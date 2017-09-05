Доклад: Азербайджан оперировал тайным фондом в 3 млрд долларов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Черная касса" имела прямое отношение к семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, утверждают авторы доклада

Азербайджанские власти с 2012 по 2014 год использовали секретную "черную кассу" для подкупа европейских политиков, приобретения предметов роскоши и отмывания денег. Всего через "черную кассу " было отмыто около 2,8 млрд долларов, говорится в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как говорится в расследовании, деньги в этой схеме предположительно поступали через четыре подставные компании, зарегистрированные в Британии.

Большая часть денег была передана лоббистам, журналистам, политикам из европейских стран и бизнесменам, которые должны были отстаивать интересы азербайджанского правительства, говорится в докладе.

Нет оснований утверждать, что все люди, получавшие деньги, знали об их происхождении, добавляют авторы доклада.

Происхождение денег, поступавших в "черную кассу", остается до конца неясным, говорится в докладе. Однако есть основания утверждать, что "касса" была связана с семьёй президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сам Алиев отрицает какую бы то ни было причастность к организации "черной кассы" или совершение любых противоправных деяний.

"Мы отмечаем, что ни президент Республики Азербайджан, ни члены его семьи, упомянутые в материалах [СМИ] не имеют никакого отношения к этим обвинениям. Попытки связать президента и его семью с этим [делом] безосновательны, злонамерены и носят провокационный характер", - говорится в заявлении пресс-службы президента Ильхама Алиева.

По мнению Баку, за попытками обвинения властей Азербайджана в подкупе европейских политиков стоит известный финансист и инвестор Джордж Сорос, чей фонд "Открытое общество" поддержал публикацию доклада.

Что такое "азербайджанская прачечная"?

Как утверждают авторы расследования, представители правящей элиты Азербайджана в период с 2012-го по 2014 год использовали деньги из "черной кассы" для подкупа европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в этой бывшей советской республике.

Деньги переводились через четыре подставные британские компании. Две из них находились в Англии, и две - в Шотландии. На данный момент, согласно отчету, они ликвидированы.

Средства, которыми управляли британские компании, переводились в другие страны, среди которых Германия, Франция, Турция, Иран и Казахстан.

В отчете сообщается, что в некоторых случаях переводы делались неоднократно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подставные компании, задействованные в работе "черной кассы", обслуживались в датском банке Danske Bank

Откуда поступали средства?

Источник финансирования до конца не определен, но расследование утверждает, что у него есть "предостаточно доказательств причастности к этому президента Ильхама Алиева".

В отчете OCCRP говорится, что финансовые средства, по всей видимости, поступали из правительственных кругов Азербайджана и России.

Некоторые средства напрямую поступали от азербайджанского правительства, говорится в отчете.

История нетерпимости

Райхан Димитрие, корреспондент Би-би-си

В 2012 году аналитический центр "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative) опубликовал доклад "Икорная дипломатия: как Азербайджан добился молчания Совета Европы".

В отчете подробно рассказывалось о попытках азербайджанских представителей власти завоевать сердца и умы членов Совета, которым дарили предметы роскоши, в том числе шелковые ковры, электронные устройства, черную икру и денежные средства в обмен на поддержку Азербайджана.

Состоящий из 47 человек Совет Европы не входит в структуру Европейского союза. Он следит за исполнением европейской конвенции по правам человека.

В 2010 и 2013 году Азербайджан предположительно фальсифицировал итоги парламентских и президентских выборов, которые все же получили высокую оценку Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). В 2013 году члены ПАСЕ проголосовали против проекта резолюции о политзаключенных в Азербайджане.

Богатый икрой и нефтью Азербайджан остается одной из самых авторитарных стран, в которой не терпится инакомыслие, а большинство оппозиционеров находятся в тюрьме или были вынуждены покинуть страну.

В отчете говорится, что министерство чрезвычайных ситуаций, министерство обороны и разведслужба направили в "кассу" 9 млн долларов. А 29 млн долларов, согласно докладу OCCRP, поступили от российского экспортера оружия - компании "Рособоронэкспорт".

Однако почти половина суммы - 1,4 млрд долларов - якобы поступила от расположенной в Баку частной компании "Бактелеком ММС", не имеющей отношения к телекоммуникационному гиганту "Бактелеком".

Также в схеме предположительно были задействованы офшорные компании, которые регистрировались в Британии на подставных лиц и акционеров.

Куда делись деньги?

Сообщается, что значительная часть средств была выплачена европейским политикам, лоббистам, журналистам и бизнесменам.

На момент действия предполагаемой финансовой схемы эту богатую нефтью страну обвиняли в систематической коррупции, фальсификации результатов выборов и преследовании и заключении под стражу активистов, правозащитников и журналистов.

Согласно докладу OCCRP, эти деньги "купили молчание".

Сообщается, что помимо этого получателями стала семья первого заместителя премьер-министра Ягуба Эюбова, а также лоббисты, перед которыми была поставлена задача о борьбе с коррупцией в стране и члены парламента, связанные с бизнесом, например, с фармацевтическими компаниями.

Сам Эюбов пока не прокомментировал обвинения.

Из доклада также следует, что значительная часть денег из "черной кассы" Баку шла на покупки дорогостоящих товаров и, в частности, оплату учебы членов известных азербайджанских семей, проживающих за границей.

В СМИ попала информация примерно о 13 тыс. банковских переводов.

Они демонстрируют, что миллионы долларов на счетах отдельных людей и компаний по всему миру были потрачены в дилерских центрах по продаже дорогих автомобилей, футбольных клубах, туристических агентствах и больницах, говорится в докладе.

Кто замешан?

Четыре подставные фирмы обслуживались в датском банке Danske Bank, который проводил платежи через свое отделение в Эстонии. Руководство банка позже признало, что им было принято недостаточно мер для того, чтобы обратить внимание на подозрительные транзакции.

По крайней мере три европейских политика, журналист и несколько бизнесменов, восхвалявшие правительство страны, как сообщается получали средства из "азербайджанской прачечной".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщается, что одним из получателей средств в схеме стал первый заместитель премьер-министра страны Ягуб Эюбов

Четыре британские компании, которые предположительно использовались для перевода средств, были связаны с офшорными компаниями на Виргинских островах, Сейшелах и в Белизе.

Согласно отчету OCCRP, в финансовой схеме были задействованы зарегистрированные в Глазго фирмы Polux Management и Hilux Services, зарегистрированная в Бирмингеме Metastar Invest и зарегистрированная в Поттерс-Бар LCM Alliance.

Согласно выводам расследования, выплаты производились нескольким подставным компаниям в Британии, соответственно охват схемы может быть намного шире, чем сейчас известно.

Была ли схема успешной?

По данным OCCRP, схема, судя по всему, была вполне успешной, например, в убеждении членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать против проекта резолюции о политзаключенных в Азербайджане в 2013 году.

В настоящее время проходит расследование этого голосования, результаты которого будут оглашены к концу года.