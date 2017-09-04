Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие деревни, где живует мусульмане-рохинджа, поджигаются

В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в штате Ракхайн в Мьянме (Бирме) мусульман-рохинджа, на который демонстранты вышли с плакатами, требующими остановить "геноцид мусульман в Мьянме".

Накануне в Москве около тысячи мусульман собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве с призывом к российским властям отреагировать на ситуацию в Мьянме.

Мы попытались ответить на ряд вопросов по поводу того, кто такие мусульмане-рохинджа, почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме.

Что происходит с рохинджа в Мьянме?

У этой преимущественно буддийской страны, в течение многих десятилетий управлявшейся военной диктатурой, имеется долгая история взаимного недоверия и трений между различными проживающими в ней этническими и религиозными сообществами, на что власти предпочитали закрывать глаза или пользоваться распрями в своих интересах.

В штате Ракхайн на западе страны помимо коренного буддийского населения, проживают также мусульмане народности рохинджа, которые изначально пришли из исторического региона Бенгалия, ныне - территория Бангладеш.

Однако власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства.

Media playback is unsupported on your device За неделю на западе Мьянмы убиты не менее 400 мусульман

В штате Ракхайн проживают около 1 миллиона мусульман-рохинджа. В приграничных с Бангладеш городах, где вспыхивали недавние волнения, большинство населения составляют мусульмане.

Во время вспышки межрелигиозного насилия в 2012 году между буддийским населением штата и, как полагают, мусульманами-рохинджа более 100 тыс мусульман оказались без крова над головой, и десятки тысяч мусульман-рохинджа до сих пор находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.

Причиной вспыхнувшего с новой силой конфликата стало изнасилование и убийство молодой девушки из буддийской семьи.

Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, проживают в Бангладеш без документов.

Находящиеся за рубежом правозащитные группы, объединяющие мусульман-рохинджа, утверждают, что они являются жертвами насилия, однако проживающие в Ракхайне буддисты утверждают обратное.

Когда началось нынешнее обострение?

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из "Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом.

После этого войска приступили к антитеррористической операции.

Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они - боевики.

Доступ журналистов в эту провинцию крайне ограничен, поэтому трудно подтвердить или опровергнуть конкретные цифры.

Правозащитная организация "Хьюман Райтс Уотч", опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.

Власти утверждают, что пожары - дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни, однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны дйствиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят жилье мусульман.

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Что такое АРСА?

"Армия спасения рохинджа Аракана" (другое название - "Аракан аль-Якин" или "движение веры") впервые заявила о себе в октябре 2016 года, когда ее боевики совершили схожее нападение на полицейские участки, убив девятерых сотрудников.

Группировка утверждает, что ее цель - защита этнического меньшинства рохинджа от репрессий со стороны мьянманских властей.

Власти Мьянмы утверждают, что это террористическая группировка, чьи лидеры получили подготовку в тренировочных лагерях за границей.

Как заявлял руководитель следственной группы, допрашивавшей арестованных боевиков, цель АРСА - "построение демократического исламского государства для народа рохинджа".

По данным "Международной антикризисной группы", ее лидером является Ата Улла, представитель народности рохинджа, родившийся в Пакистане, но выросший в Саудовской Аравии, где получил религиозное образование в Мекке, и до сих пор поддерживающий тесные связи с этой страной.

Однако представитель "Армии спасения рохинджа Аракана" в интервью изданию Asia Times заявил, что у нее нет связей с джихадистскими группировками и что ее членами являются молодые мужчины народности рохинджа, огорченные тем, как стала развиваться ситуация после столкновений 2012 года.

Между тем Международная антикризисная группа указывает в своем отчете о ситуации в штате Ракхайн от 15 декабря 2016 года, что "появление этой хорошо организованной, и, по-видимому, хорошо финансируемой группировки полностью меняет ситуацию в том, что касается попыток властей Мьянмы справиться со сложными проблемами штата Ракхайн, которые включают в себя давнюю дискриминацию против мусульманского населения, отказ в правах и гражданстве."

По сведениям властей Мьянмы, ссылающихся на информацию от местных жителей, еще за несколько месяцев до вспышки насилия посланники АРСА начали рекрутировать сотни молодых мужчин из мусульманских деревень, которые затем проходили подготовку в Бангладеш.

Interactive Кьет Йо Пьин после вспышки насилия в 2016 году Ноябрь 2016 Март 2016

Какова ситуация на границе с Бангладеш?

Число мусульман-рохинджа, пытающихся бежать в Бангладеш, с 25 августа неуклонно растет и к началу сентября превратилось в непрерывный людской поток.

По данным ООН, за последние 10 дней 87 000 мусульман рохинджа бежали из своих подожженных деревень - это больше, чем за весь прошлый год

Большинство из них - женщины, дети и старики; многие прибывают с травмами и ранами, полученными во время противостояния.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По данным ООН, с конца августа поток беженцев удвоился

Также поступало много сообщений о том, что людям не давали пересечь границу, несмотря на призыв ООН к властям Бангладеш позволить беженцам это сделать.

В настоящий момент переход разрешен, однако около 20 тысяч мусульман-рохинджа, как полагают, застряли без переправы на реке Наф, по которой проходит граница между двумя странами.

Гуманитарные организации передают, что люди могут утонуть, пускаясь вплавь, как это уже случилось с группой из 20 человек, утонувших на прошлой неделе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По сообщениям, некоторые буддистские семьи из штата Ракхайн также вынуждены были покинуть свои дома, опасаясь нападений боевиков

Как реагируют власти Мьянмы?

Официальные власти заявляют, что силы безопасности страны ведут законную операцию против террористов, ответственных за череду нападений, совершенных с октября 2016 года на полицейские участки и армейские базы.

В отчете ООН о ситуации в штате Ракхайн, опирающемся на слова беженцев, говорится об ужасающей жестокости, которая царит там в отношении женщин, мужчин и детей народности рохинджа. Военные власти Мьянмы отрицают эти утверждения, называя их выдумкой.

ООН приступила к полномасштабному расследованию событий. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль- Хусейн на прошлой неделе заявил, что недавнее насилие в штате могло быть предотвращено.

Также в последнее время все чаще звучит критика и обвинения в бездействии в адрес известной правозащитницы и фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост министра иностранных дели Мьянмы и госсоветника.

Однако обозреватели указывают, что с приходом ее партии к власти в 2016 году в стране мало что изменилось. К тому же по конституции она не имеет прямого воздействия на военные силы страны, обладающие в Мьянме особым статусом.

Комментируя недавно перед прессой эту ситуацию, Аун Сан Су Чжи сказала, что буддисты в штате Ракхайн обеспокоены тем фактом, что их процент в общем населении штата уменьшается, и заявила также, что хотела бы наладить отношения между двумя общинами.