром, говорит специалист по политическому исламу Григорий Лукьянов.

"Это элемент их самопозиционирования как легитимных лидеров мусульманской общины России, но реакции первых лиц ожидать не стоит, даже если она последует, она будет скромной", - считает Лукьянов. В пример он привел заявление МИД России, которое в воскресенье призвало все стороны конфликта вернуться к налаживанию диалога.

Лукьянов также обратил внимание на то, что интереса к событиям не только в Мьянме, но и в других странах Юго-Восточной Азии, в нашей стране не проявляли практически со времен СССР.

"Сегодня произошла легализация политического ислама в России", - прокомментировал у себя в "Фейсбуке" политолог Евгений Минченко.

"Ведомости": Дания - против "Северного потока - 2"

Дания может выступить против строительства газопровода "Северный поток - 2" в своих водах. Тогда придется менять маршрут трубы, что приведет к увеличению сроков строительства, пишут "Ведомости".

Правительство страны готово запретить газопровод, исходя из вопросов национальной безопасности. Представитель компании - оператора проекта Nord Stream2 AG Йенс Мюллер проблемы в действиях правительства Дании пока не видит, он ссылается на то, что существует много разных мнений. Но по сути дела "Северный поток - 2 " просто дублирует и расширяет уже существующую ветки.

"В своей исключительной экономической зоне Дания может запретить строительство сооружений, - говорит юрист компании "Центр правосудия" Армен Восканян. - Но парадокс в том, что с точки зрения морского права трубопровод сооружением не является. На него распространяется право "мирного прохода". И Дании будет проблематично помешать прокладке газопровода.

"Прокладка трубы по альтернативному маршруту вряд ли сильно скажется на стоимости "Северного потока - 2, но может значительно увеличить сроки строительства", - считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Как минимум сначала придется проводить новые изыскательские работы.

Скорее всего, оператор уже имеет наработки по альтернативным вариантам маршрута, считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

"Это профессиональная команда, которая строила еще первый "Северный поток". Разные варианты маршрутов трубопровода рассматривались еще тогда. Текущий - через территориальные воды Дании - выбран как самый эффективный. Изменение его, скорее всего, приведет к удорожанию проекта - неоптимальный маршрут потребует дополнительных затрат. Но уложиться в заявленные сроки шанс еще есть", - говорит Гривач.

Помешать строительству трубы своим решением Дания не сможет, только подведет партнеров по Евросоюзу - в первую очередь Германию, убежден эксперт.

"Ведомости": в приоритете - наказать террористов

О 13-летней годовщине трагедии в Беслане пишут "Ведомости". При штурме захваченной террористами школы №1 из 1200 заложников погибло 334 человека, в том числе 186 детей, погибло 11 офицеров спецназа, из 32 боевиков был убит 31.

Трагедия в Беслане и ее освещение на протяжении 13 лет отражает отношение властей и спецслужб к допустимому уровню жертв при достижении важных целей, когда ценой победы (или того, что представляют как победу) становятся жизни граждан, считает издание.

Реакция российских властей и спецслужб на теракты с захватом заложников в постсоветский период менялась. В 1990-е спасение заложников представлялось более важным: власти шли на переговоры и выпускали боевиков в обмен на заложников. Издание вспоминает события в Буденновске и Кизляре в 1994 и 1995 годах.

Даже при захвате театрального центра на Дубровке в октябре 2002 погиб каждый седьмой заложник, в вот в Беслане - каждый четвертый. Власти и спецслужбы отказались от переговоров с боевиками по существу их требований, жизни заложников перестали быть приоритетом, важнее стал принцип "террорист не должен уйти", отмечает политолог Алексей Макаркин.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.