Почта России: 15 лет и десять веков

Правообладатель иллюстрации Артем Коротаев/ТАСС Image caption Российское почтовое ведомство выпустило марку в честь ставшего жертвой покушения посла в Турции Андрея Карлова

5 сентября исполняется 15 лет "Почте России". До ее появления почтовым делом в стране занималось министерство связи.

Сейчас "Почта России" ежегодно доставляет около 2,5 млрд писем и счетов, свыше 300 миллионов посылок и более миллиарда газет и журналов, распространяемых по подписке. В 42 тысячах почтовых отделений трудится 351 тысяча работников.

А началось все тысячу лет назад. Почта на Руси существует столько же, сколько государство.

Интересные факты:

Варяги и монголы

Первые князья, Олег и Игорь, интересовались набегами на Византию больше, чем доставшейся им страной. По данным дореволюционного историка Егора Карновича, "повоз" - обязанность населения предоставлять лошадей для княжеских гонцов "от стана к стану" (от одного населенного пункта до другого) - ввела княгиня Ольга.

Следующий важный шаг был сделан во второй половине XIII века.

Чингисхана некоторые историки называют "отцом глобализации". Он действительно не только разрушал, но и эффективно создавал единое правовое и экономическое пространство. Известна фраза завоевателя, что его цель - сделать так, чтобы девственница с золотым блюдом в руках могла пройти из конца в конец империи, не утратив ни чести, ни блюда.

Насчет девушек сказать сложно, а путешественники и почта передвигались во владениях его потомков с невиданной для того времени быстротой. Помогло монгольское изобретение: ямская гоньба.

Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то разгулье удалое, то сердечная тоска А.С.Пушкин, "Зимняя дорога"

По всем ключевым дорогам на расстоянии 40-100 километров друг от друга создавались "ямы" - станции, где содержались казенные лошади. Прибыв туда, путник или гонец получал свежего коня и двигался верхом или в кибитке до следующего "яма", где все повторялось сначала. Конь через некоторое время возвращался на свой "ям" со встречным проезжавшим.

Таким образом, не требовалось времени на отдых лошадей. На "ямах" можно было также переночевать и поесть.

Польский дипломат Станислав Немоевский, посетивший Россию при Иване Грозном, сообщал, что ямщики обязаны проделывать, в современных мерах длины, по 100 километров в день, "и они столь невозможное дело выполняют, хотя за это для них нет никакой признательности, но кнут и тюрьма".

Ямская гоньба на Руси просуществовала до появления железных дорог, надолго пережив монгольское "иго". Ямщики с их протяжными песнями и станционные смотрители ("коллежский регистратор - почтовой станции диктатор") вошли в национальный фольклор и классическую литературу.

Государево дело

Великий князь Иван III (1462-1505) лично подписывал подорожные грамоты. Боярину, отправлявшемуся по казенной надобности из Москвы в Новгород, полагались 13 перемен лошадей, "баранью тушу, а шкуру обратно, трое куров да хлебы".

Наследник Ивана Василий III в 1516 году учредил Ямской приказ, который может считаться первым в России почтовым ведомством.

Царь Василий Шуйский в начале XVII века получал известия с границ и из крупных городов каждые восемь дней.

Окно в Европу

К XVII веку отстававший в организации почтового дела Запад догнал и перегнал Россию. Ямская гоньба доставляла конкретное отправление в определенное место. Европейская почта ходила регулярно, собирала письма и посылки по всему маршруту и доставляла их в любой пункт по пути следования.

Послана к вам наша Великих Государей грамота, велено ямщикам, которые с почтою гоняют мешкотно и оплошно, учинить наказанье, бить батоги нещадно, и впредь приказать им гонять с почтою с великим поспешением днем и ночью, а на ямах бы нигде не стояли и не мешкали. А велено им гонять летом в час по семи верст, а в осень и зимою по пяти верст царская грамота новгородскому воеводе князю Урусову, 1684 год

18 мая 1665 года голландец Ян ван Сведен заключил с приказом Тайных дел (это была не секретная полиция, а личная царская канцелярия) договор о создании первой регулярной почтовой линии Москва-Рига.

За 500 рублей в год и столько же соболями ван Сведен обязался каждые две недели доставлять "вестовые письма всякие Цесарской, Шпанской, Францужской, Польской, Свейской, Дацкой, Аглинской, Италианской и Недерлянской земель".

