Пресса Британии: с Пхеньяном работает только терпение

В обзоре британских газет:

Как просчет государства-изгоя может обернуться войной

"Из некоторых политических ситуаций нет выхода - у них могут быть только последствия", - пишет в редакционной статье Times. Это в полной мере относится к ядерным авантюрам Пхеньяна, опасным и неуправляемым, ведущим к эскалации кризиса.

Не далее как в воскресенье Северная Корея провела шестые подземные испытания, на этот раз водородной бомбы, для которой, как утверждает режим, имеется и ракета-носитель. В ответ администрация Трампа заявила, что Пхеньян "напрашивается на войну".

И хотя о реакции самого Ким Чен Ына нам ничего не известно, это заявление Белого дома определенно взволновало союзников Америки в регионе.

В самом деле, любой просчет может теперь привести к войне. При этом ситуация выглядит патовой: удар по ядерным объектам Северной Кореи представляется американцам немыслимым, но и дипломатические усилия выглядят бессмысленными.

Этот ядерный кризис назревал давно, напоминает газета. Еще в начале 90-х, когда МАГАТЭ заявило о нарушениях Северной Кореей условий договора о нераспространении ядерного оружия, полуостров оказался на грани войны. Противостояние закончилось после того, как в 1994 году Пхеньян подписал договор, по которому должен был заморозить свою ядерную программу. Однако теперь нет сомнений, что режим пошел на обман и продолжил работу на ядерных объектах втайне.

В этом и кроется проблема: военный удар США по ядерным объектам Северной Кореи едва ли будет эффективным - хотя бы потому, что никто точно не знает, где они расположены. А у Пхеньяна наверняка есть на такой случай план ответного удара по Южной Корее и Японии.

Но аргументы против нанесения удара по Северной Корее не означают, что остается дипломатический путь. Режим, который пользуется уступками, продолжая при этом ядерную программу, несмотря на международное осуждение, не может рассматриваться как заслуживающий доверия партнер на переговорах. И все предыдущие американские администрации уже исчерпали лимит стратегического терпения перед лицом бесчисленных провокаций Пхеньяна.

Никто не знает наверняка, что на уме у северокорейского затворника, а риск того, что он совершит катастрофический просчет, весьма велик. Но отсутствие приемлемых вариантов отношений с Пхеньяном не должно быть поводом для отчаяния, скорее это требует реалистичного подхода, заключает газета. Как и во времена холодной войны, здесь требуется политика сдерживания и сделок.

В случае с Северной Кореей это означает ожидание и надежду - правда, ничем не гарантированную, на то, что режим смягчит свою позицию и станет менее угрожающим. Именно это произошло в свое время с Советским Союзом, да и Китай заметно изменился со времен деспотичного Мао Цзэдуна. Так что длительное выжидание может принести свои плоды, потому что ничто другое тут не поможет.

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Переговоры по "брекситу": Британия должна сделать первый шаг

За время летних каникул подход британского правительства к "брекситу" заметно изменился, пишет Financial Times.

Министры наконец-то осознали необходимость многолетнего переходного периода, во время которого необходимо постараться как можно точнее воссоздать нынешние торговые отношения Британии с ЕС. Они также готовы признать будущую роль Европейского суда и принять не столь жесткие, как планировалось, правила трудовой миграции.

А оппозиция довела эти выводы до логического конца, настаивая на том, чтобы Британия хотя бы еще несколько лет после выхода из ЕС оставалась в едином рынке и таможенном союзе.

Такой прорыв реализма в Лондоне можно только приветствовать, пишет газета, но, увы, о прорыве в Брюсселе говорить пока не приходится. Более того, последний раунд переговоров показал, какая пропасть открылась между ЕС и Британией. И главным камнем преткновения стал "счет за развод".

Евросоюз оценивает финансовые обязательства Британии в 100 млрд евро и настаивает на том, чтобы любые новые торговые соглашения были поставлены в зависимость от оплаты Лондоном этого счета - или, по крайней мере, признания его верности. Британия же лишь недавно вообще признала, что может быть что-то должна Евросоюзу после "брексита", и пока даже не пыталась вывести конкретную сумму долга.

