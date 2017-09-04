Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?
В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в штате Ракхайн в Мьянме (Бирме) мусульман-рохинджа, на который демонстранты вышли с плакатами, требующими остановить "геноцид мусульман в Мьянме".
Накануне в Москве около тысячи мусульман собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве с призывом к российским властям отреагировать на ситуацию в Мьянме.
Мы попытались ответить на ряд вопросов по поводу того, кто такие мусульмане-рохинджа, почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме.
Что происходит с рохинджа в Мьянме?
У этой преимущественно буддийской страны, в течение многих десятилетий управлявшейся военной диктатурой, имеется долгая история взаимного недоверия и трений между различными проживающими в ней этническими и религиозными сообществами, на что власти предпочитали закрывать глаза или пользоваться распрями в своих интересах.
В штате Ракхайн на западе страны помимо коренного буддийского населения, проживают также мусульмане народности рохинджа, которые изначально пришли из исторического региона Бенгалия, ныне - территория Бангладеш.
Однако власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства.
В штате Ракхайн проживают около 1 миллиона мусульман-рохинджа. В приграничных с Бангладеш городах, где вспыхивали недавние волнения, большинство населения составляют мусульмане.
Во время вспышки межрелигиозного насилия в 2012 году между буддийским населением штата и, как полагают, мусульманами-рохинджа более 100 тыс мусульман оказались без крова над головой, и десятки тысяч мусульман-рохинджа до сих пор находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.
Причиной вспыхнувшего с новой силой конфликата стало изнасилование и убийство молодой девушки из буддийской семьи.
Десятки тысяч мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, проживают в Бангладеш без документов.
Находящиеся за рубежом правозащитные группы, объединяющие мусульман-рохинджа, утверждают, что они являются жертвами насилия, однако проживающие в Ракхайне буддисты утверждают обратное.
Когда началось нынешнее обострение?
Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из "Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.
Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом.
После этого войска приступили к антитеррористической операции.
Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они - боевики.
Доступ журналистов в эту провинцию крайне ограничен, поэтому трудно подтвердить или опровергнуть конкретные цифры.
Правозащитная организация "Хьюман Райтс Уотч", опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.
Власти утверждают, что пожары - дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни, однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны дйствиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят жилье мусульман.
Interactive Ва Пейк (Кай Кан Пайн) после вспышки насилия в 2016 году
Ноябрь 2016
2014
Что такое АРСА?
"Армия спасения рохинджа Аракана" (другое название - "Аракан аль-Якин" или "движение веры") впервые заявила о себе в октябре 2016 года, когда ее боевики совершили схожее нападение на полицейские участки, убив девятерых сотрудников.
Группировка утверждает, что ее цель - защита этнического меньшинства рохинджа от репрессий со стороны мьянманских властей.
Власти Мьянмы утверждают, что это террористическая группировка, чьи лидеры получили подготовку в тренировочных лагерях за границей.
Как заявлял руководитель следственной группы, допрашивавшей арестованных боевиков, цель АРСА - "построение демократического исламского государства для народа рохинджа".
По данным "Международной антикризисной группы", ее лидером является Ата Улла, представитель народности рохинджа, родившийся в Пакистане, но выросший в Саудовской Аравии, где получил религиозное образование в Мекке, и до сих пор поддерживающий тесные связи с этой страной.
Однако представитель "Армии спасения рохинджа Аракана" в интервью изданию Asia Times заявил, что у нее нет связей с джихадистскими группировками и что ее членами являются молодые мужчины народности рохинджа, огорченные тем, как стала развиваться ситуация после столкновений 2012 года.
Между тем Международная антикризисная группа указывает в своем отчете о ситуации в штате Ракхайн от 15 декабря 2016 года, что "появление этой хорошо организованной, и, по-видимому, хорошо финансируемой группировки полностью меняет ситуацию в том, что касается попыток властей Мьянмы справиться со сложными проблемами штата Ракхайн, которые включают в себя давнюю дискриминацию против мусульманского населения, отказ в правах и гражданстве."
По сведениям властей Мьянмы, ссылающихся на информацию от местных жителей, еще за несколько месяцев до вспышки насилия посланники АРСА начали рекрутировать сотни молодых мужчин из мусульманских деревень, которые затем проходили подготовку в Бангладеш.
Interactive Кьет Йо Пьин после вспышки насилия в 2016 году
Ноябрь 2016
Март 2016
Какова ситуация на границе с Бангладеш?
Число мусульман-рохинджа, пытающихся бежать в Бангладеш, с 25 августа неуклонно растет и к началу сентября превратилось в непрерывный людской поток.
По данным ООН, за последние 10 дней 87 000 мусульман рохинджа бежали из своих подожженных деревень - это больше, чем за весь прошлый год
Большинство из них - женщины, дети и старики; многие прибывают с травмами и ранами, полученными во время противостояния.
Также поступало много сообщений о том, что людям не давали пересечь границу, несмотря на призыв ООН к властям Бангладеш позволить беженцам это сделать.
В настоящий момент переход разрешен, однако около 20 тысяч мусульман-рохинджа, как полагают, застряли без переправы на реке Наф, по которой проходит граница между двумя странами.
Гуманитарные организации передают, что люди могут утонуть, пускаясь вплавь, как это уже случилось с группой из 20 человек, утонувших на прошлой неделе.
Как реагируют власти Мьянмы?
Официальные власти заявляют, что силы безопасности страны ведут законную операцию против террористов, ответственных за череду нападений, совершенных с октября 2016 года на полицейские участки и армейские базы.
В отчете ООН о ситуации в штате Ракхайн, опирающемся на слова беженцев, говорится об ужасающей жестокости, которая царит там в отношении женщин, мужчин и детей народности рохинджа. Военные власти Мьянмы отрицают эти утверждения, называя их выдумкой.
ООН приступила к полномасштабному расследованию событий. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль- Хусейн на прошлой неделе заявил, что недавнее насилие в штате могло быть предотвращено.
Также в последнее время все чаще звучит критика и обвинения в бездействии в адрес известной правозащитницы и фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост министра иностранных дели Мьянмы и госсоветника.
Однако обозреватели указывают, что с приходом ее партии к власти в 2016 году в стране мало что изменилось. К тому же по конституции она не имеет прямого воздействия на военные силы страны, обладающие в Мьянме особым статусом.
Комментируя недавно перед прессой эту ситуацию, Аун Сан Су Чжи сказала, что буддисты в штате Ракхайн обеспокоены тем фактом, что их процент в общем населении штата уменьшается, и заявила также, что хотела бы наладить отношения между двумя общинами.