Фактически, он за неплохие деньги привозил из Риги европейские газеты, на основе которых знавшие языки подъячие Посольского приказа готовили для царя и бояр "куранты", а по-нынешнему - обзоры прессы.

Кроме того, голландец за деньги доставлял переписку Посольского приказа с русскими дипломатами и депеши живших в Москве иностранных купцов.

Бизнес ван Сведена продлился всего три года. Затем обрусевший немец Леонтий Марселис, занимавшийся в России всем от выплавки железа до разведения роз, предложил возить правительственную корреспонденцию бесплатно, взамен добившись от царского "канцлера" Афанасия Ордын-Нащекина указания купцам отправлять письма исключительно через его контору - и немедленно взвинтил цены.

Медленное становление

Шотландский генерал Патрик Гордон, служивший в конце XVII века четырем русским государям, вспоминал, что получил в Москве письмо, отправленное ему из Смоленска, через 10 дней. Находясь в Лондоне, он получил письмо из России через 43 дня, в то время как письмо из Шотландии в Лондон шло 33 дня.

В 1693 году была установлена регулярная почтовая связь между Москвой и Архангельском, в 1698-м - с Тобольском и Пермью, в 1716-м - с Санкт-Петербургом. В 1711 году в Москве, в 1712-м - в Риге, а в 1714-м - в Петербурге появились почтамты.

Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает Сигизмунд Герберштейн, австрийский дипломат, 1506 год

В 1723 году Петр I переименовал Ямской приказ в Ямскую канцелярию, но дело от модного слова не улучшилось. К концу царствования Петра (1725 год) общая протяженность почтовых путей составляла 10677 верст - ничтожно мало для огромной России.

В 1740 году французский посол де ля Шетарди писал, что, кроме как из Петербурга в Москву и за границу, другой почты в России нет; государство пересылает депеши фельдъегерями, а купцы - частными гонцами.

Только в 1782 году старинная ямская и "немецкая" почты окончательно слились, и система приобрела иерархическую стройность: генерал-почтмейстер, губернские и уездные почтмейстеры.

Начиная с Екатерины II, российская почта стала мало-помалу становиться похожей на теперешнюю.

Современный облик

В 1781 году появились денежные переводы, а в городах - почтальоны. Впрочем, по данным историка российской почты Виктора Гурова, первое упоминание о специальных людях, доставлявших корреспонденцию адресатам на дом, относится еще к 1746 году.

29 января 1833 года "Санкт-Петербургские ведомости" сообщили о появлении в столице внутригородской почты. Были созданы 45 пунктов приема писем, откуда корреспонденцию забирали трижды в день.

Правообладатель иллюстрации Альберт Пушкарев/ТАСС Image caption Главный зал Московского почтамта

С 1 января 1844 года вступила в силу оплата почтовых отправлений только по весу, независимо от расстояния. В 1857 году были введены почтовые марки, а через семь лет их использование сделалось обязательным. В том же 1857 году появилось еще одно важное новшество: почтовые ящики.

Если в начале XIX века в России насчитывалось около 460 почтовых учреждений с пятью тысячами служащих, то по состоянию на 1896 год в почтово-телеграфном ведомстве числилось уже свыше 33,8 тысячи человек. Количество почтовых отделений составило порядка 2,5 тысячи, почтовых ящиков - 15,2 тысячи штук.

В конце позапрошлого века частная корреспонденция стала количественно преобладать над казенной. В результате почта в 1884 году принесла миллион рублей убытка, покрытого за счет государства, а в 1896 году - 12,7 миллиона прибыли.

Первая телеграфная линия (между Петербургом и Царским Селом) была построена в 1843 году, первые телефонные станции открыты в 1882 году.

Совершенный механизм

Удивительно - или, напротив, закономерно - что советская власть, переделавшая на свой лад практически все, оставила в полной неприкосновенности царскую почту, если не считать новых названий должностей и сюжетов марок, и переименования министерства почт и телеграфа в наркомат, а впоследствии - в министерство связи.

В прошлом году СМИ рассказали о курьезном случае: ученик сельской школы из Томской области, в середине 1970-х годов послал учившейся в областном центре старшей сестре письмо с просьбой купить ему циркуль: в деревне было не достать. Депеша была доставлена по адресу через 40 лет.