Да, финансовый расчет с ЕС никогда не обещал быть легким, а вопрос британских взносов в бюджет ЕС был для евроскептиков больной темой еще со времен Маргарет Тэтчер, которая возмущенно потребовала деньги назад и добилась своего, обеспечив Британии солидные скидки.

Но нельзя забывать и о том, что остающимся в ЕС 27 странам придется искать средства на то, чтобы залатать финансовую брешь, которая образуется с уходом Британии.

Однако главные опасения, по мнению Financial Times, вызывает то, что переговоры становятся все более недружелюбными: британский министр торговли Лиам Фокс обвиняет ЕС в шантаже, его европейский визави Мишель Барнье уличает Лондон в попытке уклониться от выполнения своих законных обязательств. Такого рода обмен любезностями того и гляди заставит переговорщиков занять непримиримые позиции, с которых их трудно будет потом сдвинуть.

Однако проблема эта решаема, пишет газета: главное - чтобы стороны проявили известную гибкость. И первый шаг, по твердому убеждению газеты, должен быть за Лондоном.

Министры, считает Financial Times, вели себя уклончиво, если не сказать, попросту скрывали от общественности настоящую стоимость "брексита". Теперь им необходимо признать, что Британии придется выплатить существенную сумму, чтобы выполнить свои обязательства, но при этом обеспечить новые отношения с ЕС, преимущества от которых будут значительно превосходить все бюджетные затраты.

И тут все дело в переходном периоде: если он будет обеспечен на протяжении трех лет и в это время выплаты Британии в бюджет ЕС останутся прежними, то большая часть суммы развода будет автоматически выплачена.

При этом у Евросоюза время есть, а вот Лондон находится в цейтноте, и ему придется сделать первый шаг, если он хочет отложить финансовый вопрос на потом, продвинувшись вперед в переговорном процессе.

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Аун Сан Су Чжи должна выступить против геноцида в Мьянме

Выборы 2015 года в Бирме, состоявшиеся после десятилетий правления военной диктатуры, стали личным триумфом для лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи, ставшей международным символом борьбы за права человека, - пишет в редакционной статье Daily Telegraph.

Хотя по конституции ей запрещено занимать президентский пост, сегодня она фактически возглавляет правительство страны в должности государственного советника Мьянмы (как официально именуется теперь Бирма).

"В этой роли, к тому же обладая несомненной моральной и политической властью, она просто обязана была бы призвать своих сограждан прекратить резню мусульманского меньшинства рохинджа на западе страны, - предполагает газета, - однако Аун Сан Су Чжи, получившая в 1991 году Нобелевскую премию мира, почему-то безмолвствует".

Отчасти это объясняется тем, что мусульманские боевики по сути проводят террористическую кампанию. За последние несколько недель они осуществили целую череду нападений на полицейские и военные объекты.

Сами джихадисты утверждают, что нападения стали ответом на зверства, которые власти учинили против народа рохинджа в провинции Ракхайн. Однако межэтнические конфликты в этом районе имеют столь сложную и давнюю историю, что разобраться в том, кто прав или виноват, не представляется возможным.

На эту территорию веками претендовали мусульмане из западной Бенгалии и буддисты Ракхайна, а когда провинцию попытались включить в состав Восточного Пакистана, образованного в 1947 году, разгорелась настоящая война.

Да, признает Daily Telegraph, бирманская демократия слишком молода, и раскол в стране удастся преодолеть лишь тогда, когда страна станет мультикультурным обществом, где все имеют равные права. Но пока что этого не происходит, и десятки этнических групп ведут партизанскую борьбу с правительством, а сотни тысяч представителей национальных меньшинств вынуждены жить в лагерях для беженцев за пределами страны.

Представители народности рохинджа и в прошлом подвергались преследованиям со стороны властей Бирмы, хотя и не в таком масштабе, но историческая вражда ни в коем случае не должна служить оправданием для геноцида, как межплеменная вражда никогда не должна была перерасти в узаконенное убийство тутси членами народности хуту в Руанде.

И если Аун Сан Су Чжи не хочет потерять свою вполне заслуженную мировую репутацию правозащитника, ей следует немедленно подать свой голос, советует газета.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, Русская служба Би-би-си

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